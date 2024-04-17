16 пар фото, которые были сделаны в один день. Но верится с трудом

Сейчас существует столько редакторов для фотографий, что просто глаза разбегаются. Буквально парой нажатий на экран можно изменить цвет волос и глаз и даже наложить какой угодно макияж. И, кажется, даже звездные дивы не против иногда немного похимичить над своими снимками.

1. Дженнифер Лопес

2. Мелисса Маккарти

3. Хайди Клум

4. Вера Вонг

5. Кейт Хадсон

6. Джулианна Мур

7. Ана Де Армас

8. Деми Мур

9. Тори Спеллинг

10. Кейт Бекинсейл

11. Эль Фэннинг

12. Николь Кидман

13. Шарлиз Терон

14. Флоренс Пью

15. Дженнифер Кулидж

16. Брайс Даллас Ховард

Да, освещение, ракурс и капелька ретуши решают все. И если сравнивать фотографии в соцсетях и в жизни, кажется, что на них похожие, но все-таки разные люди. Примерно так же происходит и когда звездные красотки отстригают себе челки — они вроде бы остаются самими собой, но все равно меняются так, что закачаешься.