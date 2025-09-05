Мой муж в свои 45 лет работает курьером, и я вам честно расскажу о закулисье этой профессии

Разумеется, вначале все было смешно и печально одновременно. В первый же день он перепутал подъезды и отдал заказ не тому клиенту. Пришлось возвращать деньги из своего кармана и слушать нагоняй от диспетчера.

Пару раз он приезжал к адресам на 20 минут позже срока. Однажды, когда застрял в пробке, другой — закружил по дворам и не нашел правильный подъезд. К сожалению, в эти моменты на него обрушивались не только низкие оценки, но и целые тирады от недовольных клиентов. Дома он с досадой рассказывал: «Они думают, что я телепортом пользуюсь, а не по пробкам еду».

Конечно, были и комичные ситуации. Выскакивающие навстречу шпицы, шоколадки вместо чаевых, консьержки, проверяющие сумку с продуктами — все это было. А однажды муж привез доставку своему лучшему другу. Так что тогда он не только получил щедрые чаевые, но и угостился фастфудом.