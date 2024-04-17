16 пар фото, которые были сделаны в один день. Но верится с трудом

Ракурс, освещение и чуток блёра. Светом можно всё испортить, а так же убрать лишнее.
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Сейчас существует столько редакторов для фотографий, что просто глаза разбегаются. Буквально парой нажатий на экран можно изменить цвет волос и глаз и даже наложить какой угодно макияж. И, кажется, даже звездные дивы не против иногда немного похимичить над своими снимками.
Ракурс, освещение и чуток блёра. Светом можно всё испортить, а так же убрать лишнее.
Да, освещение, ракурс и капелька ретуши решают все. И если сравнивать фотографии в соцсетях и в жизни, кажется, что на них похожие, но все-таки разные люди. Примерно так же происходит и когда звездные красотки отстригают себе челки — они вроде бы остаются самими собой, но все равно меняются так, что закачаешься.