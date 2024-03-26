16 платьев от-кутюр, которые примерили модели, а потом знаменитости. А нам теперь решать, на ком они лучше смотрятся

Дизайн
38 минут назад

Считается, что для разных типов фигур нужны совершенно разные наряды. Например, женщинам с фигурой «перевернутый треугольник» лучше носить юбки с запахом или расклешенные, а с «грушей» выбирать одежду с открытыми плечами или вырезом «лодочка» и «хомут». Но как показывает практика, носить можно все, что нравится. И это особенно заметно на примере звездных красоток. Они щеголяют в вещах с подиума и выглядят в них так же эффектно, как и модели, которые их демонстрировали.

Платье Christian Dior — Шарлиз Терон

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News, Rafael Lanus / The Grosby Group / Grosby Group / East News

Блейзер Stella McCartney — Никола Кохлан

JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News, Scott A Garfitt / Invision / East News

Платье Robert Wun — Давайн Джой Рэндольф

x / Zeppelin Photo / East News, ABACA / Abaca / East News

Платье Marni — Лили Гладстоун

Pixelformula / SIPA / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Платье Carolina Herrera — Лили Гладстоун

Платье-рубашка Valentino — Мелисса Маккарти


Showbit / East News, AA / ABACA / Abaca / East News

Платье Valentino — Крисси Тайген

FREDERIC BUKAJLO FREDERIC / SIPA / EAST NEWS, Andy Kropa / Invision / AP / East News

Плащ Peter Do — Эшли Грэм

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Платье Chanel — Пенелопа Крус

EMMANUEL DUNAND / AFP / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Наряд Victoria Beckham — Ева Лонгория

x / Zeppelin Photo / East News, JM HAEDRICH / SIPA / East News

Платье Elie Saab — Холли Берри

Ik Aldama / DPA / East News, Joel C Ryan / Invision / East News

Платье Elie Saab — Приянка Чопра

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News

Платье Zuhair Murad — Приянка Чопра

x / Zeppelin Photo / East News, Invision / Invision / East News

Платье Halpern — Приянка Чопра

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News, DAVID ODISHO / AFP / East News

Платье Christian Dior — Америка Феррера

Guy Marineau / Starface / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / East News

Платье Chanel — Америка Феррера

SYSPEO / SIPA / SIPA / East News, Jordan Strauss / Invision / East News
Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Этакий дачный гламур: на грядках в таком не покорячиться, а сходить к соседям чай из самовара попить - самое то)

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Да, на наряды звезд можно смотреть очень долго. Но иногда они выбирают такие украшения, что на их фоне меркнут даже самые роскошные платья.

Фото на превью Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News

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