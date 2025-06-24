Как бы выглядели исторические личности в современных образах

Мода всегда движется по спирали. Так что кто знает — возможно, через 50-100 лет наши потомки будут смеяться над нашими неуклюжими попытками «сойти за своего» в этом бесконечном потоке вечно сменяющихся образов и трендов.

Но одно ясно точно: если бы великие личности прошлого жили сегодня, они бы эти тренды не просто носили, а задавали всему миру.