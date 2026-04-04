Жалобно скулит и прижимается к полу? Больше похоже на страх, чем на желание забрать кошку себе. Похоже, собственные котики овчарку обижают
15+ примеров дружбы животных, от которых хочется улыбнуться всему миру
Фраза «живут как кошка с собакой» означает постоянные распри. Однако в действительности эти пушистики способны на дружбу — в том числе об этом пойдет речь в нашей статье. Попугаи, вороны, куры и кони тоже способны на теплую привязанность — убедитесь сами!
- Были сегодня в ветклинике. Я была с кошкой, немногим позже подошла девушка с овчаркой. Когда собака нас заметила, забеспокоилась, очень жалобно скулила, прижималась к полу. Хозяйка, нежно обращаясь к своей питомице: «Венера, успокойся, это не твоя кошка». Оказалось, что Венера с детства любит котиков, ей даже завели двух. Потому что иначе она грустит! И всех встречных кошек тоже стремится забрать себе. Прикиньте, собака-кошатница!
- К моим 2-м попугаям-Амазонам на ветку у огражденного балкона уже много лет летом чуть ли не каждый день прилетает очень общительный ворон. Там такие пересвистывания начинаются — красота. Кот и кошка, балдеющие на том же балконе, сначала удивлялись, но уже привыкли.
«У нас на конюшне живет кот. Очень дружит со всеми: с конем, козами, кроликом и собакой. Прошелся по снегу — греет лапки»
- Мои кошка с собакой живут как кошка с собакой. Ругаются, тырят друг у друга еду и воду, пытаются занимать места друг друга, и так уже все 3,5 года. Сегодня кошка, проходя мимо собаки, подошла близко-близко, посмотрела ей прямо в глаза, лизнула в нос и пошла дальше. У собаки глаза стали, как блюдца, но она не вскочила и не бросилась, как обычно. Это что, любовь, что ли? То есть стерпится-слюбится реально работает?
- Во дворе живет суровый пес Вулкан. Лает на все, что движется. Кошки и куры у него все по струночке. Кроме гуся Гоши. Тот заходит к нему в конуру, как к себе домой, и из миски жрет. Мы гадали, с чего такое отношение, пока не заглянули в конуру. Мы увидели, как Гоша аккуратно выщипывает у пса из шерсти колючки и солому, а тот еще и жмурится от удовольствия. Вот такой вот гусиный «спа-салон», а пес за это делится с ним своими сухарями из миски.
- Собака у дочери ни разу не щенилась. Однажды нам подкинули котят, маленьких совсем, так Дэбби их за своих детей приняла. И, что больше всего удивило, у нее появилось молоко. Подкидышей наша Дэбби выкормила, она и потом у нашей кошки котят воровала.
«Мой кот, который оказался кошкой, родила пятерых котят. Пришли греться к курице»
Если это ваше животное на фото, то оно и близко на кота не похоже!!! Где ж вы видели кота такого окраса?
- Наша семья живет в частном доме, и вот уже три месяца дети просили нас завести домашнего кролика. Мы с мужем любим животных и согласились на это. Сделали все, как положено, у кролика была своя просторная клетка, игрушки, а иногда мы выпускали его побегать по траве в нашем дворе. И вот в одну из таких прогулок кролик исчез. Мы обыскали весь двор, весь дом, и даже к соседям заходили. Дети сильно расстроилась, да и я тоже, ведь в нашей «дикой» природе домашнему кролику просто не выжить. Но к вечеру я поняла, что давно не видела Тишку, нашего щенка. Пошла искать его и нашла щенка в его будке. Он спал, а вместе с ним спал и кролик. С тех пор кролик буквально живет вместе со щенком, мы контролируем и уверены, что щенок не обидит кролика. Им вместе весело, нежатся на траве на солнышке, вместе бегают по двору. И дети, и мы с мужем счастливы ежедневно наблюдать такую милую дружбу.
Кролик это самое лучшее животное. Неприхотливый, все ест, гулять с ним не надо. Обожаю своего кролика;)
- Съехались с парнем, у меня кот, у него кошка. Первую неделю в квартире стоял ор выше гор, они почти не ели, шипели друг на друга из-за углов. Но однажды наступила подозрительная тишина. Захожу в комнату и вижу удивительное: эти двое уселись бок о бок и синхронно клацают зубом на голубя за окном. Совместная охота их друг с другом наконец-то примирила.
У меня кошка сидит на окне, смотрит на птиц в кормушке и такие жалобные звуки издает мя-а-а
- Мы взяли котенка черепахового окраса, принесли домой, сунули нашей тигрушке-боксеру со словами «Сама нагуляла, сама и воспитывай». Собака немного офигела от такого поворота событий. Сейчас уже научилась, глядя на нас, гладить кошку своей лапой-граблей. После ветпроцедур жалеют друг друга.
Ну, тут понятно, что он живет с котами
- Подруга с парнем решили завести мини-пига. Купили хрюшку у заводчика. Одновременно мама подруги ехала на все лето на море и надо было с кем-то оставить двух ее собак. В итоге поросенок, овчарка и корги поселились в одном доме. Зря подруга боялась: собаки взяли свинку под шефство, воспитали, как могли. Они спелись и стали настоящей бандой. Подруга приходит как-то с работы, а холодильник открыт, колбасы нет. Морды у всех троих животных хитрющие. Оказалось, свинья научилась открывать холодильник!
А срёт эта свинья исключительно под кроватью у хозяйки...хорош херню людям впаривыать
- У знакомой в соседнем поселке свой дом. Есть две взрослые кошки. Однажды к ним приблудился маленький щенок. Приютили, отмыли, накормили. Кошки приняли его в семью и учили как могли. Было забавно смотреть, как щенок крадется к добыче, припадая к земле, копируя движения кошки. Теперь здоровенная помесь немецкой овчарки ловит мышей. «Незаметно» крадется, как кот. Останавливается, слушает, где мышь, и прыгает, как лиса, в снег. Не хуже воспитателей, получается. Но чужих котов и кошек гоняет с участка.
Собака крадётся не потому что у кошки научилась, а потому что все собаки так делают. И волки. И лисы. И много кто ещё из хищников.
- У нас такса, воспитанная кошкой, иногда «мяу» говорит. С сильным акцентом, но вполне понятно «мяу».
«Несмотря на все разногласия и борьбу за новый диван, победила дружба»
- Я как-то пришла в гости к подруге, ко мне на колени забралась такса, свернулась клубочком и начала вибрировать. Я офигела, спросила у подруги, что с собакой, ей холодно? Подруга ответила, что все хорошо, просто таксу воспитали кошки.
- У подруги жила старая кошка Никса, характер, прямо скажем, не сахар. На руки не шла, любила делать кусь. Подруга работала бухгалтером в универе и там родила гардеробная кошка. Одного котенка никак не могли пристроить, а подруге он очень нравился, но она боялась, что Никса его не примет. Но старая кошка стала вылизывать малыша и играть с ним. Но это еще не все! Однажды подруга застукала их за аферой. Никса от старости уже не могла высоко прыгать, а кошачьи вкусняшки лежали сверху в прихожей, на полке, где шапки хранятся. Так вот, Никса научила мелкого залезть наверх и, подмуркивая, командовала, чтобы он лапой вкусняшки вниз скинул! Воспитала себе сообщника!
У меня тоже такая кошка была. Рысью назвали за окрас и абсолютно одичалый характер. На руки брать нельзя, гладить нельзя, сразу в лицо бросалась. И тут муж на помойке нашел крохотного одноухого скелетика. Рысь пару дней его кошмарила, потом стала к нему равнодушна. Через неделю она его усыновила. Этот бомжик мыться совершенно не умел, она его всем премудростям обучила. Спали вместе, играли тоже вместе. Он уже в слона вымахал, а она всё равно о нем как о малыше заботилась, хотя сама совсем молоденькая кошечка была.
Мои постоянно деруться и шипят друг на друга. Но по ночам, когда никто не видет, можно застукать такую картину