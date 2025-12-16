Даже если история придуманная, тем не менее стереотипные фигуры - жизненные: только офисная работа, прислуга - это фи и далее по тексту.
«Моя жена — уборщица!» История о том, как я бросила должность главбуха и стала клинером
Когда моей подруге Юле было 36 лет, она ушла с должности главного бухгалтера на крупном предприятии и занялась клинингом. Тогда эта сфера была в зачаточном состоянии, и предложение было заметно ниже спроса. Это решение привело в шок всю ее семью — мать картинно заламывала руки, а муж крутил пальцем у виска. Сейчас ей за 50, и у нее собственный бизнес все в том же клининге: в подчинении у нее около десятка бригад, готовых приехать в любое время дня и ночи. Далее с ее слов.
Мне исполнилось 35 и, подводя итоги жизни к этой возрастной черте, я окончательно поняла, что занимаюсь не своим делом. Профессию экономиста за меня выбрала мама, а я, тихая домашняя девочка, не посмела ей перечить. Я окончила вуз с красным дипломом, потому что синдром отличницы не давал мне делать что-то спустя рукава, а потом устроилась «по знакомству» помощником бухгалтера на самом большом заводе в нашем городе и через 10 лет уже стала главбухом. В работе меня устраивало все — зарплата, коллектив, ДМС, — кроме... кроме самой работы. Но уйти я не решалась — мне страшно было потерять стабильный доход и мамино расположение. Но все изменилось в один день: я листала группу нашего города, где люди предлагали или искали какие-то услуги, и мне попалось объявление, что семейная пара ищет уборщицу для своего загородного дома.
А я была просто фанатом уборки — люди, приходя ко мне в гости, боялись даже присесть на диван, настолько все в моей двухкомнатной квартире было стерильно, даже несмотря на двоих детей. Одна подруга пошутила как-то, что мне нужно повесить над входной дверью фиолетовую лампу, чтобы убивать микробов, которые люди приносят на себе. Кроме того, моей коллекции всевозможных чистящих и моющих средств позавидовал бы любой супермаркет. В общем, набравшись смелости, я позвонила по объявлению и договорилась на субботу.
Втайне от мужа я загрузила в багажник своей машины весь свой моющий арсенал и в субботу в 8 утра поехала к заказчикам, соврав, что мне нужно поработать в выходные. Такое случалось нередко, поэтому супруг ничего не заподозрил. Почему я не хотела ему говорить? Знаю, что он не одобрил бы, ведь он, как и я, вырос в интеллигентной среде, где труд уборщиков, конечно, уважали, но смотрели на них немного свысока. Было ли мне страшно? Да, конечно! Но в то же время я чувствовала некий подъем, ведь я смогу не просто сделать уборку, но и получить за нее деньги. В общем, села я в машину и поехала за город.
Дом оказался одноэтажным и не очень большим, так что объем работы меня не испугал. Сами же хозяева оказались на редкость приятными и дружелюбными людьми — жена показала мне фронт работ и сказала, что они не будут мешать и стоять у меня за спиной (как потом оказалось, многие работодатели так себя и ведут). На уборку всего дома у меня ушло около 10 часов — там не было грязно, конечно, но я привела все в такой идеальный порядок, что Мойдодыр бы одобрил не сомневаясь. Я очень устала, но была довольна проделанной работой, как и хозяева, которые заплатили мне больше, чем мы договаривались — в общей сложности сумма была равна моему заработку примерно за три дня. Так начался мой путь в клининге.
Вернувшись домой, я снова зашла в ту группу и разместила уже свое объявление с предложением уборки — тогда этот рынок, по крайней мере в моем городе, только начал развиваться и конкурентов у меня почти не было. Ну и, чего греха таить, я сделала стоимость чуть ниже, чем у небольшого количества конкурентов, и мне до сих пор стыдно за демпинг.
Второй заказ был довольно странным. Я приехала к назначенному времени, звоню в дверь, выходит женщина и говорит «Вы знаете, пока я вас ждала, сама всю квартиру убрала, извините». Я было открыла рот, чтобы ответить, но она закрыла дверь. Мне было жаль потраченного времени, ведь мне пришлось ехать через весь город. Стала спускаться по лестнице, слышу шаги за спиной, оборачиваюсь, а там она — протягивает мне несколько купюр со словами: «Возьмите, пожалуйста, за беспокойство».
А вот третий выезд был просто ужасным. Снова загородный дом, снова пара, которая сначала показалась дружелюбной. Они сказали, что уезжают и дом в моем распоряжении: мне нужно было убрать в кухне, столовой, трех санузлах и трех комнатах из 10 — остальные 7 были закрыты на кодовые замки. Это показалось мне странным, но мое дело наводить чистоту, а не задавать вопросы. Я мыла под диваном и нашла там $ 100, а когда хозяева вернулись, протянула их жене. И тут она как завизжит: «Ты воровка! Я специально оставила на полу купюру $ 200, а ты отдаешь мне сотню». Кажется, даже муж не ожидал такого финта от супруги и стоял, глядя то на меня, то на нее, а потом выдал: «Котенок, ты сейчас не права». «Котенок» фыркнул и вышел из гостиной, задрав нос. А злополучные сто долларов супруг отдал мне за моральный ущерб. Он сказал, что его моя работа устроила, и я могу прийти через неделю. Я ответила, что мы вряд ли сработаемся, он понимающе кивнул и на этом мы распрощались. Но мне до сих пор интересно, что было в этих закрытых комнатах.
Казалось бы, такая неприятная история должна была заставить меня отказаться от этой работы и продолжить трудиться главбухом, как и раньше. Но я верила, что это всего лишь издержки профессии — а они есть всегда и везде, — поэтому решилась на разговор с мужем. Как я и думала, муж не был в восторге от услышанного, и даже покрутил пальцем у виска, а потом выдал: «Моя жена — уборщица!» И тут же бросился звонить моей матери — они всегда были в прекрасных отношениях и мне порой казалось, что это его мать, а не моя.
Спустя полчаса она примчалась и с порога начала тираду о том, что ее дочь теперь моет чужие унитазы и вообще стала прислугой. Я попробовала возразить, но никакие мои аргументы не принимались. А когда она услышала, что я собираюсь со временем бросить работу главбуха и полностью уйти в клининг, и вовсе изобразила что-то вроде обморока. Но я была непреклонна, и, наверное, впервые в жизни решила не идти у матери на поводу.
Когда муж увел мать на кухню пить ромашковый чай и обсуждать непутевость жены и дочери, мне позвонили с очередным заказом — нужно было убрать в 5-комнатной квартире, причем срочно. Оставив родственников горевать о моей неразумности, я отправилась по адресу. Элитный коттеджный поселок, идеальные газоны, охрана, — в общем, все тут кричало о деньгах, причем немалых. Я прошла в гостиную и еле сдержала вздох удивления: она была похожа на музей, повсюду висели картины и стояли вазы и разнообразные статуэтки — в общем, там страшно было даже дышать. Но выбора у меня не было и я приступила к работе.
В числе прочего мне надо было помыть холодильник и морозильную камеру. Открываю я морозилку, смотрю, а она забита какими-то пакетами. Я открыла один и увидела бережно расфасованные обрезки мяса, натертую морковь, полудохлые баклажаны и все в этом роде. По-хорошему выкинуть бы все это, но я сама не могла принять такое решение и позвала хозяйку. Услышав, что я хочу сделать, она посмотрела на меня как на умалишенную, а потом выдала: «Милочка, а вы знаете, что все это досталось нам не бесплатно? Это может однажды пригодиться. Вы думаете, почему мы так хорошо живем? Правильно, потому что привыкли не разбрасываться продуктами и вещами». Крыть мне было нечем, поэтому я просто кивнула и продолжила работать. А когда все закончила, мы договорились, что я приду через неделю. Так у меня появился первый постоянный клиент.
Так продолжалось примерно год — в будни я работала главбухом, а в выходные, вооружившись тряпками и моющими средствами, отправлялась бороться с чужим беспорядком. Я работала почти без выходных и ужасно уставала, поэтому я должна была принять решение, какой из работ я буду отдавать все свое время. И я выбрала клининг. С работы главбуха ушла, несмотря на уговоры мужа и матери и стала брать заказы не только на выходные — желающих становилось все больше, и мне приходилось отказывать тем, кому нужна была уборка строго в будни. Так я окончательно ушла из бухгалтеров в, говоря словами матери, «какую-то прислугу».
За пять лет я «обросла» постоянными клиентами и уже ничего не успевала, поэтому задумалась о помощниках. Я дала объявление все в той же группе и мне позвонили женщина и мужчина. Мы устроили что-то вроде собеседования и я приняла их в свою новоиспеченную бригаду. Мне было очень важно, чтобы уборка была на уровне, потому что у меня уже появилась репутация хорошего работника. На первые заказы я ходила с ними, чтобы удостовериться в качестве их работы. Они оказались такими же перфекционистами, как и я, поэтому до сих пор работают со мной.
Еще через год от меня ушел муж, оставив нас в ипотечной квартире. Нет, причиной не была моя «нестатусная» работа, а его измена. Квартира оставалась мне и детям, с условием, что я сама буду платить за ипотеку. И я решила основать свое клининговое агентство — благо, мое экономическое образование помогло составить бизнес-план и получить под него кредит. Конечно, были и сложности с наемными работниками — кто-то откровенно плохо убирался, а одна женщина и вовсе оказалась нечиста на руку. Но в общем и целом все шло хорошо.
Сейчас мне 50. Мое клининговое агентство — крупнейшее в городе и мы очень дорожим своей репутацией. Сама я уже давно не езжу к клиентам, за исключением тех случаев, когда появляется новый работник и мне нужно удостовериться, что его работа будет идеальной. За это время я досрочно выплатила ипотеку и взяла еще одну, чтобы каждому из детей досталось по квартире. Кстати, муж пытался ко мне вернуться, но я отказала, потому что встретила другого мужчину. И тоже благодаря работе: как-то я пошла на заказ с новым работником, а хозяином квартиры оказался вдовец, который и пригласил меня на свидание. Так что теперь у меня все хорошо и в личной жизни, и в работе.
