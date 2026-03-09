18 простых идей маникюра, который заставит весну поторопиться

2 часа назад
18 простых идей маникюра, который заставит весну поторопиться

Как же мы ждали весну! И хотя она наступила пока только лишь на календаре, и вокруг снег и голые ветки деревьев, солнышко припекает все-таки сильнее. Многие девушки уже почувствовали обновление природы и вовсю делают себе весенний маникюр. Мы просмотрели сотни постов, чтобы выбрать дизайны, которые действительно можно повторить в любом салоне.

«Празднуем начало весны вот таким вот дизайном»

  • Ох, как бы мне хотелось иметь такой маникюр! Абсолютно великолепный и идеально подходящий для весны! © fexofenadine_hcl / Reddit

«Оригинальный весенний маникюр, который я сделала себе сама»

«Основа нюдовая, сверху золотистый хром, а поверх — нарисованные вручную цветы с блестками посередине»

«Этот дизайн я рисовала от руки акриловыми красками»

Enn Meow
1 час назад

Блин, ну милота какая, а! А разве мастера рисуют акриловыми красками?

Ответить

«Весенние цветы на „кошачьем глазе“»

  • Я бы никогда не додумалась до такого сочетания, но выглядит оно великолепно! © Deepinthought1721 / Reddit

«Решила попробовать весенний маникюр с бабочками, поэтому, конечно же, выбрала лак „Полет монархов“»

«Наклейки с весенними цветами. В целом, получилось симпатично»

Enn Meow
1 час назад

Воот, супер, прям очень нравится. Весенняя нежнятина такая! Пожалуй, сохраню с в след раз попрошу свою мастерицу так же сделать

Ответить

«Настало время для весеннего маникюра, поэтому решила добавить милых цветов. И как же тщательно я обработала кутикулу, прямо горжусь!»

«Не смогла устоять перед этим классическим весенним мотивом — сакурой»

Ana.Rok
1 час назад

Для Reddit - амазинг! Для нас - в следующий раз получится. Может быть

Ответить

«Идеальный маникюр для весны»

«Весенний луг»

  • Ваши ногти такие милые! Мне нравится, что каждый из них выглядит как крошечное произведение искусства. © Swiss_Chard_Dreams / Reddit

«Мастер была в ударе! Когда она золотую фольгу достала, я аж опешила. Конечно, для моего возраста это немножко перебор, но все равно красиво!»

«Весна уже проявляется!»

«Я на последних месяцах беременности, захотелось себя побаловать. Вот какой маникюр мне посоветовали сделать. Очень довольна!»

Enn Meow
58 минут назад

Вот, красота! Очень люблю короткие ногти, это удобно и красиво, как по мне. И обработано хорошо, и дизайн супер!

Ответить

«Мой мастер маникюра использовала магнитный лак и целую кучу маленьких магнитных шариков, чтобы создать эффект цветка»

«Французский маникюр с цветами. Пыталась сделать кончики похожими на кружева»

«Весенний маникюр в стиле „сахарной ваты“»

«Мне за 40. Захотелось весеннего, девчачьего маникюра. Мастер спросила, сколько мне лет, задумчиво посмотрела и вон чего сделала. Угораю»

Имбирь
23 минуты назад

Нужно было накинуть насыщенности на фото, баланс белого сдвинуть в сторону более теплого, а то издалека рука похожа на куриную лапку замороженную.

Ответить

«У нас в офисе такой нюд, разве что глянцевый, почти у каждой второй. Вот уж не думала, что он девчачьим считается».

А какой маникюр для этой весны выбрали вы? Делитесь фото своих ноготочков в комментариях, будем вдохновляться вместе!

Комментарии

