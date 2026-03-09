18 простых идей маникюра, который заставит весну поторопиться
Как же мы ждали весну! И хотя она наступила пока только лишь на календаре, и вокруг снег и голые ветки деревьев, солнышко припекает все-таки сильнее. Многие девушки уже почувствовали обновление природы и вовсю делают себе весенний маникюр. Мы просмотрели сотни постов, чтобы выбрать дизайны, которые действительно можно повторить в любом салоне.
«Празднуем начало весны вот таким вот дизайном»
- Ох, как бы мне хотелось иметь такой маникюр! Абсолютно великолепный и идеально подходящий для весны! © fexofenadine_hcl / Reddit
«Оригинальный весенний маникюр, который я сделала себе сама»
- Огонь! Но я бы такой не отважилась сделать. © FirefighterDue8149 / Reddit
«Основа нюдовая, сверху золотистый хром, а поверх — нарисованные вручную цветы с блестками посередине»
- Золото и цветы — ну идеальное же сочетание! © silliaisa / Reddit
«Этот дизайн я рисовала от руки акриловыми красками»
«Весенние цветы на „кошачьем глазе“»
- Я бы никогда не додумалась до такого сочетания, но выглядит оно великолепно! © Deepinthought1721 / Reddit
«Решила попробовать весенний маникюр с бабочками, поэтому, конечно же, выбрала лак „Полет монархов“»
«Наклейки с весенними цветами. В целом, получилось симпатично»
Воот, супер, прям очень нравится. Весенняя нежнятина такая! Пожалуй, сохраню с в след раз попрошу свою мастерицу так же сделать
- Мне очень нравится! Как будто от руки нарисовано. © LowResponsible2738 / Reddit
«Настало время для весеннего маникюра, поэтому решила добавить милых цветов. И как же тщательно я обработала кутикулу, прямо горжусь!»
«Не смогла устоять перед этим классическим весенним мотивом — сакурой»
«Идеальный маникюр для весны»
«Весенний луг»
- Ваши ногти такие милые! Мне нравится, что каждый из них выглядит как крошечное произведение искусства. © Swiss_Chard_Dreams / Reddit
«Мастер была в ударе! Когда она золотую фольгу достала, я аж опешила. Конечно, для моего возраста это немножко перебор, но все равно красиво!»
«Весна уже проявляется!»
- Это весна, которая пытается прорваться сквозь зиму! © EmberEcho1289 / Reddit
«Я на последних месяцах беременности, захотелось себя побаловать. Вот какой маникюр мне посоветовали сделать. Очень довольна!»
Вот, красота! Очень люблю короткие ногти, это удобно и красиво, как по мне. И обработано хорошо, и дизайн супер!
«Мой мастер маникюра использовала магнитный лак и целую кучу маленьких магнитных шариков, чтобы создать эффект цветка»
«Французский маникюр с цветами. Пыталась сделать кончики похожими на кружева»
«Весенний маникюр в стиле „сахарной ваты“»
«Мне за 40. Захотелось весеннего, девчачьего маникюра. Мастер спросила, сколько мне лет, задумчиво посмотрела и вон чего сделала. Угораю»
Нужно было накинуть насыщенности на фото, баланс белого сдвинуть в сторону более теплого, а то издалека рука похожа на куриную лапку замороженную.
«У нас в офисе такой нюд, разве что глянцевый, почти у каждой второй. Вот уж не думала, что он девчачьим считается».
А какой маникюр для этой весны выбрали вы? Делитесь фото своих ноготочков в комментариях, будем вдохновляться вместе!
