20+ мужчин, чьи поступки заставили женщин сначала опешить, а потом аплодировать
1 час назад
Представьте: у вашей дочки лопнул шарик, и она рыдает навзрыд. Вдруг через дорогу бежит незнакомый парень с шариком в руке. Такие истории доказывают, что настоящие герои не носят плащи. Вот вам еще 20 подтверждений того, что доброта и хорошие манеры никуда не исчезли.
- На празднике моей дочке подарили игрушку из воздушных шаров. Мы шли домой, она кружилась в танце и пела о том, как сильно любит свой шарик. И вдруг он лопнул.
Я никогда не видела, чтобы она так сильно рыдала, но один парень, который находился через дорогу от нас, не растерялся, схватив шарик со скамейки, который выкинул другой ребенок, потои подбежал к дочке и вручил подарок. Выражение лица своего ребенка я не забуду никогда, она тут же успокоилась и сказала парню: «Спасибо». Я расплакалась и спросила, можно ли его обнять. Да, это была мелочь, но она меня так порадовала. © lovemeatmyworstbrook / Reddit
- Вчера забирала 20-килограммовый мешок корма для собаки. По ошибке заказала не доставкой, а на пункт выдачи. По дороге домой у меня вырывает пакет сильно хромающий на одну ногу дедуля лет 70 со словами: «Не позволю! Куда нести?» Я говорю: «Не надо, я сама», он мне в ответ: «Отдохни разок, дочка». Поднял на 4 этаж этот мешок, пожелал хорошего дня и ушел. © vladulijulie
- Сегодня утром еду в троллейбусе. На остановке заходит пара — мальчуган и девочка лет 7. Девочка обронила на остановке телефон — мальчик скидывает портфель, бежит к водителю, просит открыть дверь. Водитель открывает, и мальчик срывается с места (троллейбус отъехал от остановки метров на 30), подбирает телефон и бежит обратно. Когда зашел, ему весь троллейбус хлопал. © georgy / Pikabu
«Сынуля вчера принес мне цветы»
- Гуляли на свадьбе, я была беременна. Вышла невеста букет бросать. Дальше как в замедленной съемке: букет летит в мою сторону, и тут мой муж с ошалевшим видом хватает пустой поднос у официанта и технично отбивает букет обратно. Тот падает прямо в руки обалдевшей от такого поворота моей сестры, которая уже шла к выходу и вообще замуж не собиралась. В итоге замуж она вышла через полгода. Муж рассказывает: «Я как подумал, что ты букет поймаешь и еще раз замуж соберешься, страшно стало. Я и среагировал!» © Мишкина Машка / Dzen
- В выходные была в гостях у друзей. У них сыну 10 лет. Сидим за столом, нарезаем вкусняшки. Тут он приходит со школы и садится к нам. Боковым зрением вижу, как он за мной наблюдает. Поворачиваюсь, а он смотрит на меня и выдает: «У вас просто неземные глаза!» Истинный джентльмен растет. © Не все поймут / VK
- Ехали с женой в маршрутке. Собираемся выходить. За мной стоит парень, а моя жена стоит за ним. Выходим и одновременно подаем моей супруге руки. Секундная пауза, и она берет мою ладонь. Парень краснеет и уходит. Вдогонку кричу ему: «Это моя жена!» Когда он обернулся, на его лице было такое облегчение, что мы не смогли сдержать смех. © rocknrolshik / Pikabu
«В последнее время хандрю очень. Муж и сын решили меня развлечь и приготовили мне мини-завтрак»
- Я была в парке развлечений с родителями и пошла смотреть на выступления уличных артистов. Какую-то маленькую девочку попросили бросить кеглю, и она, конечно, промахнулась. Снаряд полетел прямо мне в лицо, я отвернулась, готовясь к удару, но вдруг услышала аплодисменты. Оказалось, что парень, стоявший рядом и переписывающийся в телефоне, поймал кеглю в нескольких сантиметрах от моего лица. Я была в таком шоке, что даже не поблагодарила его. © classygal / Reddit
- В последнем полете была очень милая ситуация. Летела я рядом с мальчиком лет восьми, сидела у окна, читала книгу. В иллюминаторе увидела самолет, показала мальчишке и предложила поменяться местами, на что он сказал: «Вы читаете, вам видно не будет». Ну до чего обходительный мужчина растет! © yu.zhuchyk
- Ехала на метро ночью. В вагоне со мной было еще два человека — парень молоденький и хмурый дед. Парень пытался подкатить ко мне и все уговаривал сойти с ним на какой-нибудь станции. Дед его отвадил и вышел со мной вместе. Я думала, он тоже пересаживается, но когда села в другой поезд, увидела, что он пошел обратно. Дедуля просто хотел убедиться, что я в безопасности. © tinylottie / Reddit
«Муж пришел с работы на обед и не поленился приготовить обед и мне тоже! Хотя я сегодня весь день дома сижу»
- Я гостил у сестры в Японии. Однажды, пока она была на работе, я взял ее велосипед. Я ехал по городку, где она жила, как вдруг у меня лопнула задняя шина. Я поплелся с велосипедом обратно к дому, через какое-то время ко мне подъехал японец на своем пикапе. На ломаном английском он сказал, что поможет мне, закинул велосипед в кузов, а я сел на пассажирское сидение. Он отвез меня в веломастерскую и починил шину. Оказалось, что он был ее владельцем. © SDSF / Reddit
- Приходил мастер настраивать интернет. Говорю ему: «Ой, вы этот шкаф лучше не двигайте, а то там стенка задняя отходит. Развалится еще». Он отвечает: «А у меня с собой молоток имеется — починим». И просто молча сделал мне этот шкаф! © hella_ssh
- Стоим с парнем в очереди в кафе быстрого питания. Перед нами девчонка пытается расплатиться, но карточка не считывается. Мой парень предлагает: «Давай я оплачу», а она в ответ: «Вообще-то у меня парень есть!» Мой не растерялся и говорит, указывая на меня пальцем: «Вообще-то я с тобой не знакомлюсь — мы с моей девушкой просто очень торопимся». © shutup_jazzz
«Последние несколько дней в моей жизни были просто ужасными. Что сделал мой муж? Накупил кучу всего, чтобы открыть „бар с мороженым“»
- Когда мне было лет 18, мы с братом и его друзьями катались на велосипедах. Начался ливень, а у брата спустило колесо. Никто из нас не знал, что делать, поэтому мы смотрели на колесо и неловко возились с инструментами, стоя по колено в воде. Внезапно остановился внедорожник и из него выскочил мужчина в деловом костюме, поменял колесо примерно за 30 секунд. Мы благодарим его, и он, мокрый насквозь, побежал обратно к своему внедорожнику. © n1ch0la5 / Reddit
- Училась тогда в универе. Ездить на учебу надо было каждый день туда-сюда по 40 км, а денег в кармане — две копейки. Даже заправиться особо не на что. Подъехала на заправку, думаю, ну, хоть пару литров залью, а тут мне какой-то парень машет и говорит, что купил больше бензина, чем надо, и я могу заправиться бесплатно, если хочу. Чуть не расплакалась. © irishcreamcoffee94 / Reddit
- Был как-то случай в студенчестве. Ехала я на праздники домой. Было 8 Марта. Такси межгородское — села с какой-то девушкой и еще одной женщиной постарше. Рядом с водителем садится парень и говорит: «Я за дам заплачу в честь праздника». Когда приехали, тот парнишка расплатился и быстро ушел. Я достаю деньги, отдаю водителю, а он говорит: «Так за вас же парень заплатил». И я такая: «Я думала, он пошутил...» Не поверила, что за меня действительно заплатили, и даже спасибо тому неизвестному не сказала. © Necromaginya / Pikabu
Хороший мальчик сводил свою маму в кафе
- Однажды, когда мне было лет шесть, мы бесились с братом в машине, пока отец был в магазине. Один из нас нажал на ручной тормоз, отключив его, и грузовик покатился, поскольку был припаркован на пригорке. Я испугался и не знал, что делать. Внезапно к машине подбежал парень, открыл дверь, и просто поднял ручной тормоз, остановив грузовик. Он не сказал нам ни слова. © d420down / Reddit
- Парень сегодня вручил мне пластыри с фразой: «Я заметил, что тебе постоянно натирает обувь. Увидел их и купил тебе». Для кого-то это мелочи, а я очень ценю такие моменты, когда ты даже не просила, а он заметил и позаботился © aina.shaidolla
- Вчера ночью, когда автобусы уже перестали ходить, люди все еще стояли на остановке в надежде уехать. Вдруг подъехал один автобус. Водитель сказал, что платить не нужно, выключил свет в салоне и попросил просто сидеть тихо. Так он довез нас всех домой — человек пятнадцать — хотя должен был проехать мимо. © zlinx_offical
«Мой кот — настоящий джентльмен»
- Мне было 22 года, пошла в бар. И там какой-то парень привязался. Я притворилась, что не знаю языка и начала что-то лепетать на немецком, чтобы он отстал. Не получилось. Тут я над ухом слышу на чистейшем немецком: «Лариса? Ты что так долго?!» Какой-то незнакомый парень подошел и увел меня от того пикапера. © AtlantisLuna / Reddit
- Были в метро, которое не предназначено для использования пассажирами на инвалидных креслах. Застряли там, пройти не можем. Подошли два каких-то парня, подняли мою свекровь вместе с креслом, подняли над турникетом и поставили на землю. Они даже знакомы между собой не были. © LowerSeaworthiness / Reddit
- Дядька приехал, остановился у сестры. К нам с дочкой заглядывает раз в день в гости. Придумал традицию угощать нас тортом. Делает так: заходит в супермаркет после 21 вечера, когда скидки, выбирает торт, покупает, приносит. Втроем чаевничаем. Как только предыдущий торт заканчивается, покупает новый. Вчера вечером лепит он котлеты из щуки и вдруг спохватывается: 9 вечера, магазин-то закроется! Мама отговаривает, мол, у девчонок и так всего полно. «Нет, — говорит, — традиция!» Собирается, идет в супермаркет, а у него еще и ноги больные. Покупает. Приносит нам. Довольный! © nastya_skazhi
