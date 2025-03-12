15 историй о собеседованиях, которым место в шуточках на стендапе

Истории
50 минут назад

Кажется, идеально пройти собеседование просто невозможно, потому что в любой момент что-то может пойти не по плану. Готовишь идеальное резюме и портфолио, придумываешь гениальные ответы на вопросы, изучаешь компанию, а потом все коту под хвост из-за какой-то случайности. Невыдуманные истории о том, какие сюрпризы может преподнести обычное собеседование и как безнадежное интервью может превратиться в получение должности мечты.

  • Я опаздывала на собеседование и уже почти добежала до маршрутки, как вдруг заметила, что внутри сидит мой бывший. Я развернулась и решила подождать следующую. В итоге пришла на 10 минут позже. Когда меня спросили, почему я опоздала, то честно ответила. Женщина, которая проводила собеседование, удивленно подняла бровь, а потом сказала: «Ох, понимаю. У меня один тоже был — тот еще козел. Умудрился изменить мне с моей подругой». Разговор пошел, как будто это было не собеседование, а встреча двух подруг. Мы успели обсудить всех бывших, выпить две бутылки вина и в итоге меня взяли на работу. © Карамель / VK
  • Во время собеседования мои ноги запутались в длинном ремне сумки, которую я оставила на полу. Попыталась аккуратно освободиться, встала и рухнула, словно поваленное дерево.
    Лежу, беспомощно дрыгая ногами, пытаюсь выбраться, пока интервьюеры в полной тишине наблюдают за этим зрелищем с выражением ужаса на лицах. Наконец освободилась, поднялась и ушла. До сих пор не понимаю, почему меня не взяли. Ну серьезно, сколько еще кандидатов смогли сами себя связать и обездвижить меньше чем за минуту? © K. R. Bailey / Quora
  • Недавно столкнулась с неприятной ситуацией на собеседовании. Когда вошла в кабинет, две женщины начали перешептываться: «Она не подходит для этой должности!» Затем меня отправили в другой кабинет, где сотрудницы даже не стали проводить со мной собеседование. Мне прямо заявили: «Менеджер по персоналу считает, что вы слишком привлекательны для этой должности». Я была очень расстроена, выбежала вся в слезах. Не впервые меня подводит собственная внешность. © Не все поймут / VK
  • Пришла на собеседование в компанию мечты. Среди вопросов был неожиданный: «Сколько времени занимает дорога до офиса?» Ответила — 55 минут. Меня приняли.
    Спустя месяц узнала, что у начальника есть правило: не брать сотрудников, чей путь до работы превышает час. По его мнению, такие люди по утрам будут не работать, а «отдыхать» после дороги. Ирония в том, что сам начальник добирается до офиса почти два часа. Себя бы он на работу точно не взял! © Подслушано / Ideer
  • Одно из моих собеседований было в страховой компании, ехать туда пришлось минут 40–50. Я потратил больше времени на дорогу, чем на само интервью. Все длилось от силы пять минут. Сначала меня усадили заполнять анкету из четырех простых вопросов. Потом завели в кабинет к двум менеджерам, которые спокойно сообщили, что просто хотели посмотреть, как выглядят кандидаты. И все. Интервью закончено, «мы вам перезвоним». Я сидел в полном недоумении. Серьезно?! Я проделал почти час пути только ради того, чтобы они просто оценили внешность соискателя?! © Kai Spangenberg / Quora
  • Пришла к нам девушка 28 лет устраиваться на работу. Зашла в кабинет с папой под ручку. Задаю вопросы - отвечает папа, прямо затыкает дочку и говорит за нее. Еще хвалится, мол, Лизочка очень хороший ребенок. Решила все-таки взять на работу, но не Лизочку, а ее папу, ведь человек явно любит разговаривать. Папа отказался и, похоже, всерьез обиделся, что дочку не приняли. © Рабочие истории / VK
  • Ищу новую работу, вакансий довольно много, но среди них много хлама. Наконец, нашел приличную контору с хорошей зарплатой, отослал им резюме, через два дня на почту пришел ответ: «Проверьте, что вы нам скинули...». Посмотрел, что отправил и ахнул! Оказалось там мои анализы из больницы. Исправился, выслал резюме, через три дня пригласили на собеседование, думаю, все будет хорошо. Они уже похвалили мои анализы крови, а это они еще не видели мое портфолио! © Не все поймут / VK
  • Однажды меня пригласили на давно желанную должность специалиста по маркетингу и связям с общественностью в колледже. Несмотря на внезапно напавшие простуду и слабость, я не захотела переносить собеседование и пошла как есть.
    Заместитель директора провел со мной часовое интервью, а потом неожиданно отвел к директору колледжа. Я немного волновалась, но поначалу все шло неплохо пока в горле не запершило. Голос пропал, и начался худший приступ кашля в моей жизни. Я не могла говорить, не могла дышать — только кашлять и хватать ртом воздух. В какой-то момент директор спросил, не принести ли воды, но я даже ответить не смогла. Наконец отпустило. Собеседование пришлось продолжить с размазанной тушью и голосом, который вернулся в виде тонкого писка как у мышки. Было неловко до ужаса. Работу я все-таки получила, но при первых встречах с директором я еще долго вспоминала о том эпичном провале. © Anne Sroka / Quora
  • В 1989 году я устраивалась на работу, где нужно было, среди прочего, добавлять заголовки и имена к иллюстрациям в публикациях. После того как я прошла телефонное интервью, меня пригласили на очное, и все шло довольно гладко. И вот интервьюер интересуется, как я собираюсь правильно воспроизводить сложные иностранные имена. Отвечаю, что буду проверять другие публикации, искать в справочных материалах и так далее. Вопрос был довольно простым, ответила я уверенно. И тут он мне заявляет, «Да, но вы неправильно написали мое имя в сопроводительном письме». © Relevant_Ad7077 / Reddit
  • На одном собеседовании мне сначала с энтузиазмом расписали должность в стиле «куча обязанностей и частые сверхурочные», а потом спросили, чем она меня привлекла. Я честно призналась, что меня интересует зарплата. И тут вдруг выяснилось, что рекрутер сама не знает точную зарплату — только примерную сумму до вычета налогов. Естественно, я отказалась. Интересно, что вакансия до сих пор открыта! © Рабочие истории / VK
  • Работаю администратором, и недавно у нас было запланировано собеседование с соискателем. Опаздывала, предупредила его, но в итоге приехала вовремя. Решила понаблюдать за будущим сотрудником, вычислила его по фото в резюме, села за соседний столик, заказала кофе и написала, что буду через 20 минут. За это время он успел нагрубить официантке, громко пожаловаться, что заведение — «полный отстой», а меня, администратора, которого даже не видел, назвать некомпетентной. Подходить к нему даже не стала. Просто отправила короткое сообщение: «Наша компания предпочла другого кандидата». © Не все поймут / VK
  • Назначила на утро собеседование на позицию помощника пекаря. Прихожу на работу, а возле офиса уже кто-то ждет. Спрашиваю: «Вы на собеседование?» А мне в ответ: «Конечно. Можешь, наверное, сразу домой идти. У меня 20 лет опыта в пекарне, так что место мое». Улыбаюсь, говорю: «Дайте-ка я достану график собеседований, и сразу вас приглашу». Уж не знаю, что именно его смутило — мои слова или то, что я открываю дверь в офис, у которого он ждал, — но лицо у него внезапно резко побледнело. С графиком-то я сверилась, но когда вернулась, он уже исчез. © 1284X / Reddit
  • Как-то раз пришла на собеседование в небольшую фирму на позицию маркетолога. Интервью должен был провести гендиректор, но он опаздывал. Пока ждала, начала болтать с коллегами — их было всего трое. В процессе беседы выяснилось, что, во-первых, генеральный сказал им, что собирается нанять офис-менеджера, девочку на побегушках, а во-вторых, один из них и есть маркетолог, которому никто не сообщил, что ему ищут замену. Я решила не разбираться, кому же из нас наврали, и просто тихо свалила. © shanghai48 / ADME
  • На собеседовании менеджер сказал: «Работа хорошая, но бывают дни, когда вам захочется рвать на себе все волосы». Он был лысый, так что я невольно выдал: «Похоже, с вами это уже произошло!» К счастью, у него оказалось отличное чувство юмора — и он, и стажер, присутствовавший на интервью, расхохотались. Я получил работу и уволился через три месяца. Потому что, как оказалось, фраза про желание рвать на себе волосы от стресса — это была не метафора. © MrStickySpaz / Reddit
  • Проходил собеседование и все шло хорошо, пока меня не попросили назвать две причины, почему они не должны нанимать меня. Меня так разозлило, что я должен сам себя «завалить», что начал нервничать. И когда настал мой черед задавать вопросы, я сказал: «Назовите главную причину, по которой я не должен выбирать вашу компанию и согласится на другое предложение» Интервьюер немного рассердился на меня и сказал: «Если хотите можете остаться на прежней работе. Спасибо за беседу, было приятно познакомиться с вами, но этот последний вопрос был лишним». © Tonneofash / Reddit
  • Десять лет проработал преподавателем в средних классах. Неподалеку находилась старшая школа, где преподавала моя жена — учительница испанского. Когда там открылась вакансия, я решил попробовать. На собеседовании меня, как и мою жену, почти все знали. И когда в конце спросили, есть ли у меня вопросы, я, не раздумывая, выдал: «Да, а та симпатичная учительница испанского здесь еще работает?»
    Директор рассмеялся, замдиректора тоже, а вот представитель администрации учебного заведения выглядел что-то не в восторге. В итоге вакансию получил другой кандидат. © edgarpickle / Reddit

А вот еще несколько собеседований, которые стали не обычными переговорами о найме, а целым приключением на память будущим поколениям!

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