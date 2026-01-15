12 идей маникюра, при взгляде на которые хочется номерок мастера попросить

Объемные украшения на ногтях вряд ли скоро выйдут из моды. Но стоит признать: если эти детали слишком большие и громоздкие, такой маникюр может доставить немало проблем хозяйке. Они все время цепляются за одежду, волосы или другие предметы. К счастью, в этом году в тренде более сдержанные и минималистичные украшения — например, небольшие цветочки. Они выглядят элегантно и не слишком усложняют жизнь хозяйке. К тому же такой маникюр отлично сочетается с любым нарядом.