Не сказала потому, что не была знакома лично, а когда уволили - плюнула на приличия и рассказала!!! Это очень напоминает ...месть!!! В Штатах так звонят в службу защиты детей. Вот год не звонила, хотя видела, а обидели - вспомнила о гражданском долге...
15 историй о том, как люди неожиданно стали хранителями чужих тайн
Представьте: вы живете своей жизнью — и вдруг узнаете важную тайну других людей. Случайно видите то, что не должны видеть, или близкий человек делится сокровенным. Ощущения острые, но и ответственность большая. Разыскали истории людей, которых судьба выбрала стражами чужих секретов.
- У меня есть друг, который провалил экзамен в выпускном классе. Для окончания учебы ему не хватило всего одного зачетного балла, и он просто не удосужился его пересдать. 25 лет спустя он устроился в очень престижное место. Проверяли биографию каждого сотрудника, и выяснилось, что он солгал в своем резюме. Так там все только глаза закатили и оплатили моему другу занятия, чтобы он мог спокойно окончить школу. Мы использовали это как предлог, чтобы устроить для него шумную вечеринку по случаю окончания школы. Представьте себе компанию родителей средних лет, затевающих вечеринку просто в память о старых временах. © helloiamabear / Reddit
- Я знала, что мой начальник изменяет своей жене. Не сказала ей об этом, потому что не была с ней знакома лично. А некоторое время спустя он стал ко мне приставать. В конце концов, мне заявили, что меня переводят на неполный рабочий день в место, расположенное в 80 километрах от того, где я работала. И сказали, что я могу уволиться, если мне это не нравится. Так я и сделала, а затем рассказала жене босса все о ее муже. © Lilith_Learned / Reddit
- У моего мужа есть сестра. Но я заметила, что, когда он рассказывает об их детстве, он всегда говорит «моя мама», а не «наша мама». Оказалось, сестра ему на самом деле не родная, а двоюродная. Ее мать тяжело болела и ушла из жизни вскоре после рождения дочери. Тогда мать мужа удочерила племянницу и вырастила как свою дочь. © elenaki / Dzen
- У меня муж стал часто задерживаться на работе, и вижу, что он выходит в свой аккаунт с компьютера, заподозрила. А у нас дома был один комп. Я нашла в интернете демо-версию приложения-шпиона, скачала на комп, ушла на сутки на работу. Пришла, включила, сразу отобразились все его пароли от сетей. Зашла и без зазрения совести прочитала всю его переписку. Там он договаривался с одной дамой, когда я уйду на сутки, снять номер с ней. Да и вообще сидел на сайтах знакомств, флиртовал, встречался. Не стыдно! Развелась давно. © Ирена Перовская / Dzen
- Всегда хорошо готовила, опыт помогал находить идеальные сочетания специй для разных блюд, не используя при этом вкусовых добавок. Но мой жених говорил, что лучше супа, чем у его мамы, он не пробовал. Что только я ни пыталась сделать, вердикт был один — вкусно, но не как у мамы. Однажды, уже начав готовить, я увидела, что нет нужных приправ, и добавила в суп завалявшийся в серванте бульонный кубик. Столько комплиментов своей стряпне я не получала никогда. Так вот в чем секрет-то был, маменька. © Подслушано / Ideer
- Старый друг моего друга изменил своей жене с моей бывшей (на тот момент мы с ней уже давно расстались). Бывшая рассказала мне об этом пару лет спустя. А еще годика через два я на какой-то вечеринке подошел к этому парню и прошептал ему на ухо: «Я знаю, что ты изменил жене. Не волнуйся, я, скорее всего, ничего не скажу». Неподдельная ярость в его глазах очень сильно напугала меня, но он не сказал ни слова. А я никогда не рассказывал об этом его жене и вообще больше ни с кем из этого круга не общаюсь. © johndon720 / Reddit
- Я случайно в книге в школе нашла два листочка, вырванных из тетради. Начала читать и не сразу поняла, что это листы из дневника коллеги. Узнала тайну, которая могла бы разрушить две семьи. Подумала: «Оно мне надо, чтобы меня за язык длинный возненавидели?» Взяла эти листочки и уничтожила. Уже никто их не прочитает. © Ольга Богачева / Dzen
- Моя подруга-вегетарианка пригласила меня на бургеры. Мы заказали блюда с куриной котлетой и овощной. Но официантка перепутала их местами. Подруга пожаловалась, что ее котлета в бургере сегодня была очень жирной. Она никогда не пробовала курицу, поэтому понятия не имела о ее вкусе и консистенции. В тот момент, когда я откусила от своего бургера, я поняла, что у меня овощная котлета. К тому времени подруга уже проглотила свой кусок. Я знал, что, если я скажу правду, она впадет в уныние. Поэтому не сказала ни слова. С тех пор прошло 14 лет, а она до сих пор не знает, что в тот день ела курицу. © mulberry-icecream / Reddit
Я недавно купила пирожок в кулинарии. С картошкой. Ага. Кусаю, а он с печенкой. Пришлось выплюнуть и выбросить. Но тоже не сразу поняла, что это за странный привкус. Я 21 год без мяса.
- Несколько лет назад был на концерте. Увидел старого знакомого, который был там с коллегами. Во время концерта заметил, как он стоит в другом конце зала и осматривается, а потом целует свою коллегу. Он женат, у него двое детей, и его жена — главный кормилец. Если бы она ушла от него, он бы пропал. © AlchemicalTheorist / Reddit
- Я знаю, что у моей младшей сестры не тот отец, что у нас с братом. Папа тоже знал. Он хотел иметь полноценную семью, поэтому принял дочь. Но он ушел из жизни, так и не узнав, что отец девочки — его брат. Моя сестра тоже не знает, и я считаю, что ей не нужно знать. Я просто хочу, чтобы она жила счастливо. © Candid_Speaker705 / Reddit
- Как-то мама купила новую блузку. Дорогую, брендовую. Увидела — и прямо захотела. Папе ничего не сказала. Зарабатывает только он. Особо, конечно, не предъявляет, куда она тратит деньги, но иногда просит поаккуратнее быть, мол, надо еще отложить на отпуск или на ремонт. А тут такая покупка. Но отец в то время хорошую премию получил, поэтому мама подумала, авось, не заметит. Он и вправду не заметил финансовые потери. Настал момент, когда мама надела при отце эту блузку. Он вдруг спросил, что это за вещь, вроде не видел такую на ней раньше. Так мама не растерялась и сказала: «Ты что, 100 лет назад купила, просто один раз всего надевала и давно, вот ты и не помнишь». Папа и отстал. А мне мама это по секрету рассказала спустя много лет.
Вот оно надо так изворачиваться из- за копеек?! Пойди и работай сама
- Подруга вышла замуж рано, в 21 год, но страсти у нее с мужем я отродясь не видела. Жили больше как брат с сестрой. Сколько ни пыталась с подругой поговорить, узнать, может, что-то случилось, все пустое. Говорила, мол, все нормально. Потом у нее родился сын и следом — дочка, и она так их полюбила и растворилась в них, что с головой ушла в воспитание, про мужа будто вообще забыла. Вырастила детей, образование им дала, на работу отправила. И чуть ли не на следующий день подала на развод. Я тут же примчалась к подруге, думала, утешить нужно. А увидела счастливейшее лицо. Сели с ней чай попить, и наконец-то подруга мне открылась. Оказалось, мужа своего она никогда не любила так, как должна любить женщина мужчину. Но очень хотела детей. А ей врачи сказали, что какие-то там проблемы по женской части, каждый год на счету, надо быстрее рожать, если хотите детей. В итоге она вышла практически за первого встречного только для того, чтобы родить долгожданных малышей. Спрашиваю:
— А чего только сейчас развелась?
— Ну вроде привыкла к нему, неплохо жили. Да и детей вместе с мужем растить легче.
— Так а почему сейчас-то решила, раз все нормально было? Жили бы себе дальше.
— Да посмотрела вокруг себя: дети уже взрослые и сами справляются, муж ко мне заметно охладел, оно и понятно, я не особо ласковой с ним была, потому что не любила, только благодарность испытывала. Вот и решила развестись и для себя пожить. Деньги за всю жизнь скопила, куплю участок, садик разведу. Давно об этом мечтала.
Я прифигела. С тех пор уже года три прошло. Сейчас подруге 47, и она реально купила себе домик и занимается садом, как и хотела. Живет, кстати, не одна, а с сыном. Он семью туда свою привел. Но друг другу не мешают, дом на две половины поделили, для семьи сына и для мамы, чтобы у всех было личное пространство. Но о том, что подруга развелась с мужем, потому что не любила его, никто, кроме меня, так и не узнал. Она не хотела никого расстраивать. Сказала мужу и детям, что просто захотела перемен в жизни. Муж не сопротивлялся, видимо, чувствовал, что все к этому идет. А дети сказали, что им все равно, какое решение мама примет, лишь бы была счастлива.
Нормально так, использовала мужика и искренне считает себя хорошей. Ещё и выкинула его потом.
- Была моя бабушка беременна. Подходит к ее грядкам другая беременная, просит лука. Мол, витамины. Бабуля разрешила. А соседка потом, мол, зря поделилась, ведь беременна та от твоего мужа. Но бабушка поставила соседку на место, сказав лишь одно: «Ребенок-то не виноват». У моей тети появился брат по отцу почти в одно время. © Валентина / Dzen
- Подруга похвасталась телефоном, который отдал ей сын. Себе купил последней модели. Только она не особо разбирается. Дала мне, посмотри, мол, что там и как. А сын даже не стер данные перед тем как отдать маме. Ну вот я включаю телефон, а там переписка ее сына с какой-то левой дамой, явно любовная. А он женат, давно и благополучно. И вот не знаю, говорить подруге или нет. Но ничего удалять не стала. Пусть сама найдет и решит. © Helena Z / Dzen
- Дело было в универе. Моя подруга училась на одни пятерки. Но на последнем курсе у нее в семье стало туго с деньгами, и ей пришлось устроиться на работу. Понятное дело, многое стала не успевать. И вот у нас зачет по экономике, а подруга забыла одну работу прислать (у нас ставили автоматы всем, кто сдал положенные работы в срок, а остальные шли сразу на пересдачу). Подруга уже готовится к вердикту. Как вдруг преподаватель, перечисляя всех автоматчиков, называет и ее. Подруга в шоке. Видимо, он привык к тому, что та хорошо учится, и упустил среди миллиона студенческих работ, что она одну не прислала. Другого объяснения мы не нашли. Естественно, ничего говорить не стали. Обе получили автоматы. А я так и выпустилась, не сдав подругу.
Пора школы и универа — золотое время веселья и светлых надежд. Вспоминаем детство и юность вместе с забавными историями из интернета.
Какая героиня - подругу преподу не сдала, блин!!! Печёрина, не иначе !!!
Имо, не надо лезть в чужие семейные разборки. Не твое дело. Тот супруг, кто "не знает" просто не хочет знать. Захочет, узнает в момент.
Ну а сдашь... Потом сама уворачивайся от бумерангов