«Моя жена — уборщица!» История о том, как я бросила должность главбуха и стала клинером

Втайне от мужа я загрузила в багажник своей машины весь свой моющий арсенал и в субботу в 8 утра поехала к заказчикам, соврав, что мне нужно поработать в выходные. Такое случалось нередко, поэтому супруг ничего не заподозрил. Почему я не хотела ему говорить? Знаю, что он не одобрил бы, ведь он, как и я, вырос в интеллигентной среде, где труд уборщиков, конечно, уважали, но смотрели на них немного свысока. Было ли мне страшно? Да, конечно! Но в то же время я чувствовала некий подъем, ведь я смогу не просто сделать уборку, но и получить за нее деньги. В общем, села я в машину и поехала за город.

Дом оказался одноэтажным и не очень большим, так что объем работы меня не испугал. Сами же хозяева оказались на редкость приятными и дружелюбными людьми — жена показала мне фронт работ и сказала, что они не будут мешать и стоять у меня за спиной (как потом оказалось, многие работодатели так себя и ведут). На уборку всего дома у меня ушло около 10 часов — там не было грязно, конечно, но я привела все в такой идеальный порядок, что Мойдодыр бы одобрил не сомневаясь. Я очень устала, но была довольна проделанной работой, как и хозяева, которые заплатили мне больше, чем мы договаривались — в общей сложности сумма была равна моему заработку примерно за три дня. Так начался мой путь в клининге.

Вернувшись домой, я снова зашла в ту группу и разместила уже свое объявление с предложением уборки — тогда этот рынок, по крайней мере в моем городе, только начал развиваться и конкурентов у меня почти не было. Ну и, чего греха таить, я сделала стоимость чуть ниже, чем у небольшого количества конкурентов, и мне до сих пор стыдно за демпинг.