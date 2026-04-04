15+ примеров дружбы животных, от которых хочется улыбнуться всему миру

У меня тоже такая кошка была. Рысью назвали за окрас и абсолютно одичалый характер. На руки брать нельзя, гладить нельзя, сразу в лицо бросалась. И тут муж на помойке нашел крохотного одноухого скелетика. Рысь пару дней его кошмарила, потом стала к нему равнодушна. Через неделю она его усыновила. Этот бомжик мыться совершенно не умел, она его всем премудростям обучила. Спали вместе, играли тоже вместе. Он уже в слона вымахал, а она всё равно о нем как о малыше заботилась, хотя сама совсем молоденькая кошечка была.