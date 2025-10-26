18 собеседований, которые убедили кандидатов, что есть вещи и похуже безработицы
58 минут назад
Собеседование — это не просто проверка навыков, это настоящее испытание на прочность. Мало того, что процесс может затянуться на несколько этапов, так еще у работодателей вошло в моду задавать каверзные вопросы, ответы на которые и в книжках не сыщешь. А некоторые ведут себя так, словно они совсем не нуждаются в сотрудниках.
- Как-то проходил собеседование в одном агентстве. Вопрос был таким: «Представьте, вы в магазине. Вы первый в очереди на кассу, а касс четыре. Какую выберете?» Я: «Ту, где кассир выглядит так, будто готов обслужить следующего клиента». Интервьюер: «Что ж, позвольте изменить условия. Вы только что вышли из туалета, а там четыре раковины. Какой вы воспользуетесь, чтобы помыть руки, и почему?» Мой ответ: «Четвертой, потому что это мое счастливое число». После того собеседования мне так и не перезвонили. До сих пор не понимаю, в чем был смысл тех вопросов. © Electrical-Mess1096 / Reddit
- Мне как-то на собеседовании дали тест на IQ. HR посмотрела мой результат и сказала, что он выше среднего среди сотрудников их компании. И добавила, что попробует спросить в других отделах, не нужен ли им такой сотрудник. Пишу это и сама в шоке от того, что это реально со мной было. © devmasha
- Как-то на собеседовании мне задали довольно необычный вопрос: «Какой бы вы были принцессой Диснея?» Меня взяли, но эта женщина оказалась достаточно недружелюбной особой. © bostonlilypad / Reddit
- Пришла на собес в крупную компанию, но вместо директора меня встретила женщина с оранжевыми волосами и в леопардовой кофте. Сразу заявила, что я их последняя надежда, но никаких поблажек не будет, ведь она здесь мать! И в этот момент заходит главный и весело выдает: «Объяснила ли мама вам ваши обязанности?» Я сказала, мол, да, конечно. Взяла пальто и ушла. Он мне звонил вечером и сказал, что ничего не понял. Но я все поняла. Кстати, уже несколько лет вакансия главного бухгалтера в их компании периодически всплывает. Видимо, одни плохие бухгалтеры попадаются... © Александра Позднякова / Dzen
- Лет 12 назад приехала в столицу и пошла на собеседование в южнокорейскую фирму. Встретились с HR, хорошо побеседовали, она предложила сразу встретиться с директором. Жду. Приходит, смотрит на резюме, потом на меня и говорит: «Вы у нас уже были, и мы вас не взяли. Зачем вы пришли снова?» HR косится на меня так удивленно. Отвечаю: «Нет, я неделю назад только прилетела». Директор: «Нет, это вы, я вас помню». И ушел. Мы с HR в шоке, пришлось попрощаться. © theaelitasan
- На каждом собеседовании я стараюсь намекнуть работодателю, что если мне начнут задавать глупые вопросы, то потеряют лучшего кандидата на должность. В молодости меня все же однажды спросили: «Каким бы шоколадом я был?» Я ответил, что это не имеет никакого отношения к моей работе, и что я буду отвечать только на вопросы, связанные с работой. И добавил: «Ха-ха-ха, конечно, я шучу, я бы был пралине с фундуком!» Но после этого случая глупых вопросов ко мне не было. © Unknown author / Reddit
- На недавнем собеседовании меня спросили о моих слабых сторонах. Я просто посмотрел на начальницу с видом, выражавшим замешательство и нежелание отвечать. Сработало! Она сказала, что это глупый вопрос, и перешла к следующему. И я получил эту работу! А на следующем собеседовании, если меня спросят об этом, я отвечу: «Я настолько крут, что у меня просто нет слабых сторон!» © Joshmanbro / Reddit
- Моя сестра была заместителем директора, затем стала начальником строительного отдела в компании покрупнее. Но ей бывало скучно вечерами, поэтому она еще и секретарем на ресепшн в вечернюю смену устроиться решила (вспомнить студенческие годы). В резюме она не стала указывать свои громкие должности, пришла на собеседование. Так кадровичка час повторяла одно и то же: «Я не вижу вас в нашей фирме, не вижу!» Уходя, сестра сказала: «Странно, что в вас кто-то видит грамотного кадровика». © Подслушано / Ideer
- Позвонила в место потенциальной новой работы. Рассказала о себе, пригласили на собеседование. Через двадцать минут смс-кой скинули адрес и оставили примечание: «Не обращайте внимание на деда, которого вы встретите на входе. Он думает, что он из 18 века». Люблю, когда работодатель заранее предупреждает о трудностях, с которыми я могу столкнуться. © Карамель / VK
- Жена рассказала. Ее подруга недавно решила устроиться на работу в магазин, продающий конфеты. Знаете, что ей сказали? После 3-часового тестирования на компьютере и собеседования с эйчарами ей ответили, что она слишком добрая, чтобы продавать наши конфеты! © Dicsy / Pikabu
- Пригласили на собеседование. «Завтра утром в 9 утра приезжайте, поговорим». Я приехал чуть раньше, минут за 10. При мне все сотрудники приходят на работу, а именно руководителя все нет и нет. Спустя 20 минут я начал спрашивать у работников, где он вообще? А мне отвечали, мол, не знаем, он приходит по-разному; тем более в понедельник после выходных придется подождать. Ну ничего себе! Подождал я еще 20 минут, уехал. Спустя 2 часа он мне перезванивает и спрашивает: «А вы где?» Отвечаю: «А я уже уехал. Ждал Вас 40 минут, но даже Ваши сотрудники не знают, где вы, и не могут дозвониться до вас». А мне в ответ, мол, подождать можно было, вы же на собеседование приходите, вам работа нужна. Да что ты говоришь! © Privetjohn / Pikabu
- Вчера у меня было собеседование. HR попросила продать ей ручку, но по итогу продал аж 10. В итоге она сказала: «Можешь анкету не дописывать, ты принят». Опыта в продажах у меня было мало. Я сказал лишь три слова: «Запишите мой номер». А дело в том, что у нее в руках не было ручки. Ну и пошло дело. © TankArmor27 / Pikabu
- Как-то на собеседовании мне тоже говорят: «Продайте мне ручку!» А я журналист — какие продажи? Оказалось, HR ошиблась кандидатом. Сразу видно — специалист. В общем, ручку продавать я не стала и работать в этой компании тоже. © Juliette360 / Pikabu
- Была на собеседовании. Ждала серьезных вопросов, компания-то солидная. Директор отдела: «Вчера у меня было 10 яблок, я съел 5. Сколько у меня сегодня?» Отвечаю: «5». Он смеется, повторяет вопрос. Я снова: «5». И опять мимо! А правильный ответ меня уложил: «Правильный 10. 5 в животе, 5 на руках». На этом моменте я просто встала и ушла. Серьезно?.. Он что, в туалет не ходит? © aya.tse
- Работаю сейчас эйчаром, провожу собеседования в одной фирме. На прошлой неделе пришел к нам молодой человек устраиваться, 20 лет ему где-то. Пришел не сам, а с мамой! Я думаю, ладно, бывает. Она за него на все вопросы отвечала, даже рот ему не давала открыть. И так два собеседования. Он пришел в одиночку только раз, когда копии документов нужно было заносить. Там я ему и сказала, мол, приходи один, без мамы, поговорим, и я тебя возьму. Он смотрит на меня и отвечает: «Это не мама. Это моя жена, которая на 16 лет старше. Ревнивая просто». Я все еще в полном шоке. © Карамель / VK
Директор очень странный человек, мягко говоря. Помимо того, что он не ходит в туалет, у него и яблоки почему-то на руках, а не в руках.
- Рассказала подруга про своего дядю, проживающего в Германии. Была у него заветная мечта — работать на заводе «Фольксваген». После первого резюме ему прислали отказ. И после второго, и третьего. Но на 14-й раз его пригласили, чтобы посмотреть, как выглядит такой целеустремленный человек, и в итоге его приняли на работу! © Подслушано / Ideer
- Парень знакомый хотел устроиться на работу по установке стекол. Его спросили, выполнял ли он эту работу раньше. Отвечает, что нет, но легко обучаем. Ему отказали. Он в сердцах и воскликнул: «Да вы что, родились с такими навыками, что ли?!» И его приняли! © Дора Деморе / Dzen
- Устраиваюсь в крупную серьезную фирму. Устала очень: куча тестов, безопасность, пять этапов собеседований. Наконец, последняя инстанция — президент компании, я вся на нервах, трясусь, а он просто усадил меня в кресло и сказал: «Здравствуйте! Вы приняты». И... звук хлопушки! С выбором места работы я не ошиблась. © Не все поймут / VK
Ловите еще порцию нетривиальных ситуаций от людей, испытавших весь спектр эмоций на деловых собеседованиях:
