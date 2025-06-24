Как бы выглядели исторические личности в современных образах
Многие из этих людей изменили мир навсегда. Но в эпоху нейросетей нет-нет, а все же возникает вопрос, как бы те или иные исторические личности выглядели, надень мы на них оверсайз-рубашку с каким-нибудь замысловатым принтом, строгий деловой костюм или что-нибудь вроде повседневного кэжуала. И знаете что? С помощью ИИ все наши герои блестяще прошли виртуальный dress-code, так что многие бы даже позавидовали их новым образам. Оцените сами!
Мэрилин Монро
Винсент ван Гог
Клеопатра
Никола Тесла
Зигмунд Фрейд
Сальвадор Дали
Уильям Шекспир
Элвис Пресли
Вольфганг Амадей Моцарт
Альберт Эйнштейн
Коко Шанель
Чарли Чаплин
Ну вообще-то усы у него - часть грима, как накладной нос у клоуна, он с ними не ходил
Марк Твен
Принцесса Диана
Ну так-то Диана не в средние века жила, а как раз наша современница. Зачем что-то выдумывать?
Мода всегда движется по спирали. Так что кто знает — возможно, через 50-100 лет наши потомки будут смеяться над нашими неуклюжими попытками «сойти за своего» в этом бесконечном потоке вечно сменяющихся образов и трендов.
Но одно ясно точно: если бы великие личности прошлого жили сегодня, они бы эти тренды не просто носили, а задавали всему миру.