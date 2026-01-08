13 комиксов о том, как меняются отношения, когда за плечами годы брака, дети и совместный ремонт

Существует что-то вроде теории о том, что любовь живет три года: согласно ей, как только гормоны перестают действовать, она проходит. Но мы уверены, что для настоящего чувства не существует времени. Оно просто становится другим — более осознанным и глубоким, и именно об этом мы рассказываем в наших комиксах.

В статье используются изображения, созданные ИИ.

Десять лет назад вы баловали друг друга спонтанными подарками, а сейчас думаете, как накопить на нужную вещь

Кошачья прислуга 18 часов назад По-моему, наоборот. Когда 2 молодых специалиста с двумя минимальными ЗП съезжаются на сьемной хате, тогда встает вопрос и о стиралке в кредит. К 30-35 годам уже как правило существует подушка безопасности, чтоб в случае чего можно было заменить сломавшуются технику, или порадовать любимого человека спонтанным подарком - - Ответить

Раньше ревновала его ко всем бывшим, а теперь рассматриваешь их как полезные знакомства

Руконожка Ай-Ай 17 часов назад Интересно, далеко ли она уйдет по морозу в штанах из ПВХ? - - Ответить

Если 10 лет назад вы выбирали машину по внешнему виду и способности моментально разгоняться до сотки, то теперь рассматриваете ее как чисто утилитарную вещь

Если раньше ты не высыпалась, потому что не могла оторваться от захватывающей книги, то теперь потому, что в родительском комитете кто-то не прав

Бруннера 18 часов назад Неужели муж тоже должен быть читать чатик и ругаться? - - Ответить

Тогда вы могли нежиться часами в постели после пробуждения, а теперь встаете, чтобы поиграть с ребенком

Тогда ты просыпалась раньше него, чтобы накраситься и уложиться, а теперь ценишь каждую минуту сна. И тебе нет дела до беспорядка на голове

Если в начале отношений ты сбегала от него домой, чтобы сходить в туалет, то теперь можешь легко попросить принести туалетную бумагу

Годы назад вы выбирали только полезную еду, а теперь научились соблюдать баланс во всем, в том числе и в питании

Если в начале отношений вы выбирали нижнее белье по красоте, то теперь берете исключительно удобное

Тогда вы даже зимой одевались красиво, а теперь внешний вид стал волновать вас гораздо меньше, чем тепло и практичность

10 лет назад вы повсюду ходили вместе, а теперь каждый отправляется туда, куда ему захочется

Бруннера 18 часов назад А вот это правильно! Муж и жена не сиамские близнецы - - Ответить

Раньше вы посвящали спорту все свободные минуты, а сейчас больше всего любите смотреть сериалы в обнимку

Кошачья прислуга 17 часов назад не знаю, у меня с возрастом любовь ни к спортзалу, ни к сериалам не проявилась .. - - Ответить

И даже приезд свекрови больше не пугает

Руконожка Ай-Ай 17 часов назад "-Если свекровь найдет пыль и захочет ее ликвидировать, она знает, где пылесос.

А не захочет - попьет с нами чай." 😎 - - Ответить