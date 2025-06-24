Как бы выглядели исторические личности в современных образах

Культура
1 час назад

Многие из этих людей изменили мир навсегда. Но в эпоху нейросетей нет-нет, а все же возникает вопрос, как бы те или иные исторические личности выглядели, надень мы на них оверсайз-рубашку с каким-нибудь замысловатым принтом, строгий деловой костюм или что-нибудь вроде повседневного кэжуала. И знаете что? С помощью ИИ все наши герои блестяще прошли виртуальный dress-code, так что многие бы даже позавидовали их новым образам. Оцените сами!

Мэрилин Монро

Винсент ван Гог

Клеопатра

Никола Тесла

Зигмунд Фрейд

Сальвадор Дали

Уильям Шекспир

Элвис Пресли

Svetlana
1 час назад

Ну и где стало современно? Элвис и раньше так одевался.

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Вольфганг Амадей Моцарт

Альберт Эйнштейн

Коко Шанель

Чарли Чаплин

Марк Твен

Принцесса Диана

Svetlana
1 час назад

Ну так-то Диана не в средние века жила, а как раз наша современница. Зачем что-то выдумывать?

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Мода всегда движется по спирали. Так что кто знает — возможно, через 50-100 лет наши потомки будут смеяться над нашими неуклюжими попытками «сойти за своего» в этом бесконечном потоке вечно сменяющихся образов и трендов.

Но одно ясно точно: если бы великие личности прошлого жили сегодня, они бы эти тренды не просто носили, а задавали всему миру.

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