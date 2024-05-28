16 раз, когда обычный клининг добавил в жизнь не одну изюминку, а целую горсть

Мы однозначно живем в шикарное время. Не хочешь готовить — все могут привезти домой, не хочешь идти в магазин — пара кликов мышкой, и продукты у тебя под дверью. Ну а если не хочешь убирать, то специально обученные люди отдраят квартиру или офис до блеска. Правда, иногда в такой уборке не обходится без сюрпризов.

А в бонусе вас ждет один пушистый, которые по-своему среагировал на клинера в своем жилье.

Старшее поколение до сих с трудом доверяет уборку чужим людям

Боюсь высоты, поэтому не мою окна. Мама считала это блажью, я мыла и плакала. А с мужем вызываем клининг, я в эйфории. И вот звонит мама: «Доча, помоги помыть окна». Ответила, что оплачу клининг. Дальше был дикий скандал, почему какая-то тетя должна мыть, когда есть дочь. Ну я тогда ответила, что не хочу, во-первых, тратить время на то, что человек другой сделает лучше, а во-вторых, я так-то все еще боюсь высоты. В итоге я неблагодарная, а окна маме поможет помыть «нормальная» дочь (старшая сестра), которая даже отпросилась с работы ради этого. © Подслушано / Ideer

«Клининг — это по-прежнему лучшее из того, что со мной случалось»

Все условия нужно проговаривать максимально четко

«Сотрудница клининга уложила моего малыша Йоду»

Сотрудниц клининга тоже часто подстерегают сюрпризы от хозяев жилья

Работала в клининге. Мне позвонили, попросили убраться, но предупредили, что хозяин немного поехавший: «Вы знаете, он странный. Никогда не надевает одни носки дважды и еще всегда говорит о себе в третьем лице». Я согласилась, ибо платили много. Приехала, а там прям с порога осознала, что это именно с ним я и говорила по телефону. © Палата 6 / VK

«Женщина-клинер каждую неделю оставляет решетки вот так»

«Клинер делает диораму из моих мягких игрушек каждый раз, когда убирает в комнате»

© sonimatic14 / Reddit Mirasun 2 дня назад У нас разные понятия о диорамах... По мне, просто сложили в одном месте. Вот где тут поле битвы, жизнь в деревне или тушение пожара? - - Ответить

Порой на клининге лучше не экономить

Решила заказать клининг. Нашла одну конторку в интернете. Цена была уж сильно низкая, но я рискнула. Отдраили на советь, я еще хвасталась, что сэкономила. В чем был подвох, я поняла позже. Буквально через пару дней я заметила, что из квартиры исчезли некоторые вещи. И хуже всего — золотые серьги, которые подарил муж. Я сразу позвонила в службу, а оператор сказала, что они за это ответственность не несут, тем более, что я была дома и работники были под присмотром. Отныне буду убирать сама или же не пожалею денег на хорошую клининговую службу. © Палата 6 / VK

«И за такую уборку сотрудники клининга просили чаевые...»

«Кто вообще кладет так новые рулоны? Уборщица в офисе делает так с самого начала моей работы здесь»

© ComplexVegetable8336 / Reddit Foxy Rainard 2 дня назад Все нормальные клинеры так делают. Меняют почти закончившийся рулон на новый, а старый оставляют рядом.

Ненормальные приносят новый рулон только если от старого одна втулка осталась. - - Ответить

Клинеры часто не оправдывают ожиданий

Опытные клинеры знают, как общаться с высокомерными клиентами

Работаю в клининговой компании 5-й год. Убираю в квартирах. Одну квартиру убираю года 3, все хорошо, доброжелательная хозяйка. С ее мужем ни разу не сталкивалась. И вот однажды приходит он. Видимо, у мужика был тяжелый день. Он начал докапываться: вот, мол, бабы все корыстные и от мужика им только деньги нужны. И рассказывает, что он такой крутой, что может себе хоть что позволить. Достал! Я ему говорю: «У вас дома нет ни одной книги, и вы ходите в дырявых трусах». Пафос у него пропал моментально. © Подслушано / Ideer

«После уборки в отельном номере оставили шоколадку в виде пылесоса»

«Моя дочь работает в доме престарелых, где очень не хватает персонала. Ей приходится не только убирать, но и работать за ноутбуком, поэтому ее передвижное рабочее место выглядит вот так»

Когда происходит разрыв шаблона

Работаю в офисе, но подрабатываю у друга в клининговой компании. Как-то задержался на работе и не успел заехать домой переодеться. В итоге в деловом костюме и в перчатках мыл полы и собирал лепестки роз прямо с кровати у молодой пары, когда те были в халатах. © Подслушано / Ideer

«Моя домработница сбила с полки 2 собранных набора Lego стоимостью несколько сотен долларов и ушла, ничего не сказав»

Бонус: «Домой прислали клинера-мужчину, и Борис решил переждать это дело за шторкой»

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.