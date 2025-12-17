21 история, про которые иначе как «Невестка отжигает» и не скажешь

Народное творчество
3 часа назад
21 история, про которые иначе как «Невестка отжигает» и не скажешь

Супруга твоего сына — это барышня, которая становится частью семьи. Некоторые просто спасают тебе жизнь, а порой кажется, что у тебя появилась долгожданная дочь, которой никогда не было и которую хочется любить всем сердцем. А бывают невестки такие талантливые, что аж хочется стать их рекламным агентов. Но об этом — в бонусной части нашей статьи.

  • Свекровь постоянно просила присылать ей фото и видео внука по десятку раз в день. О том, что мне некогда, слышать не хотела, ведь я «все равно дома бездельничаю». Однажды я установила домашнюю Wi-Fi камеру и скинула ей ссылку на видеопоток. Свекровь посидела-посмотрела на нашу возню и объявила, что она ожидала чего-то поинтереснее. Но теперь парадные фотосессии по праздникам пару раз в год ее вполне устраивают.
  • Свекровь любила захаживать к нам мимоходом и все ахала, какая я непутевая хозяйка — и крошки вот на столе, и унитаз не блестит. В прошлый раз пригрозила: «Приду в четверг, и если увижу хаос, наведу свои порядки!» Я подготовилась. Пришла она в четверг, и увидела идеально чистую квартиру, но абсолютно пустую. Уговорила мужа переехать в другой район города, чтобы и ему и мне было ближе к работе, а свекрови — не с руки захаживать «по пути».
  • У меня два взрослых сына, оба женаты. С их женами я всегда была дружелюбна, но довольно далека. Когда умер мой любимый муж, отец сыновей, одна невестка целый год (!) через день привозила мне домашнюю еду, а вторая водила меня по салонам красоты, в театры, дарила одежду под видом «купила себе, но не подошло», даже свозила за границу. Я пришла в себя и вдруг осознала, что раньше и не жила толком: раннее замужество, быт, дети, уход за пожилым мужем. Мне стыдно, но жизнь-то, оказывается, хороша! © Подслушано / Ideer
  • Мои невестка и сын в супермаркете ищут еду для нашего кота.
    Невестка — продавцу:
    — Девушка, подскажите, где здесь еда для котов?
    Продавец, показывая рукой:
    — Вооон в том углу.
    Невестка — продавцу:
    — Спасибо!
    Невестка — сыну:
    — Котик, пойдем. Я нашла кошачью еду. © Убойные Истории / VK
  • Старшему сыну 19. Недавно начал встречаться с девочкой, и она мне сразу не понравилась. Выглядит вульгарно, всегда с новой прической, маникюром, вся такая «мажорная». Понятно, что высокого мнения о себе, напыщенная и самовлюбленная. А на днях она пришла к нам и захотела что-то приготовить для сына. Я наблюдала за тем, как она оладушки с яблоками делает. Так старалась — видно, что всю любовь вкладывала в них. Получились оладьи божественными! Не постеснялась попросить рецепт, она мне все рассказала, научила. Объяснила, что еще ее бабушка готовила их когда-то. Мол, их нужно готовить только для тех, кого любишь. Знаете, а я поверила ей. Может, с виду она и странная, но человек хороший, добрый, заботливый. Буду рада такой невестке. © Мамдаринка / VK
  • Недавно вышла замуж. Родня мужа живет в другом городе, поэтому его маму видела до свадьбы пару раз всего. Ни разу мы с ней не оставались наедине. И вот приехали мы ее навестить и как-то так получилось, что мы со свекровью остались в комнате вдвоем. Сидим, стесняемся, разговор не клеится, она щелкает каналы телевизора, чтобы хоть чем-то себя занять. И тут из динамиков раздается фраза: «Я тебе говорю: все свекрови ненавидят своих невесток». Резко переглядываемся, обе краснеем и начинаем хохотать, попутно рассказывая, как нам друг с другом повезло. С тех пор общение пошло легче, спасибо телику. © Палата № 6 / VK
  • Моя невестка обожает все парфюмированное и имеет странную привычку обрызгивать духами волосы, одежду и постельное белье. В прихожей и ванной у нее стоят ароматизаторы. Кондиционер для стирки — с парфюмерными отдушками, средство для мытья полов — тоже с ароматом. Все гели и шампуни пахучие. Ванна забита бомбочками, маслами и кремами для тела. В шкафах — ароматические саше. Это уже не квартира, а какая-то парфюмерная фабрика. Теперь и сын попал под ее влияние и тоже стал активно пользоваться парфюмом. Я не выдержала и сделала замечание, что душится как дамочка. Да еще и потратил на духи приличные деньги! Сын все свел в шутку, пытался меня умаслить: мол, и тебе дорогие духи купим! Сказал, что я раздуваю из мухи слона. © Подслушано / Ideer
  • Раньше мне нравилась девушка моего сына — умная, целеустремленная, хорошо вписывается в нашу семью. Все было прекрасно, пока они не решили пожениться. Сразу после ужина в честь этого события она отвела меня в сторонку и сообщила, что ей всегда нравилось мое кольцо с изумрудом. Она хочет, чтобы я отдала его ей в качестве свадебного подарка и фамильной реликвии. Причем мы уже обсудили с детьми, что подарим им всякого разного примерно на £ 6 тыс. Я вышла из себя, мы поругались. Теперь они оба злятся на меня. Сын ее защищает, мол, у меня же есть и другие кольца. Почему бы не пойти навстречу и не сделать такой подарок, показав, что я рада их женитьбе? © Existing_Ring_ / Reddit
  • Сегодня звонит мне сын и жалобным голосом плачется: «Мама, меня обижают, защити!» Сначала не поняла, но по плохо скрываемому смешку сразу догадалась, что меня разыгрывают. Ситуация простая: 1 июня — День защиты детей. А невестка гонит его на дачу пахать. Вот он, бедненький, и просит маму защитить от тяжелой судьбы огородного работника. Я сказала, что он может брать тортик и ехать ко мне вместе с женой, а дачу пусть на выходные отложат. Буду защищать своего «ребенка» как положено — от трудовой эксплуатации! © Карамель / VK
  • Небольшая предыстория про нашего героя-первоклашку, Колю. После того как он сообщил мне (т.е. маме) о будущей потенциальной невестке, мы вечером в пятницу поехали в деревню. Едем в машине, дедушка за рулем.
    — Коля, как в школе дела?
    — Дед!!! Ты представляешь, меня девочка поцеловала! Сказала, что замуж выйдет и перевоспитает меня!!! Деда, мне еще гайка нужна!!
    — И как ее зовут? И зачем тебе гайка?
    — Доминика! Как зачем??? Кольцо подарить! © Палата № 6 / VK
  • Сын сказал, что хочет нас с мужем познакомить со своей девушкой. Я ответила, мол, будем рады, если она придет к нам на ужин. А он заявляет: «Нет, ма, па, простите, но я не хочу, чтобы она ваши „деликатесы“ ела. Готовите вы старомодно, она совсем другую кухню любит, так что будет лучше, если мы все вместе сходим в ресторанчик». Я расстроилась, меня это обидело: всегда ему нравилась моя стряпня, а тут старомодно! Ну сходили в то заведение. Девушка хорошая, а вот их едой я не наелась. © Мамдаринка / VK
  • Решил познакомить маму со своей дамой сердца, заказал столик в ресторанчике, сижу, жду. Звонит девушка. Поднимаю трубку и слышу, как она, шмыгая носом, мямлит, что опоздает немножечко, так как около парикмахерской въехала в зад стоящей спереди машины — педальки попутала. Успокаиваю ее и говорю, мол, жди владельца, чего уж. Только повесил трубку, звонит мама и тоже говорит, что задержится, потому что в ее машину врезалась какая-то неприятная особа. Уточняю место действия — так и есть, около парикмахерской. Чуть не рыдая от смеха, говорю: «Иди, мам, знакомься, это не какая-то неприятная особа, а твоя будущая невестка».
  • После свадьбы поехала навестить сына и посмотреть, не нужна ли помощь невестке. Наш парень с характером — резкий и несдержанный. Да и никогда первый не звонил, а если и звонил, то чаще двух раз в неделю, и спрашивал, как у меня дела — я пугалась: может, что случилось, потому что это для него нехарактерно. А тут позвонил уже три раза за неделю и говорит, что скучает. Только переступила порог, как он встретил меня радостными объятиями. Не знает, где посадить и чем накормить. Спрашиваю: — Ну, как тут у вас дела? Он, глянув на жену, выпалил: — Все отлично! Моя любимая прекрасно готовит, в доме порядок, думаем о детях. И вообще, семейная жизнь прекрасна!
    Я поняла: помощь невестке не нужна — она и сама отлично справилась. © Палата ** / VK
  • С мужем и друзьями майские праздники отмечали на берегу реки. Ели шашлыки, играли на гитаре, пели песни, а сын с нами не пошел, сказал, что горло побаливает. Ему 21 год, и он не женат. После гулянья подошли к дому — а на балконе детское белье развивается на ветру. «На день одного оставили, а он уже ребенка нагулял», — муж решил пошутить. Зашли домой, а сын с девушкой на кухне чаи гоняют, а малышка в коляске лежит. Так они у нас и остались. Вот удачно бывшая одноклассница в гости зашла! Сын получил жену с ребенком, а мы — хорошую невестку и любимую внучку. Теперь ждут сына, но уже общего. © Палата ** / VK
  • Решил друг отметить день рождения на природе у озера. Уехали компанией на выходные, поставили палатки, жарим шашлыки. Тут мне приспичило на горку подняться, но нога соскочила, и я полетела вниз. Мое сальто увидела мама именинника и побежала меня поднимать. Прошло полгода, мы с этим другом начали встречаться, и вот рассказывает он об этом маме, а она такая: «Это ее я тогда поднимала? А ты нормальную себе найти не мог? Эта же какая-то безбашенная». Сейчас уже женаты, а знакомство со свекровью со смехом вспоминаем до сих пор. © Подслушано у девушек / VK
  • Брат стал прямо нахваливать свою жену и ее умение печь блины, да еще и с разными начинками — такие, какие раньше наша мама делала. А в мою сторону бросил замечание: мол, неплохо бы потренироваться и взять мастер-класс у нее. А недавно, возвращаясь с работы, зашла к коллеге домой и пошла другой дорогой. По пути увидела магазинчик «Домашняя еда», зашла, стою, рассматриваю ассортимент — и слышу знакомый голос. Бинго! Моя невестка покупает... блины с творогом и маком. © Палата № 6 / VK
  • У моей будущей невестки есть сын от первого брака. Он старше, чем мой младший ребенок. Я никогда не была предвзята, помогаю с этим новоиспеченным внуком, стараюсь для счастья сына. Но эта мамзель учит меня, как воспитывать моего ребенка: «А мой Мишутка уже читал в его возрасте, а ваш — нытик», — и так далее. На мягкие намеки сменить стиль общения не реагирует. Кажется, я со старшим в воспитании напортачила, а не с младшим — выбрал же девицу. © Короче говоря / VK
  • Вот скажите, бывает ли у кого-то нормальная первая встреча с невесткой? Сын приходит, ведет за руку девочку. Та бледная, как простыня. Садится, тихо говорит:
    — Здравствуйте.
    И тишина. Я понимаю — что-то тут не так. Через полчаса сын выдает:
    — Мама, она беременна.
    Они совсем молодые, если что. Я, конечно, не в обморок, но чайник промахнулась включить. Она на меня смотрит, как на судью. А я... вдруг говорю:
    — Суп будешь?
    Сидим, хлюпаем суп. Она шепчет ему:
    — Мне страшно.
    А я отвечаю:
    — А мне вот нет. Я вон тебя супом накормила — значит, почти родная.
    В тот момент ничего умнее сказать не смогла, потому что сама боялась что-то сказать, чтобы не напугать их. Ведь сама побывала в такой ситуации. Прошло уже 4 года, теперь зову ее «моя старшая девочка». Внучка, кстати, вся в меня. © Мамдаринка / VK
  • Помню, как свекровь впервые пришла к нам с мужем в новую квартиру. С порога начала задвигать: мол, полы немытые, пыли много, вещи разбросаны везде. Я не растерялась — взяла веник в руки и карикатурно вручила его «домашнему командиру». Свекровь стоит в шоке, муж в шоке, а я довольна, потому что такой «метод» сработал! Свекровь больше ни разу за последующие годы не сделала пустых замечаний и не «тыкнула носом». А бедную невесту брата моего мужа до сих пор мучает — ей смелости не хватает показать характер. © Мамдаринка / VK
  • Свекровь решила научить вождению невестку. Вернее, невестка ее уговорила: права у нее уже были, но опыта вождения мало. В семье своя машина есть, но муж не хотел, чтобы она за руль садилась. Свекровь же тайно решила обучить невестку на своей. Первая попытка закончилась ругательствами сына и ремонтом автомобиля. Решили продолжить обучение по-другому. Снова тайно: попросили своего офисного водителя на бортовой Газели поучить невестку вождению. Через два часа водитель приехал на предприятие, первым вылез из машины и попросил показать, не поседел ли он слишком сильно. Когда вышла невестка, первое, что она сказала свекрови: «Не спрашивай, мамуль». Сегодня у неё свой автомобиль, и она водит прекрасно. Но обе часто вспоминают эту историю и смеются над тем, как свекровь учила невестку вождению и как потом вместе собирали деньги на ремонт нового автомобиля. © Janinaandlife / Pikabu
  • Мой старший сын и его жена подарили мне первого внука. Я его люблю всем сердцем и предложила с ним сидеть. Оба работают учителями и зарабатывают неплохо, но мы живем в дорогом районе, и детский сад для них дороговат. Люблю детей, но моя невестка устанавливает много правил и ограничений. Я не могу оставить внука одного даже в кроватке, чтобы сходить в туалет, потому что она требует, чтобы я постоянно за ним смотрела. Гулять на улице мы можем только при определенной температуре, а вот слушать музыку или смотреть телевизор нельзя, пока он рядом, потому что она не хочет, чтобы он слышал что-то, чего не должен. © Bad_Grandmathrowaway / Reddit

Бонус

«Невестушка моя — умница-красавица. Вот такие половики на ткацком станке мастерит. Самой ей скромность не позволяет хвастаться своими работами, даже объявления об их продаже выставляет муж»

лысый череп
21 час назад

Коврики не плохие. Бабушка моя до самой смерти подобные теала. Да и тетки, сестры двоюродные которые в деревне живут до сих пор тут.

-
-
Ответить

А вы знаете истории про отношения с невесткой, которые удивляют, а может даже шокируют? Расскажите нам о них в комментариях!

А вот статья о неожиданных сюрпризах, которые невесткам подготовили свекрови. И там тоже есть над чем посмеяться, а порой даже и призадуматься.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее