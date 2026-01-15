На первом фото левой ногой что ли ногти красили? Неужели нет приличных фото в интернете? Обязательно надо взять ужасно выполненные работы. Поверьте безвкусных дизайнов очень много.
12 идей маникюра, при взгляде на которые хочется номерок мастера попросить
Иногда даже самые трендовые дизайны маникюра быстро приедаются, особенно если их можно увидеть на ногтях каждой второй модницы. К счастью, мастера постоянно придумывают новые варианты, ловко обыгрывая популярные тенденции. Мы решили выяснить, какие же идеи маникюра сейчас выглядят свежо и интересно.
Элегантный цветочный орнамент
Объемные украшения на ногтях вряд ли скоро выйдут из моды. Но стоит признать: если эти детали слишком большие и громоздкие, такой маникюр может доставить немало проблем хозяйке. Они все время цепляются за одежду, волосы или другие предметы. К счастью, в этом году в тренде более сдержанные и минималистичные украшения — например, небольшие цветочки. Они выглядят элегантно и не слишком усложняют жизнь хозяйке. К тому же такой маникюр отлично сочетается с любым нарядом.
«Облачный» маникюр
Молочный маникюр пользовался невероятной популярностью в прошлом году и не торопится сдавать позиции в ближайшем будущем. Однако простое белое покрытие со стразами и узорами уже многим приелось, да и выглядит оно скучно. Если от этого простого и элегантного дизайна отказываться не хочется, но при этом душа просит чего-то нового, можно попробовать «облачный» маникюр. Он выглядит дорого и при этом создает ощущение легкости и воздушности.
Аккуратные вставки из глиттера
Сияющие ногти отлично создают праздничное настроение и выглядят нарядно. Но если с блестками переборщить, такой маникюр будет казаться перегруженным и немного детским. Лучше использовать глиттер для создания акцентных деталей — например, нанести его на кромку ногтя или на кутикулу. Ногти все равно будут сверкать при каждом движении, но такой маникюр будет выглядеть значительно элегантнее. Тем более что сейчас подобные дизайны в тренде.
Маникюр «кошачий глаз»
Матовое покрытие выглядит элегантно, но как будто немного скучно. Такому маникюру порой не хватает яркости и объема. А вот ставший трендовым дизайн «кошачий глаз» буквально притягивает все взгляды. Лак переливается, таинственно сияет и придает образу изюминку. Но если в последние месяцы в салонах в основном использовали сверкающие лаки, то в ближайшем будущем частицы блесток в средствах станут мельче. Так что маникюр, скорее всего, будет мягко мерцать.
Неоновые линии
Неоновый маникюр выглядит ярко и интересно, он может добавить красок в хмурые зимние месяцы. Но стоит признать, что неоновые ногти быстро наскучивают, да и не с каждым нарядом они выглядят уместно. Зато небольшие детали — полоски и узоры кислотного цвета — могут освежить любой, даже самый простой маникюр.
Френч в клеточку
«Эспрессо и клетка с золотыми акцентами»
Принт в клеточку — находка для тех, кто ищет строгий, но нескучный дизайн. Есть два варианта: шотландка и гингем. Шотландка отличается классическим крупным размером и такими цветовыми сочетаниями, как красный, черный, зеленый или синий, желтый, черный. А гингем — это мелкая двуцветная клетка. Эксперты из модного издания Byrdie советуют присмотреться к уютной коричневой клеточке. Они предлагают попробовать такой дизайн на французском маникюре. Также можно выбрать акцентный ноготь. Клетка — это вечная классика в текстиле и моде, которая всегда выглядит дорого и интеллигентно. Такой элемент в маникюре говорит о вашем внимании к деталям и вкусе.
Задорные полоски
Различные узоры в горошек можно было увидеть на ногтях повсюду в прошлом году. И хотя этот дизайн не торопится сдавать свои позиции, многим он уже порядком надоел. Если хочется украсить ногти ярким, но простым геометрическим узором, можно сделать маникюр с задорными разноцветными полосками — сейчас он как раз набирает популярность. Выглядит свежо и небанально.
Френч с хромированным покрытием
«Хром на френче — да или нет?»
Если вы хотите, чтобы ваш маникюр выглядел современно, дорого и нетривиально, но при этом сохранил изысканность классики, френч с хромированным покрытием — это идеальный выбор. Такой дизайн украсит любой вечерний образ. Эксперты рекомендуют использовать сдержанную основу, например, нюдовую, молочную или прозрачную. Потому что главным акцентом станет блеск. Для этого используют специальную втирку или гель-лак с перламутром. Вот таким интересным образом можно адаптировать тренд под себя.
Сочетание серебра и золота в дизайне
Хотя в последнее время в моде в основном сдержанные и лаконичные дизайны, иногда душа просит чего-то более яркого и необычного. Сейчас в тренде маникюр, в котором сочетаются два разных металлических оттенка: золотой и серебряный. Такие ногти выглядят свежо, необычно и очень эффектно — просто вау! Этот маникюр придает любому образу ощущение сдержанной роскоши.
Классический френч на миндалевидной форме ногтя
«Хромированный френч»
Как бы порой не хотелось выделиться, френч на аккуратном «миндале» — это тот самый классический дизайн, который всегда смотрится беспроигрышно. Он никогда не выйдет из моды и всегда будет говорить о вашем безупречном вкусе. Миндалевидная форма визуально вытягивает пальцы, делая кисть более изящной. А нюдовая основа в сочетании с тонкой белой линией подчеркивают красоту ухоженных рук. Этот маникюр подходит абсолютно к любому стилю одежды, мероприятию и цвету кожи. Он идеален для работы, отдыха и торжественных выходов.
Дизайны с жемчужинами
«Жемчужные акценты»
Жемчужины — всегда актуальны. Это идеальный способ украсить свои ногти и сохранить при этом легкость. Маленькие жемчужные акценты смотрятся очень свежо и нежно. Такой выбор в маникюре говорит о тонком вкусе. Этот элемент декора превращает самый простой нюдовый маникюр в самый роскошный аксессуар. Лучше выбирать нейтральную основу. Отлично подойдет молочный, полупрозрачный, нежно-розовый или классический нюдовый лак. Жемчужины рекомендуют располагать у основания ногтя, вертикальной линией сбоку или по центру, либо же выбрать акцентный ноготь. Для повседневных образов лучше подходят мелкие, плоские жемчужины. А крупные 3D-детали идеально впишутся в праздничный наряд.
Землистые оттенки
«Хотела маникюр в землистых тонах, а получился дубайский шоколад»
Для любителей мягких, спокойных дизайнов эксперты выделяют целую палитру. Маникюр в землистых тонах смотрится естественно, дорого, не банально, и, что немало важно, актуально. Коричневый, терракотовый, бежевый, зеленый — выбор бесконечен. Например, коричневый — цвет этого сезона. Его рекомендуют использовать в самых разных оттенках, начиная от эспрессо с молоком и заканчивая горьким шоколадом. Эксперименты только приветствуются, будь то цветовые акценты, принты или френч. Кроме того, акценты в землистых тонах шикарно смотрятся и на матовом финише. Он придает цвету глубину и мягкость, имитируя природные текстуры.
А вы предпочитаете более классические дизайны маникюра или не боитесь пробовать что-то новое? Делитесь в комментариях.
