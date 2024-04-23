Как бы выглядели герои старых добрых фильмов прошлого века, если бы они жили в наше время

Помимо очевидных достоинств фильмы прошлого века хороши еще тем, что по ним мы можем узнать не только как жили люди раньше, но и как они выглядели. И нам уже сложно представить, например, Тосю из «Девчат» без ее косичек, а Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа» без ее аккуратно уложенной короткой стрижки. Но согласитесь, любопытно же посмотреть, как могли бы выглядеть герои любимых фильмов с современными прическами и одеждой.