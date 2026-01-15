15 фотосравнений, которые доказывают, что реальные исторические личности были порой колоритнее своих экранных версий
Трудно поверить, но настоящие люди, ставшие прототипами наших любимых киногероев, зачастую были совсем другими. Пока Алиса Фрейндлих очаровывала нас своей утонченностью, настоящая Анна Австрийская была обладательницей классического лица Габсбургов — с более развитой его нижней частью и узнаваемой пухлой губой. Мы сопоставили кадры из хитовых фильмов с архивными свидетельствами и выяснили: иногда правда оказывается гораздо эффектнее любого грима.
Анна Австрийская
Прототипом героини Алисы Фрейндлих в «Трех мушкетерах» стала Анна Австрийская — дочь испанского короля Филиппа III. В жизни она была светловолосой и светлоглазой. У нее было классическое лицо Габсбургов: высокий лоб, большие светлые глаза и чуть пухлая нижняя губа.
Люси Хей
Прообразом коварной Миледи в «Трех мушкетерах», по одной из версий, стала Люси Хей, графиня Карлайл — дочь 9-го графа Нортумберленда. В жизни она слыла одной из самых блистательных и опасных красавиц английского двора. У нее была классическая внешность эпохи барокко: бледноватая кожа, пышные каштановые локоны и очень живой, пронзительный взгляд, в котором современники читали не только капризный нрав, но и незаурядный интеллект.
Сеньор де Бюсси д’Амбуаз
Сеньор де Бюсси был знаменитым французским дворянином, известным своей храбростью и любовными интригами. Его история легла в основу романа Дюма «Королева Марго». В отличие от темноволосого и зеленоглазого Домогарова, настоящий Бюсси был светлокожим и рыжеватым.
Жанна Дюбарри
Фильм «Жанна Дюббари» — о ловкой фаворитке, которая пытается выжить в мире придворных интриг. В реальности женщина не очень похожа на свою экранную версию. Она была воплощением «кукольной» красоты — блондинкой с золотистыми локонами, нежной кожей и мягким овалом лица. Она носила расшитые золотом платья и дорогие украшения.
Лола Монтес
Настоящее имя Лолы было — Элиза Розанна Гилберт. Она была знаменитой раскованной танцовщицей, о которой снял фильм Макс Офюльс. Как и в фильме, у нее была эффектная, контрастная внешность: иссиня-черные волосы, ослепительно-белая кожа и пронзительные ярко-голубые глаза.
Кардинал-герцог де Ришелье
Ришелье в исполнении Александра Трофимова мы увидели в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Герой предстал перед зрителем как высокий мужчина с аскетичным лицом и бездонными, полными печали и интеллекта глазами. Настоящий герцог был воплощением аристократического изящества. У него было узкое лицо с острым «орлиным» носом, тонкие губы и проницательный взгляд.
Алессандро Калиостро
Многие узнали и запомнили Калиостро по блестящей роли Нодара Мгалоблишвили в фильме «Формула любви». Но его внешность в реальной жизни была абсолютно другой. Он был невысокого роста и коренастый. У него было смуглое лицо с широким носом, широкой шеей и большими, слегка навыкате, темными глазами.
Анри де Наваррский
Анри де Наваррский в исполнении Дмитрия Певцова — это внешне поджарый, темноволосый, ухоженный мужчина с цепким взглядом. В жизни, в отличие от киношной версии, он был не таким аккуратным, довольно крупным, с морщинами на лице, с выдающимся носом, который стал его визитной карточкой, и с жесткой бородой, которая рано поседела.
Мария де Гиз
О Марии де Гиз мы чаще всего судим по фильму «Елизавета», где ее сыграла Фанни Ардан. Но внешне она мало чем похожа на реальную де Гиз. Фанни Ардан — яркая брюнетка, а настоящая Мария де Гиз была светлокожей и рыжеволосой «северянкой». Современники описывали ее как мудрую, рассудительную и очень выносливую правительницу.
Франсуаза де Меридор
Франсуаза де Меридор была французской дворянкой. Она стала прототипом Дианы де Монсоро в сериале «Графиня де Монсоро». Героиня в исполнении Габриэллы Мариани обладает подчеркнуто «ангельской» внешностью и огромными печальными глазами. В жизни же она была более земной, крепкой дворянкой. Историческая Франсуаза была рыжеватой, что считалось эталоном красоты при дворе Валуа.
Беатрис Поттер
В фильме «Мисс Поттер» Беатрис сыграла Рене Зеллвегер. Ее героиня очаровательная, немного эксцентричная и очень мечтательная женщина с мягкими чертами лица. Она создала образ нежной викторианской леди. В реальности же у этой писательницы был проницательный, твердый взгляд, более простая одежда и волосы, которые она часто убирала в простую прическу. Она успешно превратила своего персонажа в коммерческий проект, который хорошо разросся.
Рут Бейдер Гинзбург
В фильме «По половому признаку» Фелисити Джонс воплотила образ молодой, амбициозной и очень обаятельной Рут. Ее героиня обладает идеальной внешностью: она всегда с безупречной укладкой, мягким взглядом и хрупким телосложением. В жизни у Гинзбург вид был гораздо более строгий. У нее было узкое лицо, выразительный нос, а чаще всего увидеть ее можно было в очках.
Амелия Эрхарт
Хилари Суэнк была выбрана на роль в фильме «Амелия» из-за своего удивительного сходства с реальной Эрхарт. Но настоящая Амелия, в отличие от экранной, была более резкой и «угловатой». Ее короткая стрижка, кстати, была не данью моде, а практичным решением, чтобы волосы не мешали в кабине самолета. Она часто выглядела уставшей и обветренной, с запачканными маслом руками и растрепанными ветром волосами.
Сильвия Плат
Пэлтроу в фильме «Сильвия» с ее фарфоровой кожей, мягким блондом и деликатными чертами лица создала образ классической «страдающей поэтессы», которая всегда выглядит безупречно. Настоящая Сильвия была женщиной немного другой. У нее было довольно широкое лицо, атлетичное телосложение и очень живая мимика. Она часто экспериментировала с перекисью водорода, из-за чего ее волосы на фото иногда выглядят жесткими.
Дайан Фосси
В фильме «Гориллы в тумане» Сигурни Уивер предстала в образе волевой, но очень притягательной для зрителя героини. Ее Дайан — высокая, статная, с копной каштановых волос. В реальности у Фосси было суровое лицо с глубокими морщинами и часто плотно сжатыми губами. Годы жизни в высокогорье, болезни и постоянный стресс наложили отпечаток на ее внешность и личность, ведь она жила в крайне суровых, почти аскетичных условиях.
