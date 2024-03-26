Да-да, конечно. Ей можно носить уже все, что захочется, все равно выглядит, как ящик)
16 платьев от-кутюр, которые примерили модели, а потом знаменитости. А нам теперь решать, на ком они лучше смотрятся
Считается, что для разных типов фигур нужны совершенно разные наряды. Например, женщинам с фигурой «перевернутый треугольник» лучше носить юбки с запахом или расклешенные, а с «грушей» выбирать одежду с открытыми плечами или вырезом «лодочка» и «хомут». Но как показывает практика, носить можно все, что нравится. И это особенно заметно на примере звездных красоток. Они щеголяют в вещах с подиума и выглядят в них так же эффектно, как и модели, которые их демонстрировали.
Платье Christian Dior — Шарлиз Терон
Блейзер Stella McCartney — Никола Кохлан
Платье Robert Wun — Давайн Джой Рэндольф
Если гиппопотама завернуть в атласные складки, то будет примерно так же - гламур в сафари)
Платье Marni — Лили Гладстоун
Платье Carolina Herrera — Лили Гладстоун
Платье-рубашка Valentino — Мелисса Маккарти
Платье Valentino — Крисси Тайген
Плащ Peter Do — Эшли Грэм
Платье Chanel — Пенелопа Крус
Наряд Victoria Beckham — Ева Лонгория
Платье Elie Saab — Холли Берри
Платье Elie Saab — Приянка Чопра
Платье Zuhair Murad — Приянка Чопра
Платье Halpern — Приянка Чопра
Платье Christian Dior — Америка Феррера
Платье Chanel — Америка Феррера
Этакий дачный гламур: на грядках в таком не покорячиться, а сходить к соседям чай из самовара попить - самое то)
Да, на наряды звезд можно смотреть очень долго. Но иногда они выбирают такие украшения, что на их фоне меркнут даже самые роскошные платья.