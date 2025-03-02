14 историй о мести, про которую немного стыдно рассказать, но так приятно вспомнить
Терпение — как воздушный шарик: чем больше его надуваешь, тем громче он лопается. Кто-то выбирает изощренные методы, кто-то действует с простотой кувалды, но все они сходятся в одном: сладкий вкус восстановленной справедливости ни с чем не сравнится!
- Сменились в нашей столовой повара. Еда стала отвратная, от мяса одно название. Подали жалобу. В столовой назначили проверку. В день проверки обед образцовый, только второе чуть пересолено, а компот пресноват. И тут один мужик пошутил громко: «Что-то плов пресный совсем, а компот как сироп». Повариха на нервах взяла, и не пробуя, бахнула в плов еще горсть соли, а в компот – ведро воды. Тут и комиссия пожаловала. Взять в рот это было невозможно. Поваров разогнали, набрали новых, и ситуация наладилась. © mam / Pressa.tv
- На этаже завелся свинтус – кто-то постоянно оставлял пакеты с мусором на площадке. Соседка, милая бабуля, при всех обвинила в этом нас. Мол, своими глазами видела. А мы этого не делали! Хозяйка квартиры вроде поверила, но все смотрят косо, и мусор продолжает появляться. И тут вдруг другой наш сосед звонит – пляшите, я вам кое-что сейчас покажу. И показывает видеозапись на телефоне, где он втихаря снял на видео, как та самая бабка, что нас обвинила, и подбрасывает мусор. Мы всем это видео показали, вот доказательства нашей невиновности. Бабка, конечно же, орала, что ее подставили и это монтаж, но всем и так было все понятно. © Не все поймут / ВК
- Однажды создал фейковый профиль на сайте знакомств и написал бывшей жене. Конечно, я знал, что сказать, чтобы зацепить ее. Назначил ей свидание за чашкой кофе, а потом не явился. Написал ей, что увидел ее на месте встречи и ушел, потому что она выглядит так себе. Да, я этим не горжусь. В свою защиту скажу, что пока мы были женаты, она делала все возможное, чтобы превратить мою жизнь в ад. И ей это удалось. © RMSQM / Reddit
- Пару лет назад работала секретарем. Начальник был просто тиран. Однажды я жутко отравилась, а он все равно заставил приехать на работу, потому что у его коллеги-любовницы был день рождения, и надо было накрыть на стол в кабинете. Любовница пришла и начала высказывать свое «фи», и тут вдруг меня резко выворачивает прямо на нее. Она стояла в шоке, прискакал начальник и начал орать. Потом и девица его подключилась и стала угрожать, что они вычтут у меня из зарплаты стоимость ее кофточки. И все то время, пока они орали и угрожали, я валялась на диване начальника и ржала как конь, ничего не могла с собой поделать. Тошнота сразу отступила, и мне стало хорошо, как никогда. Ясное дело, что в этот же день я была уволена, но я ни капли не жалею о случившимся! Очень благодарна своему организму, что он отомстил этим двоим за все мои потраченные нервы. © Подслушано / Ideer
- Сосед по комнате взял и испарился, задолжав арендную плату за несколько месяцев – я платил за нас обоих. Правда, ему не повезло – он забыл свои документы и теперь я знал адрес его семьи. Когда я приехал туда, сосед открыл мне дверь с горящим от смущения лицом. Я попросил позвать его маму. Он помялся, но ему пришлось это сделать. Я объяснил ей, что ее сын должен мне кучу денег, и вежливо попросил оплатить его долг. Она заплатила. Уверен, что он до сих пор ежится от воспоминаний об этом случае. © funklab / Reddit
- Один ленивый парень из моей группы списывал у меня на экзамене. Я позволил ему подсмотреть и переписать ответы. Он встал, подмигнул мне, сдал свой листок и ушел.
А потом я исправил все свои ответы. © prof_dorkmeister / Reddit
- У моей преподавательницы биологии была политика проведения экзаменов, согласно которой она не допускала пересдачи или переноса, если студент не мог присутствовать на занятиях в день, указанный в программе.
Я подхватила очень неприятный грипп незадолго до экзамена и написала ей письмо, умоляя ее перенести сдачу. Я отправила фотодоказательства и справку от врача. Это не помогло.
Если бы я не сдала, я не могла бы перейти на следующий курс. Ну, я пришла. Писала экзамен, постоянно чихая и заливаясь соплями. Но я сдала и получила высший балл! Затем ей пришлось отменить занятия на три недели, потому что она сильно заболела и не могла вести их. Жаль только, что половина группы тоже заболела. © heeebusheeeebus / Reddit
- Когда-то у меня был руководитель – совершенно невыносимый человек. У меня остался его личный адрес электронной почты. Я до сих пор его использую, чтобы подписывать бывшего начальника на всякую ненужную ерунду. Рассылка про солнечные батареи? Конечно, давайте. © MARKETdotLIVE / Reddit
- Ненавидела соседку по комнате в общаге, потому что она была жуткой стервой. Посвятила весь год тому, чтобы тайком останавливать стиральную машину и сушилку каждый раз, когда она клала в них одежду. Она долго думала, что машинки сломаны. Каждый раз ей требовалось около 8 часов, чтобы сделать одну стирку. © DreamRader / Reddit
- Узнал, что жена изменяет мне с моим шефом. Мужик старше ее на 20 лет! Гонял меня в командировки и щедро приплачивал. В итоге жену сдала подружка. Сначала хотел устроить разнос, а потом решил сделать иначе. Три года я играл наивного мужа, усиленно работал, а сам втайне откладывал деньги и строил новый дом, записал его на имя сестры. И вот в один день уволился, передал все подробности крупного проекта конкурентам. Написал на фирму жалобы во всякие проверяющие органы, так как знал всю подноготную и нарушения. Жене рассказал, что все это время знал про ее измены. Разумеется, известил и жену начальника. В итоге развелся, переехал в новый дом и начал новую счастливую жизни – кстати, с женщиной-бухгалтером из этой фирмы. © Андрей / Ispovedi
- Когда моя мама повторно вышла замуж, они с мужем оплатили всей семье отпуск на хорошем курорте. Они далеко не богаты, но они накопили на это, чтобы провести время с близкими. Моя бабушка (со стороны мамы) пыталась быть в центре внимания, как и всегда. Она носилась со своей новой камерой, и требовала от всех снимать ее, пока она позирует. При этом она вела себя как малое дитя, устраивала сцены официантам и превращала любую беседу в скандал.
Конфликт достиг пика во время свадебного банкета. В итоге моя мама ушла плакать в туалет, а ее муж изо всех сил пытался исправить ситуацию. У меня кончилось терпение.
Я взяла бабушкину камеру и удалила все на ней. А потом я записала на видео ее истерику. Бабуля била тарелки, кричала, ругалась и махала руками. Через пару дней она купила себе билет и улетела домой раньше срока. Остаток отпуска прошел очень весело. Мама наконец-то смогла расслабиться и прекрасно провела время. © Skryuska / Reddit
Чувак просто потратил три года жизни. Дом мог построить и после развода. В голове не укладывается! Три года жить с нелюбимым человеком, который тебе изменяет. У него есть запасные жизни, как в видеоиграх? Иначе мне не понять
- Подозревал, что моя жена мне изменяет, поэтому тайком влез в ее почту. Обнаружил, что был прав — она встречалась со своим школьным другом. Я нанял частного детектива и выяснил все об этом парне. Он был женат и работал в магазине родителей своей жены. Я анонимно слил фотки и инфу от детектива его жене. Потом почитал, как моя супруга обсуждает это все с подружкой. Парня выгнали с работы, жена от него ушла. Моей благоверной это все было в шутку, а меня она назвала «слишком тупым». Ну что же, я подал на развод, собрал вещи и съехал одним днем, оставив фотки с их свиданий на кухонном столе. Вот был для нее сюрприз, когда она вернулась с работы! © dogman-mandog / Reddit
- Мы с девушкой живем вместе. К нам приехали мои родители. Папа, как только зашел в квартиру, начал носиться по дому, прыгать на кроватях в обуви и поедать все со стола. А потом подошел ко мне и сказал: «Ну теперь ты понял, как я чувствовал себя, когда ты в детстве баловался? А когда свои дети пойдут, еще лучше поймешь». © Палата № 6 / ВК
- Несколько лет назад я узнала, что у моего мужа роман на стороне. Я связалась с его любовницей, а она в ответ высыпала на меня кучу мерзких оскорблений. Она настолько меня разозлила, что мне захотелось ее проучить. Нашла ее соцсети и узнала, что она жуткая фанатка одного кулинарного шоу. Мне оно тоже нравится, и я знала, что финал уже вышел на ТВ в Австралии, а в ее стране — еще нет. Поэтому я сделала фотки с информацией о победителях и отправила ей этот жирный спойлер. Более того, я повторила это спустя год. Потом она закрыла свой аккаунт. © nelinthemirror / Reddit
Денежный вопрос всегда остается одним из самых острых, наводя смуту даже среди ближайших родственников. Читайте об этом в нашей статье: 15 историй о деньгах, где справедливость восторжествовала
Комментарии
Про маму должника напомнило. Один парень прислал мне дикпик со своего аккаунта Вк (тогда еще страницы не закрывали). И гадкое предложение текстом. Заскриншотила и отправила его маме и многим друзьям.
Тогда была юная и вспыльчивая. Сейчас бы так не поступила).