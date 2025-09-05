Обычно сначала находят работу, а затем увольняются. Работа курьером означает утрату прежних профессиональных навыков и приобретение новых. Курсы повышения квалификации эффективны тогда когда человек работает по данной профессии. Собеседования и поиски работы требуют резюме- вопрос кем работаете-курьером. Сколько вам лет-43 годика. На что претендуете-на должность инженера( или что то равноценно, хоть бухгалтера). Каково будет решение эйчара если на рынке труда вполне хватает специалистов, более молодых и работающих по специальности?
Мой муж в свои 45 лет работает курьером, и я вам честно расскажу о закулисье этой профессии
Моему мужу 45 лет, у нас обычная семья — двое детей школьников, ипотека и частые разговоры о том, как улучшить семейный бюджет. Пару лет назад он решил подрабатывать курьером. Сегодня я хочу рассказать историю из нашей семьи, как случайная халтурка мужа стала основным источником дохода. Важно: это личный опыт нашей семьи, которым я решила поделиться исключительно в развлекательных целях.
Еще пару лет назад мой муж трудился в офисе. Работа была скучной, зарплата — средненькая, а нервотрепка — огромная. Постоянные сокращения, новые начальники, бесконечные отчеты. К тому же он достиг потолка должности и фактически оказался в тупике в 43 года, в самом расцвете сил и карьерных возможностей. Однажды он вернулся домой и сказал: «Хватит. Лучше я буду возить еду и доставлять посылки, чем еще один раз просижу весь день за бесполезными и бессмысленными совещаниями».
В курьеры он пошел практически из любопытства. Казалось, что это ненадолго — пара месяцев, пока подыщет что-то более «солидное». Но оказалось, что свобода самому выбирать график, возможность двигаться, а не сидеть на месте, и честное правило «сколько сделал — столько заработал» цепляют сильнее, чем комфортный офис.
Разумеется, вначале все было смешно и печально одновременно. В первый же день он перепутал подъезды и отдал заказ не тому клиенту. Пришлось возвращать деньги из своего кармана и слушать нагоняй от диспетчера.
Пару раз он приезжал к адресам на 20 минут позже срока. Однажды, когда застрял в пробке, другой — закружил по дворам и не нашел правильный подъезд. К сожалению, в эти моменты на него обрушивались не только низкие оценки, но и целые тирады от недовольных клиентов. Дома он с досадой рассказывал: «Они думают, что я телепортом пользуюсь, а не по пробкам еду».
Конечно, были и комичные ситуации. Выскакивающие навстречу шпицы, шоколадки вместо чаевых, консьержки, проверяющие сумку с продуктами — все это было. А однажды муж привез доставку своему лучшему другу. Так что тогда он не только получил щедрые чаевые, но и угостился фастфудом.
Реакция близких, конечно, была разной. Сначала сыновья не поняли, почему папа сменил должность руководителя в офисе на курьера. Все-таки в общем понимании — это больше подработка для студентов. Но вскоре они стали замечать, что папа стал меньше нервничать, проводил больше времени с семьей и нашел какие-то новые общие увлечения с мальчиками. Теперь дети воспринимали новую работу папы с восторгом. «Папа с рюкзаком — это как супергерой, только вместо спасений у него еда!» — говорил наш младший. Старший иногда просил: «Возьми меня с собой, я хочу увидеть, как это работает».
Сложнее было объяснить это старшему поколению. Родители мужа сначала скептически качали головой: «В 45 лет бегать с пакетами? Неприятно даже думать». Но потом заметили, что он стал бодрее, улучшил физическую форму, да и настроение у него чаще хорошее. Теперь они спрашивают: «Ну что, сколько километров сегодня намотал?» — и даже слегка гордятся.
Несмотря на простую задачу: «Взять заказ из пункта А и доставить в пункт В», в этой профессии тоже есть свои тонкости. Например, есть разница между работой курьером пешком, на велосипеде или машине. Если муж выезжает работать на целый день, то, вероятно, он возьмет автомобиль и будет выбирать более дорогие заказы на дальние расстояния. Удобство машины в том, что он может загружать сразу несколько доставок и развозить их по адресам в одном секторе. Если же Сергей планирует поработать всего 3-4 часа, то, скорее всего, он возьмет велосипед и будет развозить более дешевые заказы просто по ближайшим районам.
Новичкам он всегда советует не торопиться и брать поначалу по одному заказу от точки до точки. И только поняв, как работает система изнутри, можно выполнять одновременно несколько доставок. Также не стоит забывать про потребности своего организма: выходить на работу лучше сытым, одевшись по погоде и захватив с собой воду и пауэрбанк.
Историй за два года накопилось так много, что иногда появляется идея отправить его на стендап-шоу с монологом о работе курьера.
Однажды дверь открыла его старая знакомая. Они не виделись лет десять, и встреча оказалась такой неожиданной, что оба замолчали, а потом начали смеяться как школьники.
Очень часто старшее поколение приглашает его на чай, а когда он отказывается, то непременно засовывают в карман кусочек пирога или пару конфет.
Была и легендарная история. Однажды вернулся раньше времени и рассказывает: «Привожу заказ одной постоянной клиентке. Наконец-то открывает дверь — стоит в одном атласном халатике, который будто даже не собиралась до конца запоясать. Молча гляжу на нее, а она вдруг подмигивает: „А у меня парень ревнивый“. Спрашиваю, мол, и что с того? Так она выдает: „Ты ничего не видел!“, — и дальше глазками стреляет. Я вообще уже ничего не понимаю, отдаю ей пакеты, прощаюсь и ухожу. Потом смотрю в приложении — она мне низкую оценку поставила и написала, что курьер хамил. И вот как это понимать?»
А вот знакомый мужа буквально нашел свою вторую половину прямо на работе. Рассказывал: «Как-то принес суши девушке. Та открыла дверь вся в слезах и сказала: „День не задался, хотела хоть чем-то себя порадовать“. Буквально через час — заказ торта туда же. Ну, думаю, решила продолжить праздник живота. Привожу. Дверь открывают, и вдруг эта же девушка, смеясь, заявляет: „Как хорошо, что это вы! Заходите на чай!“ Я, конечно, согласиться не мог, ибо был на работе, но слово за слово — познакомились, позвал на свидание, уже полгода вместе».
Я не буду лукавить и говорить, что мужика в 45 лет все утраивает в работе курьером. Конечно, есть усмешки знакомых, укоры и непонимание близких. Да и раз на раз не приходится. Сережа иногда и сам говорит, что эта работа сейчас комфортная, но хочется найти что-то по возрасту и статусу взрослого мужчины. Поэтому он не опускает руки, ходит на собеседования, проходит разные курсы повышения квалификации и изучает рынок труда. Но работа курьером позволяет ему не браться за любое предложение, а выбрать то, что действительно подойдет по всем фронтам.
Ну и очевидные плюсы: свободный график, меньше стресса, нормальная оплата труда и никаких задержек на работе. Днем муж может спокойно сходить с детьми на тренировку или отвезти их к бабушке, а вечером выйти на смену. Он больше не зависит от начальников и планерок. А еще появилось ощущение нужности людям.
А у вас есть подобные истории о решении поменять профессию и попробовать что-то новое? Поделитесь в комментариях — уверена, закулисье любой другой работы не менее интересное.
