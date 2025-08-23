12 ситуаций из детства, от которых у нынешних детей глаза округлятся
Годы идут, все меняется и жизнь детей тоже. Иногда сравнишь детство свое и своих отпрысков, и, кажется, это два разных мира. В этих комиксах мы попробовали показать, как изменился подход к воспитанию малышни и подростков.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
1. Раньше дети много времени на каникулах проводили у бабушек, порой вообще все лето, а сейчас отдыхают по-другому
2. В детстве мы могли уйти гулять на весь день и прибежать только вечером, сейчас же дети под строгим контролем
3. Раньше детей кормили тем, что приготовили сами, а сейчас в магазине баночки с прикормом для малышей на любой вкус
4. Раньше хранителями рецептов было взрослое поколение, а сейчас дети и сами могут найти какое угодно блюдо в интернете и там же продукты заказать
5. Внезапно оказалось, что не всякая еда полезна, а на грядке не каждая соринка — витаминка
Неверно: аллергии испокон веков были, так что у каждого своя ситуация.
6. Раньше детей чаще всего воспитывали в строгости и не было ничего зазорного в замечаниях даже случайных прохожих, сейчас все наоборот
Ну доделались замечаний там где надо и не надо. В итоге получили поколение родителей у которых посторонний человек не может ребенку даже слово сказать. Во всем нужна золотая середина, но к сожалению маятник уже расскачали и пока детская вседозволенность не достигнет пика, обратно он сам не пойдет.
7. Домашнее чаепитие в компании друзей — вот и весь день рождения в нашем детстве. А сейчас родители готовы выложить кругленькую сумму за праздник и аниматоров
8. В детстве многие из нас могли подолгу пропадать у друзей и гулять, а сейчас родители не могут вытащить детей из сети
9. Как было раньше? Сказал: «Мама!» — и молодец. Собрал пирамидку — вообще гений. А сейчас родители иногда перегибают палку со всевозможными развивашками
Знаю мужчину, который вообще не покупает художественную литературу для детей типа сказок, повестей, а только профессиональную и в лучшем случае адаптированную - о бизнесе, маркетинге. Для детей от 5 до 12.
10. Наши родители зачастую были на стороне учителей. Возможно, именно поэтому мы теперь не торопимся ругать своих детей и стараемся выслушать обе стороны
11. Неважно, что грустных событий в жизни будет еще немало. Подросток переживает это впервые. Современные родители знают, как важна поддержка в такие моменты
12. Иногда кажется, что лет 20 назад ребенку было проще притащить домой бездомного котенка или щенка
Проблема не в ламинате, имхо, а в том, что стандарты ухода за животными тоже выросли. Раньше можно было собаке налить остатки супа из общей кастрюли и выгул оставить на детей (забудут - сами будут лужу вытирать, вот и вся "беда"). А сейчас уже думаешь, чем кормить и где ближайший груминг, чтоб хоть раз в полгода это чудо помыть...
Мы не упрекаем и не критикуем наших родителей за то, какие методы воспитания они выбирали. Ведь они с не меньшей любовью растили нас в реалиях своего времени. И на их долю, и на долю современных родителей приходится множество вызовов. Чего только стоят попытки отправить погулять на улицу чадо, которое сидит, уткнувшись в телефон. Понятно, что у каждого поколения найдется на что пожаловаться психологу, но мы верим, что абсолютно все мамы и папы делают все возможное для того, чтобы их дети выросли достойными людьми.
А вы воспитываете своих детей так же, как ваши родители воспитывали вас или совсем по-другому? Если у вас есть свои истории об этом, с нетерпением ждем их в комментариях.
Комментарии
В наше время существует и первый и второй тип людей, так что ничего не поменялось.