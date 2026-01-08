По-моему, наоборот. Когда 2 молодых специалиста с двумя минимальными ЗП съезжаются на сьемной хате, тогда встает вопрос и о стиралке в кредит. К 30-35 годам уже как правило существует подушка безопасности, чтоб в случае чего можно было заменить сломавшуются технику, или порадовать любимого человека спонтанным подарком
13 комиксов о том, как меняются отношения, когда за плечами годы брака, дети и совместный ремонт
Существует что-то вроде теории о том, что любовь живет три года: согласно ей, как только гормоны перестают действовать, она проходит. Но мы уверены, что для настоящего чувства не существует времени. Оно просто становится другим — более осознанным и глубоким, и именно об этом мы рассказываем в наших комиксах.
В статье используются изображения, созданные ИИ.
Десять лет назад вы баловали друг друга спонтанными подарками, а сейчас думаете, как накопить на нужную вещь
Раньше ревновала его ко всем бывшим, а теперь рассматриваешь их как полезные знакомства
Если 10 лет назад вы выбирали машину по внешнему виду и способности моментально разгоняться до сотки, то теперь рассматриваете ее как чисто утилитарную вещь
Если раньше ты не высыпалась, потому что не могла оторваться от захватывающей книги, то теперь потому, что в родительском комитете кто-то не прав
Тогда вы могли нежиться часами в постели после пробуждения, а теперь встаете, чтобы поиграть с ребенком
Тогда ты просыпалась раньше него, чтобы накраситься и уложиться, а теперь ценишь каждую минуту сна. И тебе нет дела до беспорядка на голове
Кто-нибудь этим занимался? В духе американских домозозяек 50-х?))
Если в начале отношений ты сбегала от него домой, чтобы сходить в туалет, то теперь можешь легко попросить принести туалетную бумагу
Годы назад вы выбирали только полезную еду, а теперь научились соблюдать баланс во всем, в том числе и в питании
Если в начале отношений вы выбирали нижнее белье по красоте, то теперь берете исключительно удобное
Тогда вы даже зимой одевались красиво, а теперь внешний вид стал волновать вас гораздо меньше, чем тепло и практичность
10 лет назад вы повсюду ходили вместе, а теперь каждый отправляется туда, куда ему захочется
Раньше вы посвящали спорту все свободные минуты, а сейчас больше всего любите смотреть сериалы в обнимку
не знаю, у меня с возрастом любовь ни к спортзалу, ни к сериалам не проявилась ..
И даже приезд свекрови больше не пугает
"-Если свекровь найдет пыль и захочет ее ликвидировать, она знает, где пылесос.
А не захочет - попьет с нами чай." 😎
На этот раз даже я скажу, что брехня. Хотя уж я-то весьма лояльна к Адме.
Желание что-то писать пропало довольно быстро. Уж очень всё бредовое.