15 фотосравнений, которые доказывают, что реальные исторические личности были порой колоритнее своих экранных версий

В фильме «Мисс Поттер» Беатрис сыграла Рене Зеллвегер. Ее героиня очаровательная, немного эксцентричная и очень мечтательная женщина с мягкими чертами лица. Она создала образ нежной викторианской леди. В реальности же у этой писательницы был проницательный, твердый взгляд, более простая одежда и волосы, которые она часто убирала в простую прическу. Она успешно превратила своего персонажа в коммерческий проект, который хорошо разросся.