15 живых историй из командировок, над которыми и строгий шеф хихикает

Истории
4 часа назад
15 живых историй из командировок, над которыми и строгий шеф хихикает

Рабочая поездка — отличный шанс проявить не только профессионализм, но и недюжинную смекалку. Когда привычные планы рушатся, в игру вступают находчивость и чувство юмора, превращая досадные недоразумения в байки, которые потом годами рассказывают за утренним кофе. Мы подготовили 15 историй из командировок, после которых хочется немедленно собрать чемодан и отправиться навстречу приключениям.

  • Командировка. Приехали с товарищем на ж/д вокзал, отправление в 00:05. Я приехал на авто раньше. Смотрю на табло: наш номер поезда, отправление в 23:55. Звоню другу, подгоняю, говорю — странно, наш поезд на 10 минут раньше отправляется. Он прибегает, бежим вместе к нашему вагону, высказываю проводнице, мол, какого фига поезд перенесли на 10 минут раньше! Она загадочно берет мой билет, внимательно смотрит, на лице появляется улыбка, и говорит: «Ваш поезд уехал рано утром». Немая сцена. Мы поехали на авто.
aborschevskiy
  • Уехала в командировку, а вечером обнаружила гору сообщений от подруги. Она вся распереживалась, потому что мой муж выложил непонятные сториз. Я сразу зашла на его страницу, а там мои фото под меланхоличную музыку и подпись: «Я остался один». Оказалось, он просто так сильно заскучал всего за день, что невольно напугал всех знакомых своим внезапным приступом меланхолии.
elzara.kadyrova
  • Отправили нас в командировку. Заселились в гостиницу, и тут наш суровый айтишник Паша начал вести себя странно. Постоянно спешил в свой номер, заказывал постоянно доставку, либо бегал в магазин ночью один. Мы подумали, что он сюрприз какой-то везет, а оказалось, что он по дороге нашел крошечного, голодного котенка! Паша не смог его бросить на улице, забрал в номер, тайно отпаивал молоком из пипетки и грел в своем свитере. В итоге из командировки мы вернулись уже не втроем, а вчетвером. Теперь этот пушистый «путешественник» живет у Паши, и этот суровый сисадмин каждое утро сыпет ему лучший корм.
ADME
  • Каждое утро дочка провожает меня на работу, вручая в руки своего розового плюшевого морского конька со словами: «Он едет с тобой на работу». Последние два года он со мной летает и в командировки. Всегда интересно наблюдать за реакцией окружающих при виде бородатого мужика, идущего по аэропорту с этим коньком под мышкой. Стюардессы, наверное, офигевают, когда я с ним в обнимку сплю в самолете.
  • Выезжала в командировку, захлопнула двери и поняла, что ключи остались внутри. Копии нет, на дворе глубокая ночь, никого не вызовешь толком. Голливуд ударил в голову — достала невидимку. Хуже не будет, а попробовать стоит. После стояла с ключами в руках и офигевала: то ли везет, то ли замок надо поменять на более надежный. Открыла за две минуты. Вслепую. Невидимкой, блин!
  • Уехала в командировку. Лежу в номере, глаза закрыла, болтаю с мужем по телефону. Вдруг в темноте мужской голос томно произносит: «Малыш, я по тебе соскучился». Я понять не могу, кто это вообще и какого лешего тут забыл. А потом глаза открываю и вижу: просто облокотилась на пульт, и телевизор включился ровно на романтичной сцене.
ADME
  • Провели отпуск с семьей на море. Нашли подходящий вариант жилья. Во время отдыха не позволяли себе лишних трат. Хозяева считали меня бережливым, даже подшучивали. Не буду спорить, так и есть. Отдохнули хорошо, собрались и отправились домой. И вот, буквально через пару недель после отпуска, мне предложили командировку в те же места для осмотра объекта. Я смог добиться этой поездки своим трудолюбием. Решил остановиться в том же месте, ведь оно было относительно недалеко, и мне там понравилось. В сентябре там всегда есть свободные номера и предоставляют чеки. Представьте себе, я появляюсь у них на пороге, владелец встречает меня с открытым ртом. А я ему говорю: «Артур, мы, видимо, забыли помидоры на кухне».
  • Как-то отправили нас в серьезную командировку. Долго инструктировали: работа в режиме хардкор. Сейчас даже вспоминать смешно. Итак, забросили нашу группу за 800 километров в таежный поселок, где стоял мороз, а вся цивилизация ограничивалась парой магазинов и коммерческим ларьком посреди заснеженного поля. Поселились мы в старой гостинице и разошлись по делам. Утром выяснилось: один из коллег пропал! Сотовых тогда не было, в номере он не ночевал, вещи даже не распаковал. У нас началась паника: микроскопический поселок, лютый холод, важная миссия провалена! Мы уже были готовы прочесывать сугробы, но решили сначала подумать. И тут мимо идет местный житель и радостно кричит: «Это вы мужика потеряли?» Оказалось, новость в деревне разлетелась мгновенно. «Не волнуйтесь, — говорит прохожий, — он вчера на хозяйке ларька женился! Теперь вдвоем торгуют, он ей все щели в стенах законопатил, сидят в тепле». Мы искренне порадовались за коллегу и уют в магазине, но долг звал. Пришлось вызволять «молодожена» из сладкого плена, разрушив простое человеческое счастье. Остаток командировки наш герой перемещался по поселку короткими перебежками, чтобы снова не попасть в лапы своей мадам Грицацуевой.
  • Завод рассылал сотрудников по городам в предприятия-должники. Мама, божий одуванчик, поехала в город юности. Повидала друзей, а еще и премию получила, так как долг помогла вернуть! На вопрос «Как ты это сделала?» она выдала гениальное: «А я просто каждое утро ходила и напоминала о долге!»
  • Как-то мне предстояла долгая ночная поездка на машине. Дело было летом, мошкары много, поэтому я использовал старый проверенный способ — намазать переднюю часть машины вазелином. Ехал я в два часа ночи и решил заглянуть на заправку, чтобы проверить уровень масла и заправиться. Подбегает заправщик, пытается открыть капот, но тот у него раза два падает с грохотом обратно, ибо скользкий. Мужчина смотрит на меня с непониманием и спрашивает: «Это для чего? Чтобы она легче в гараж входила?»
  • Много лет работал и надеялся поехать куда-нибудь в красивое место. И вдруг этот год начинается с двух командировок, в итоге меня привело на берега Севера. Начальству жалуюсь, что тут скучно и кроме работы ходить некуда, а сам в душе радуюсь, что наконец-то в 31 год увижу северное сияние своими глазами. И лазить никуда на крыши домов не придется: просто вышел из дома, прошел 300 метров и балдей. Северное сияние... Вживую! Ура!
  • Отправили меня в командировку в июне в Китай. Прекрасная страна, мне очень понравилась! Китайцы — очень добрые и отзывчивые люди. А еще, как оказалось, они обожают выпечку. Соскучилась я по сладостям, испекла «Наполеон». Не съем же я его одна, поэтому половину принесла на работу. Так меня потом еще неделю благодарили и делали комплименты: столько я приятных слов услышала, сколько от мужа за десять лет не слышала! Перед отъездом пончиков коллегам напекла, они были в восторге.
  • Отправил меня шеф в серьезную командировку — подписывать контракт с очень важным заказчиком. Встреча в девять утра, я в идеальном костюме, папка с документами под мышкой, захожу в лифт отеля. И тут в лифт влетает огромный золотистый ретривер, отряхивается после прогулки под дождем и за секунду превращает мои светлые брюки в арт-объект. Я в панике, до встречи 10 минут, запасных штанов нет. Влетаю в переговорку, извиняюсь на ходу, мол, недоразумение с собакой. И тут грозный директор из комиссии расплывается в улыбке: «О, это вы нашего Марселя встретили! Он сегодня умудрился сбежать». Оказалось, это пес владельца компании. Весь контракт мы обсуждали, пока Марсель мирно спал в переговорной. Контракт подписали.
ADME
  • Практически у каждого есть пакет с пакетами, а у нас с мамой в середине 90-х был пакет с колготками. Жили в маленьком сибирском городе, но маму как-то отправили в Москву в командировку. Вернулась она с полными сумками всякой всячины. Среди них был большой пакет с капроновыми колготками. Знаете, такие рыхлые, а-ля телесного цвета (скорее, оранжевого). Носили мы их с мамой очень долго. Не знаю, сколько пар там было, но был этот пакет с колготками с моего восьмого класса и до второго курса универа.
  • Ехали в командировку. Наш коллега — непутевый товарищ. Ночью вышел на перрон подышать и отстал от поезда: без денег и в одних тапочках. И как мы офигели, когда увидели, что он приехал раньше нас, да еще и при параде! Оказалось, он додумался притвориться знаменитым актером. Дежурная по вокзалу в это легко поверила, так как сходство было реальным. Она не просто его накормила, а нашла ему одежду и за свой счет заказала люксовое такси до города. Тот подыграл «фанатке» и докатил с комфортом. Вот что значит лицо с обложки!
ADME
Jelena
1 час назад

Дежурная по вокзалу, значительную часть своей зарплаты отдала за люксовое такси для самозванца. Некрасиво поступок.

