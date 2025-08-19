Оспади... 3000 спартанцев - просто комикс, который девочкам надо смотреть на ночь :)))) так что историчности там только в названиях
Как в действительности выглядели 16 исторических личностей, образы которых мы знаем по фильмам. Некоторых и не узнать
Часто мы судим о внешности именитых людей по фильмам или портретам в музеях. Но ведь так интересно, как же короли и ученые выглядели на самом деле! Мы попросили помощи у искусственного интеллекта, и он любезно составил нам портреты исторических личностей по описаниям их современников. И, знаете ли, кое-кто нас удивил.
Джорджиана Кавендиш
В фильме герцогиня Девонширская ох как хороша. А по историческим описаниям выглядела вот так:
Ксеркс I
Киношные версии внешности древнего правителя Ксеркса I и описания историков разнятся:
Уильям Уолесс
Знаменитый шотландский рыцарь выглядит величественно и в кино, и на портрете, и по описанию современников:
Мария Стюарт
Королева Шотландии, скорее всего, выглядела так:
Елизавета I
Английскую королеву играли многие актрисы, так что в кино мы можем выбрать образ, который нам нравится больше. Но если послушать историков, то, вероятнее всего, Елизавета была такой:
Перси Биш Шелли
На экране муж знаменитой писательницы Мэри Шелли — красавчик. По историческим описаниям он предположительно выглядел так:
Людовик XV
Исторические описания представляют нам такой образ короля Франции:
Мария Болейн, сестра Анны Болейн
Сестра знаменитой жены Генриха VIII, если верить описаниям ее современников, могла выглядеть вот так:
Эмили дю Шатле
Версальская просветительница, физик и математик, прекрасная Эмили по описанию современников могла выглядеть так:
Генрих V
Предположительный образ короля Англии:
Клеопатра
Образ египетской царицы описывают так:
Фернан Магеллан
Скорее всего, великий мореплаватель во время кругосветки выглядел как-то так:
Козимо Медичи
Образ герцога тосканского мог быть таким:
Иоганн Вольфганг фон Гете
Автор «Фауста», скорее всего, выглядел так:
Покахонтас
Наша любимая диснеевская героиня в реальности могла выглядеть вот так:
Христофор Колумб
Возможно, именно в таком образе Колумб открывал Америку:
