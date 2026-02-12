Странная мама, на родительские собрания не ходит, чужая женщина "контролирует его, наставляет, руководит" и у мамы только одна мысль: "чтоб она ему деньжат подкидывала". 🤦🏼 Приз - мать года.
Так-то на собраниях не только беспредметное квохтанье, но и полезное бывает. Например, одна такая мама не написала заявление для сдачи ребенком ОГЭ, т.к. в школу принципиально не ходила. А когда уже жареным запахло и ребенка до экзаменов не допустили, тут она и проснулась, но уже поздно. В итоге наказала своего ребенка.
16 детей, которые вытворили такое, что родителям осталось только по-доброму улыбнуться и обнять их
Дети приносят в нашу жизнь уйму крутых эмоций. То, как они изучают мир и пытаются с ним взаимодействовать, доставляет несказанное удовольствие каждому родителю. Порой наши любознательные и непосредственные чада выдают что-то настольно уморительное, что это немедленно становится семейной байкой.
- Мой муж неплохой такой романтик, чего не скажешь о нашей дочери, как ни странно. Когда муж дарит мне цветы, то обязательно покупает еще и букетик поменьше для дочери, чтобы она привыкала к знакам внимания. И в то время, как я пищу и радуюсь цветам, дочь просто сдержано благодарит и уходит. В последнее время было много разных семейных праздников и цветов тоже в доме оказалось немало. Муж, как всегда, вручил букет дочери, а она ему сказала: «Большое спасибо, конечно, но ты, папа, совсем не умный. Зачем нам с мамой так много цветов? Я видела букеты с колбасой и сыром, вот они будут нам полезны, а цветы всего лишь на пару дней. Ты, если хочешь, дари маме цветы, а мне тогда колбасу. Тогда все будут довольны». Без понятия, в кого дочь такая рациональная, но жить с ней очень интересно. © Мамдаринка / VK
- Сегодня узнала прекрасное: оказывается, на родительские собрания к моему сыну ходит совсем другая женщина! Я-то сознательно игнорирую подобные сборища. Не выношу это двухчасовое беспредметное квохтанье. Но вот нашлась сердобольная дама, не кто иная, как мама его девушки, очень ответственная женщина. Она контролирует его, наставляет, руководит. Как бы еще так уладить, чтоб она ему деньжат подкидывала? Чур, я в доле, сынок! © kinkymiu
- Мы подарили сыну на день рождения копилку. Хотели понемногу приучать его к карманным деньгам, чтобы мог постепенно собирать на желаемые игрушки. После череды праздников копилка заметно пополнилась монетками. Родственников у нас много и все щедрые. Когда переполнилась, предложила сыну разбить, и спросила, на что хочет потратить средства. Ожидала услышать: машинку, робота или железную дорогу. Но он удивил. Сказал: «Мама, а пойдем купим мне на эти деньги копилку побольше. Все увидят ее размер и начнут мне еще больше денег дарить». В семье подрастает предприниматель. © Мамдаринка / VK
- Нам с мужем чуть за тридцать. Как то вечером по телевизору шла передача, где выступала очень популярная когда-то группа «Руки вверх». Мы с мужем сразу оживились и начали вспоминать, какие у них были классные песни, и как почти вся наша молодость прошла под эти треки. Сын все это внимательно слушал, а потом вдруг посмотрел на нас широко раскрытыми глазами и выдал с искренним ужасом в голосе: «Молодость? То есть сейчас вы уже старенькие? А бабушка тогда кто вообще? Она что, бессмертная?» © Мамдаринка / VK
- Дочке три года, в садик она ходит всего пару месяцев. Сидит как-то на горшке, что-то себе бормочет. Мы с мужем в соседней комнате. Я кричу ей и спрашиваю, что она делает. В ответ слышу уверенное: «Сью». Мы с мужем переглянулись, решили переспросить. Ответ тот же самый. В голове уже паника, мысли про срочный воспитательный разговор, что так говорить нельзя, надо говорить нормально, плюс я уже мысленно собиралась выяснять у воспитательницы, откуда ребенок такое подцепил. И тут дочка выходит из ванной и с удивлением спрашивает, почему мы вообще кричали, ведь она «съю», просто новые штанишки шьет. Оказалось, что она пока не выговаривает не только букву «р», но и «ш». А родители тем временем уже успели надумать себе лишнего в меру своей фантазии. © Мамдаринка / VK
- Из рубрики «Занимательные детские вопросы» — младший, 10 лет, спрашивает у меня, как англичане запомнили ходы коня в шахматах, если у них нет в алфавите подходящей буквы «Г»? Чтобы это объяснить, подумала о том, что и правда, без такой ассоциации запомнить все не так уж и легко. На вопрос ответила старшая, 13 лет. Сказала, что у них есть буква «L». Вот же блин, а я так сразу и не додумалась. © Мамдаринка / VK
- Залетаю к дочке в спальню а она сидит на ковре в полной прострации. Я знатно перепугалась и сразу давай выяснять не приболела ли она. Дочь с грустным видом выдает, что ей катастрофически ни на что не хватает времени. Я тут же включила режим мудрого родителя и начала задвигать телеги про то, что надо просто ловить момент и наслаждаться жизнью. Но мелкая меня быстро приземлила и спросила, не глупая ли я часом. Оказывается, у нее плотный график из прогулки с Ромой, похода в кино с Пашей и вечерних посиделок в кафе с Лешей. И когда, спрашивается, при таком раскладе ей вообще успевать жить? © Мамдаринка / VK
- Мы с сыном ехали в маршрутке, и он засмотрелся на старшего мужчину, который открыл нотную тетрадку и начал выписывать там ноты. Возле него стоял чехол со скрипкой, поэтому можно было предположить, что он музыкант. Долго мой сын смотрел на него, изучал, удивлялся, наверное, а потом повернулся ко мне и сказал: «Мама, ты можешь дать тому дяде свои наушники? Он просто с прошлого века, там наушников еще нет и он не знает, что можно так не заморачиваться». Эх, кажется, следует провести с сыном урок музыки и рассказать, как она создается. © Мамдаринка / VK
- Муж решил повозмущаться на мою недавнюю покупку — робота-пылесоса. Ворчал, что эта штука нам не нужна, пользы ноль, лучше бы что-то полезное купили, убирать вообще не убирает, только еще больше грязи создает, да и вообще скоро, судя по всему, придется или в ремонт нести, или по гарантии на новый менять. Повздорили немного и успокоились. Вечером укладывала сына спать, а он мне говорит: «Мама, я сегодня все игрушки убрал. И завтра уберу. И каждый день все за собой буду убирать. Только не несите меня в магазин, не меняйте по гарантии». © Мамдаринка / VK
- Забыл слово. Прошу сына подсказать. Я: «Сынок, как называются картины, на которых изображены предметы неподвижные, например, тарелка с фруктами?» Он: «Ой, это... сейчас, сейчас... ааа, натюрморда!» Поржали и решили, что натюрморда — это все же портрет, просто без фильтров. © artur_budovskiy
- Купила дочке детскую книжку про гигиену с простыми историями о том, что нужно мыть руки перед едой, вести себя аккуратно и все такое. Вчера слышу с кухни возмущенный детский голосок, иду посмотреть, что происходит, а там картина маслом: наша собака сидит с абсолютно виноватым видом, а напротив нее дочка, размахивает книжкой прямо у морды и строго выговаривает: «Смотри, что тут написано. С пола есть нельзя. Ты меня поняла, Дана». В итоге собака теперь явно побаивается дочку и действительно перестала подбирать еду с пола. © Мамдаринка / VK
- Иногда, когда сынок понимает, что сказал какое-то плохое слово понимает, что мы сейчас начнем его отчитывать, он опережая нас начинает выкрикивать какую-то милоту, типа: «Мамуля, ты такая красивая!» Смягчает удар, так сказать. И, знаете, сразу становится как-то трудно на него сердиться. Иногда, конечно, все же приходится включать режим строгости и я говорю: «Спасибо, конечно, это очень мило, но над прощением придется потрудиться». © kamajo8991 / Reddit
- Малой смотрел по телеку какой-то мультик, где одного из героев дернули за волосы, и мультяшка очень комично изобразил боль. Сын смотрит на меня и спрашивает: «Папа, а что с ним случилось?» Я начал объяснять, что когда кому-то вырывают волосы, то это очень больно. Тут сынок, глядя на мою редеющую макушку, спрашивает: «А тебе было очень больно, когда ты вырвал свои?» © semisoft**** / Reddit
- Когда мы с женой вернулись из роддома с младшей дочкой, то наш 3-х летний сын поначалу очень заинтересовался. Спросил, можно ли посмотреть на сестренку, вроде даже обрадовался появлению нового члена семьи. А через несколько дней мы увидели, как он тащит какие-то вещи к входной двери. Спросили, что это он делает, а ребенок в ответ: «Я хочу, чтобы вы отнесли ее обратно, поэтому я собираю ее вещи». Стали объяснять ему, что мы не можем так сделать. После чего он надулся и убежал в свою комнату. Естественно, мы теперь со смехом вспоминаем эту историю на каждой семейной посиделке. © trkleppe / Reddit
Ничего смешного нет в том,что мальчик хотел избавиться от сестры. Ребенка надо заранее готовить к появлению ещё одного в семье.
- Дочке три года. Пошли к педиатру на плановый осмотр. Наш доктор — вполне себе привлекательный мужчина, чуть за сорок. Осматривает он, значит, дочь, а та на полном серьезе как брякнет: «А вы очень нравитесь моей маме!» Я стою красная, как рак, а врач начал от души смеяться, пока я приходила в себя от стыда. Хотелось бы уточнить, что я на самом деле никогда такого ей не говорила! © Purplepeanuts987 / Reddit
- Дочка очень плохо ест в садике, хотя готовят у нас очень вкусно. Какие беседы только мы дома не проводили, без толку. Вчера уже стала ей рассказывать, что всю несъеденную еду в конце дня выбрасывают в мусор. И что вы думаете — забираю ее сегодня из садика, а мое чадо выходит с полным пакетиком котлет и хлеба. Воспитатель лишь грустно разводит руками. Оказывается, дочка залезла на стульчик и, как истинный спикер, зачитала всем лекцию о том, как еда оказывается в помойке и что их группа просто обязана все собирать и кормить бездомных собачек. Конечно же деткам стало жаль бедных животных — скинулись все! Даже те, кто раньше ел свои котлеты. Кажется, другие родители меня по головке не погладят. © Мамдаринка / VK
