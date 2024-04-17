16 пар фото, которые были сделаны в один день. Но верится с трудом

Культура
42 минуты назад

Сейчас существует столько редакторов для фотографий, что просто глаза разбегаются. Буквально парой нажатий на экран можно изменить цвет волос и глаз и даже наложить какой угодно макияж. И, кажется, даже звездные дивы не против иногда немного похимичить над своими снимками.

1. Дженнифер Лопес

Abd Rabbo Ammar / ABACA / Abaca / East News

2. Мелисса Маккарти

Chris Pizzello / Invision / East News

3. Хайди Клум

BDGEStewartSmith / BroadimageEntertainment / Broad Image / East News

4. Вера Вонг

MICHAEL TRAN / AFP / East News

5. Кейт Хадсон

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

6. Джулианна Мур

ANGELA WEISS / AFP / East News

7. Ана Де Армас

ROBYN BECK/AFP/East News

8. Деми Мур

9. Тори Спеллинг

Richard Shotwell/Invision/East News

10. Кейт Бекинсейл

MICHAEL TRAN/AFP/East News

11. Эль Фэннинг

ROBYN BECK / AFP / East News

12. Николь Кидман

Invision/Invision/East News

13. Шарлиз Терон

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

14. Флоренс Пью

Vianney Le Caer / Invision / East News

15. Дженнифер Кулидж

John Salangsang/Invision/East News

16. Брайс Даллас Ховард

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

Да, освещение, ракурс и капелька ретуши решают все. И если сравнивать фотографии в соцсетях и в жизни, кажется, что на них похожие, но все-таки разные люди. Примерно так же происходит и когда звездные красотки отстригают себе челки — они вроде бы остаются самими собой, но все равно меняются так, что закачаешься.

Фото на превью Chris Pizzello / Invision / East News

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