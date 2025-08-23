12 ситуаций из детства, от которых у нынешних детей глаза округлятся

Годы идут, все меняется и жизнь детей тоже. Иногда сравнишь детство свое и своих отпрысков, и, кажется, это два разных мира. В этих комиксах мы попробовали показать, как изменился подход к воспитанию малышни и подростков.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

1. Раньше дети много времени на каникулах проводили у бабушек, порой вообще все лето, а сейчас отдыхают по-другому

Ева Тиранова 3 часа назад Я все своё детство не была в лагере ... 😢 - - Ответить

2. В детстве мы могли уйти гулять на весь день и прибежать только вечером, сейчас же дети под строгим контролем

Ева Тиранова 3 часа назад Меня в детстве не отпускали никуда , кроме школы ( - - Ответить

3. Раньше детей кормили тем, что приготовили сами, а сейчас в магазине баночки с прикормом для малышей на любой вкус

4. Раньше хранителями рецептов было взрослое поколение, а сейчас дети и сами могут найти какое угодно блюдо в интернете и там же продукты заказать

Nivere Kerli* 4 часа назад Некоторые рецепты передаются от старших к младшим даже сейчас) - - Ответить

5. Внезапно оказалось, что не всякая еда полезна, а на грядке не каждая соринка — витаминка

Nivere Kerli* 4 часа назад Неверно: аллергии испокон веков были, так что у каждого своя ситуация. - - Ответить

6. Раньше детей чаще всего воспитывали в строгости и не было ничего зазорного в замечаниях даже случайных прохожих, сейчас все наоборот

Елена Прилуцкая 9 часов назад Ну доделались замечаний там где надо и не надо. В итоге получили поколение родителей у которых посторонний человек не может ребенку даже слово сказать. Во всем нужна золотая середина, но к сожалению маятник уже расскачали и пока детская вседозволенность не достигнет пика, обратно он сам не пойдет. - - Ответить

7. Домашнее чаепитие в компании друзей — вот и весь день рождения в нашем детстве. А сейчас родители готовы выложить кругленькую сумму за праздник и аниматоров

8. В детстве многие из нас могли подолгу пропадать у друзей и гулять, а сейчас родители не могут вытащить детей из сети

Nivere Kerli* 4 часа назад А если друзей в ирл нет? Такое тоже может быть. - - Ответить

9. Как было раньше? Сказал: «Мама!» — и молодец. Собрал пирамидку — вообще гений. А сейчас родители иногда перегибают палку со всевозможными развивашками

Зоя Костоглотова 13 часов назад Знаю мужчину, который вообще не покупает художественную литературу для детей типа сказок, повестей, а только профессиональную и в лучшем случае адаптированную - о бизнесе, маркетинге. Для детей от 5 до 12. - - Ответить

10. Наши родители зачастую были на стороне учителей. Возможно, именно поэтому мы теперь не торопимся ругать своих детей и стараемся выслушать обе стороны

11. Неважно, что грустных событий в жизни будет еще немало. Подросток переживает это впервые. Современные родители знают, как важна поддержка в такие моменты

12. Иногда кажется, что лет 20 назад ребенку было проще притащить домой бездомного котенка или щенка

meNikkie 15 часов назад Проблема не в ламинате, имхо, а в том, что стандарты ухода за животными тоже выросли. Раньше можно было собаке налить остатки супа из общей кастрюли и выгул оставить на детей (забудут - сами будут лужу вытирать, вот и вся "беда"). А сейчас уже думаешь, чем кормить и где ближайший груминг, чтоб хоть раз в полгода это чудо помыть... - - Ответить

Мы не упрекаем и не критикуем наших родителей за то, какие методы воспитания они выбирали. Ведь они с не меньшей любовью растили нас в реалиях своего времени. И на их долю, и на долю современных родителей приходится множество вызовов. Чего только стоят попытки отправить погулять на улицу чадо, которое сидит, уткнувшись в телефон. Понятно, что у каждого поколения найдется на что пожаловаться психологу, но мы верим, что абсолютно все мамы и папы делают все возможное для того, чтобы их дети выросли достойными людьми.