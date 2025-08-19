Как в действительности выглядели 16 исторических личностей, образы которых мы знаем по фильмам. Некоторых и не узнать

55 минут назад

Часто мы судим о внешности именитых людей по фильмам или портретам в музеях. Но ведь так интересно, как же короли и ученые выглядели на самом деле! Мы попросили помощи у искусственного интеллекта, и он любезно составил нам портреты исторических личностей по описаниям их современников. И, знаете ли, кое-кто нас удивил.

Джорджиана Кавендиш

В фильме герцогиня Девонширская ох как хороша. А по историческим описаниям выглядела вот так:

AI-generated image

Ксеркс I

Киношные версии внешности древнего правителя Ксеркса I и описания историков разнятся:

AI-generated image
2 часа назад

Оспади... 3000 спартанцев - просто комикс, который девочкам надо смотреть на ночь :)))) так что историчности там только в названиях

Уильям Уолесс

Знаменитый шотландский рыцарь выглядит величественно и в кино, и на портрете, и по описанию современников:

AI-generated image

Мария Стюарт

45 минут назад

"число твоих любовников, Мари, превысило собою цифру три"

Королева Шотландии, скорее всего, выглядела так:

AI-generated image

Елизавета I

Английскую королеву играли многие актрисы, так что в кино мы можем выбрать образ, который нам нравится больше. Но если послушать историков, то, вероятнее всего, Елизавета была такой:

AI-generated image
41 минута назад

Та же фигня. Аууу, люди бывают в разном возрасте. Вон, только Александра Македонского три черепа есть - детский, подростковый и последний

Перси Биш Шелли

На экране муж знаменитой писательницы Мэри Шелли — красавчик. По историческим описаниям он предположительно выглядел так:

AI-generated image

Людовик XV

Исторические описания представляют нам такой образ короля Франции:

AI-generated image

Мария Болейн, сестра Анны Болейн

Сестра знаменитой жены Генриха VIII, если верить описаниям ее современников, могла выглядеть вот так:

AI-generated image
2 часа назад

Так Анна была чёрнокожей (в кино видел)! Совсем сёстры не похожи!

Эмили дю Шатле

Версальская просветительница, физик и математик, прекрасная Эмили по описанию современников могла выглядеть так:

AI-generated image

Генрих V

Предположительный образ короля Англии:

AI-generated image

Клеопатра

Образ египетской царицы описывают так:

AI-generated image

Фернан Магеллан

Скорее всего, великий мореплаватель во время кругосветки выглядел как-то так:

AI-generated image

Козимо Медичи

Образ герцога тосканского мог быть таким:

AI-generated image

Иоганн Вольфганг фон Гете

Автор «Фауста», скорее всего, выглядел так:

AI-generated image

Покахонтас

Наша любимая диснеевская героиня в реальности могла выглядеть вот так:

AI-generated image

Христофор Колумб

Возможно, именно в таком образе Колумб открывал Америку:

AI-generated image

Кто удивил вас больше остальных? А какие исторические личности получились у киношников на ура? В продолжении темы напомним, что у нас было несколько интересных статей такой тематики:

Фото на превью 300 / Warner Bros., Mbmrock / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, AI-generated image

2 часа назад

Достали ИИ. Особенно когда его творения пытаются выдать за правду

