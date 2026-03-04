16 идей весеннего маникюра, которые станут глотком свежего воздуха в вашем образе — 4.03.2026

Красный — бессмертная классика. Это проверенный вариант, который везде будет смотреться уместно: в офисе, например, самое то. А красный с небольшой «изюминкой» в виде покрытия «кошачий глаз» отлично подойдёт и для будничных дел и даже поездки на дачу: он радует глаз и не требует сложного ухода.

По словам международного эксперта по маникюру Юлии Диого, один из оттенков красного стал хитом прошлого года. Она уверена, что этот тренд останется с нами надолго. Так, гранатовый красный выглядит очень изысканно и эффектно, сразу добавляет образу дороговизны. С таким маникюром хоть на подиум — везде будет смотреться шикарно!