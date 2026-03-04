16 идей весеннего маникюра, которые станут глотком свежего воздуха в вашем образе — 4.03.2026
Когда световой день становится длиннее, а тяжелые зимние куртки отправляются вглубь шкафа, настает время перемен и перевоплощений. И маникюр как раз в этом помощник. Мы собрали 16 идей дизайна от ведущих экспертов и таких изданий, как Glamour и Who What Wear. Эти тренды привнесут весеннее настроение в ваш образ еще до того, как на деревьях распустятся первые почки.
Васильковый маникюр
«Обожаю!»
С наступлением весны темные оттенки уступают место более свежим и сочным. Эксперты модного издания Glamour советуют присмотреться к васильковому голубому. Он смотрится невероятно нежно. Этот цвет станет отличной альтернативой так полюбившемуся многим полуночно-синему. Стоит только взглянуть на свои руки, и душа уже радуется незаметно подкравшейся весне!
Маникюр в оттенке «прозрачный персик»
«Маникюр в отпуск!»
Если вам по вкусу маникюр в теплых тонах, то присмотритесь к персику. Нейл-мастер Тину Белло, старший амбассадор известной компании в сфере маникюра и макияжа Mylee, утверждает, что в 2026 году все внимание будет приковано именно к персиковым оттенкам. Главное, чтобы финиш был полупрозрачным, с сочным блеском. Такой маникюр выгодно подчеркивает естественную красоту, не перегружая образ.
Мягкий молочный и облачный белый
«Классический молочно-белый — беспроигрышный вариант!»
Как рассказывает мастер маникюра Ами Стритс, мягкие, облачно-белые, кремовые оттенки будут чрезвычайно популярны в этом году. Одной из причин она выделяет тот факт, что цветом года по версии Pantone был объявлен именно воздушный, белесый цвет «Cloud Dancer» (Танцор в облаках). Маникюр в таком цвете смотрится минималистично и аккуратно, подойдет как на каждый день, так и для выхода в свет.
Гранатовый оттенок красного
«Гранатовый красный!»
Красный — бессмертная классика. Это проверенный вариант, который везде будет смотреться уместно: в офисе, например, самое то. А красный с небольшой «изюминкой» в виде покрытия «кошачий глаз» отлично подойдёт и для будничных дел и даже поездки на дачу: он радует глаз и не требует сложного ухода.
По словам международного эксперта по маникюру Юлии Диого, один из оттенков красного стал хитом прошлого года. Она уверена, что этот тренд останется с нами надолго. Так, гранатовый красный выглядит очень изысканно и эффектно, сразу добавляет образу дороговизны. С таким маникюром хоть на подиум — везде будет смотреться шикарно!
Маникюр с эффектом жидкой меди
Фото не информативно. Тёмное. Из-за этого будто гуашью неровно накрасили.
«Мне так понравился этот блестящий медный оттенок»
Юлия Диого делится своим экспертным мнением по поводу того, что коричневый маникюр в этом году ждет преображение. Медные тона с легким мерцанием придают глубину и многомерность. Такой дизайн потрясающе смотрится на ногтях короткой и средней длины.
Ногти с эффектом ювелирных украшений
Любой маникюр смотрится некрасиво когда его демонстрируют таким образом,сжав кулак.
«Мой маникюр в поездку в Индию!»
Многие модницы уже успели оценить новый тренд на ногти, вдохновленный ювелирными украшениями. Как несколько браслетов, нанизанных друг за другом, специальный лак имитирует литой металл — золото, серебро или розовое золото. В такой дизайн часто добавляют блестящие акценты, похожие на драгоценные камни. Смотрится очень оригинально и нарядно. А как вам такой маникюр? Сделали бы такой себе?
Маникюр с эффектом блестящей жемчужины
«Пришла на ноготочки. Показала идею, а мастер посмеялась: „Ну ты и выбрала дизайн, мать!“ Говорю, мол, тогда удиви меня, сделай что-нибудь улетное. Через два часа я встала с кресла с таким маникюром на руках. Все как надо: и миндальная форма, и белый жемчужный оттенок, поблескивающая втирка — идеал!»
Как мы упоминали ранее, мягкие полупрозрачные оттенки белого — это фаворит 2026 года. Важен не только цвет, но и текстура. Эксперты рассказывают, что финиши, напоминающие ванильный молочный коктейль, и перламутровое облачное мерцание, будут смотреться очень актуально и лаконично.
Стеклянные ногти
«Стеклянные ногти с цветущей вишней на весну!»
Стеклянные ногти пользуются невероятной популярность. И неспроста! Такой дизайн сочетает минималистичность, естественность и изысканность, за счет легкого блеска. Полупрозрачная база подчеркивает красоту рук, а эффект «кошачьего глаза» добавляет то самое объемное сияние, которое переливается, точно как стекло под бликами света.
Ногти в горошек
«Глазированные ногти в горошек»
Горячо полюбившийся принт в горошек в 2026 году будет мелькать на каждом шагу. В отличие от популярных дизайнов с бантиками, горошек более универсален и не привередлив. Этой весной эксперты советуют обратить внимание на сочетание полупрозрачных «желейных» ногтей с этим дизайном и смело экспериментировать с цветом!
Ногти квадратной формы
«В этот раз попробовала квадратную форму вместо овальной. Что думаете?»
Последние несколько лет округлая и миндалевидные формы были более популярны, но квадратные ногти наконец возвращаются. Это отличная альтернатива привычным вариантам, которая одинаково стильно смотрится как в классической короткой длине, так и на длинных ногтях.
Зеленый в оттенке «лесной мох»
Кроме гранатового красного, который может показаться чересчур кричащим в начале сезона, эксперты рекомендуют присмотреться к зеленому. Сейчас в тренде землистые и мшисто-зеленые тона, которые буквально ощущаются как глоток свежего воздуха. При взгляде на такие ногти сразу вспоминается атмосфера лесной прогулки, весенней свежести и мягкий вкус матча-латте.
Пастельные тона
«Я готова к весне!»
Ни для кого не секрет, что пастельная палитра — классика весеннего маникюра. На смену темным оттенкам приходят мягкие, нежные пастельные. Васильковый голубой, персиковый и молочные оттенки, о которых мы говорили ранее, являются этому отличным примером.
Кашемировые ногти
Вот это мне нравится. В принципе аккуратные ногти, удачная форма и красивый цвет
«Чувствую себя роскошно»
«Кашемировые» ногти — не что иное, как продолжение тренда на молочно-белые тона. Представьте, что вы укутываетесь в теплый кашемировый свитер, выбирайте такой же уютный оттенок кремового или бежевого, и вуаля! Вы прекрасны, а ваш маникюр — просто пик моды!
Миндальная форма ногтей
«Первый раз делаю миндальную форму!»
Ранее мы упоминали о тренде на квадратную форму ногтей. Стоит заметить, что «миндаль», тем не менее, не теряет своей актуальности и привлекательности.
Дизайны с принтом «под Бэмби»
«Мой новый мастер сделала эту красоту на моих натуральных ногтях»
Принт под олененка очень оригинальный и необычный. Как рассказывает звездный мастер маникюра Джули Кандалек, этот дизайн объединяет в себе сразу три тренда: анималистичный принт, теплый коричневый цвет и «горошек».
Маникюр с эффектом капель росы
«Объемные капли росы выглядят очень круто!»
Идеальный весенний вариант для тех, кто хочет добавить немного текстуры. Вместо привычных покрытий, например, кошачьего глаза или вельвета, попробуйте создать эффект росинок. Это разновидность того самого тренда на стеклянные ногти, только вместо стекла роса. Вы бы сделали такой маникюр?
Весна уже на пороге — вы придумали, какой маникюр сделаете первым? Придерживаетесь классики или хотите попробовать что-нибудь новенькое? Если вы еще не определились с выбором, то предлагаем взглянуть на следующие подборки: