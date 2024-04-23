Как бы выглядели герои старых добрых фильмов прошлого века, если бы они жили в наше время
Помимо очевидных достоинств фильмы прошлого века хороши еще тем, что по ним мы можем узнать не только как жили люди раньше, но и как они выглядели. И нам уже сложно представить, например, Тосю из «Девчат» без ее косичек, а Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа» без ее аккуратно уложенной короткой стрижки. Но согласитесь, любопытно же посмотреть, как могли бы выглядеть герои любимых фильмов с современными прическами и одеждой.
Надя, «Любовь и голуби»
Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»
Аркадий, «Покровские ворота»
Зина, «Иван Васильевич меняет профессию»
Жорж, «Иван Васильевич меняет профессию»
Замшевый пиджак Милославскому хотя бы верните. Человек непосильным трудом его нажил.
Ульяна, «Иван Васильевич меняет профессию»
Тамара, «Афоня»
Анатолий, «Служебный роман»
Людмила, «Служебный роман»
Лелик, «Бриллиантовая рука»
Геннадий, «Бриллиантовая рука»
Екатерина, «Москва слезам не верит»
Людмила, «Москва слезам не верит»
Тося, «Девчата»
В чём смысл таких фотошопин с рандомной одеждой и причёсками, если полностью теряется стиль, характер персонажей? 🤦♀️ Ну можно же сделать интересно - осовременить, но сохранить суть, но это ж заморочиться надо.
Нестор, «Большая перемена»
Фрося, «Приходите завтра...»
Да, стоило только сменить героям прическу и одежду на современные, как они и на себя-то стали с трудом похожи. Совсем как некоторые знаменитости на своих фотографиях в соцсетях.