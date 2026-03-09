18 простых идей маникюра, который заставит весну поторопиться

Как же мы ждали весну! И хотя она наступила пока только лишь на календаре, и вокруг снег и голые ветки деревьев, солнышко припекает все-таки сильнее. Многие девушки уже почувствовали обновление природы и вовсю делают себе весенний маникюр. Мы просмотрели сотни постов, чтобы выбрать дизайны, которые действительно можно повторить в любом салоне.