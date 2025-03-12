15 историй о собеседованиях, которым место в шуточках на стендапе

Кажется, идеально пройти собеседование просто невозможно, потому что в любой момент что-то может пойти не по плану. Готовишь идеальное резюме и портфолио, придумываешь гениальные ответы на вопросы, изучаешь компанию, а потом все коту под хвост из-за какой-то случайности. Невыдуманные истории о том, какие сюрпризы может преподнести обычное собеседование и как безнадежное интервью может превратиться в получение должности мечты.