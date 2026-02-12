16 детей, которые вытворили такое, что родителям осталось только по-доброму улыбнуться и обнять их

Странная мама, на родительские собрания не ходит, чужая женщина "контролирует его, наставляет, руководит" и у мамы только одна мысль: "чтоб она ему деньжат подкидывала". 🤦🏼 Приз - мать года.



Так-то на собраниях не только беспредметное квохтанье, но и полезное бывает. Например, одна такая мама не написала заявление для сдачи ребенком ОГЭ, т.к. в школу принципиально не ходила. А когда уже жареным запахло и ребенка до экзаменов не допустили, тут она и проснулась, но уже поздно. В итоге наказала своего ребенка.