13 звездных красоток, которые выбрали такие украшения, что все только на них и таращились полночи

Раньше люди носили украшения, чтобы защититься от злых духов и чтобы подчеркнуть свой статус, особое положение. Времена меняются, но люди по-прежнему любят себя украшать. Вот только сейчас все эти кольца и ожерелья в основном используют как средство выражения своей индивидуальности. И знаменитости не исключение. Они тоже не прочь навести шороху своими эффектными аксессуарами.

Приянка Чопра

Andres Otero / WENN.com / agefotostock / East News , AFP / EAST NEWS

Изюминкой образа Приянки на балу Met Gala в 2018 году стал капюшон из бисера и драгоценных камней. Дизайнер этого великолепия сообщил, что на его создание ушло более 250 часов.

Сальма Хайек

Anthony Behar / Sipa USA / East News , Anthony Behar / Sipa USA / East News

Выход Сальмы Хайек на «Оскаре» 2018 года был особенно эффектным и запоминающимся. Актриса надела яркое платье с блестками и многоярусной юбкой. Но главным украшением стала хрустальная паутинка, которая подчеркивала плечи и спину.

Кьяра Ферраньи

Кьяра Ферраньи — еще одна любительница броских украшений и нарядов, которые она то и дело демонстрирует на разных светских мероприятиях. Так, на показ Schiaparelli в 2022 девушка надела серьги, напоминающие уши.

Скарлетт Йоханссон

AdMedia / SIPA / EAST NEWS

В 2015 году актриса выбрала достаточно скромное платье для церемонии вручения «Оскара». Однако она дополнила его не то воротником, не то колье, расшитым кристаллами Swarovski, и именно эта деталь образа привлекла всеобщее внимание.

Селена Гомес

Jordan Strauss / Invision / East News

Если приблизить украшение Селены Гомес, можно заметить, что оно собрано из множества изображений птиц, инкрустированных бриллиантами, сапфирами и морганитом. Это ожерелье появилось на свет благодаря бренду Tiffany. Некоторым поклонникам певицы показалось, что этот аксессуар — отсылка к татуировке Джастина Бибера, с которым Селена когда-то была в отношениях.

Гвинет Пэлтроу

Richard Shotwell / Invision / East News

На премьеру сериала «Братья Сунь» Гвинет Пелтроу надела красную юбку в пол и подходящий к ней топ. Свой довольно сдержанный наряд актриса украсила гигантскими сережками, которые приковывали к себе внимание.

Кэти Перри

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Кэти умеет удивлять. Каких только нарядов она не носила, какие только украшения не надевала. Но, кажется, она решила не останавливаться на всем знакомым вещам, и однажды украсила свою улыбку гриллзами.

Дуа Липа

Invision / Invision / East News

Молодая певица любит экстравагантные наряды, и ей в который раз удалось привлечь всеобщее внимание своим образом. На церемонии «Грэмми» 2022 года Дуа появилась в объемном ожерелье в виде цепей.

Анна Делло Руссо

Laurent VU / SIPA / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Что и говорить, когда речь заходит об украшениях, Анна не разменивается по мелочам. Вот и на показы Schiaparelli в 2023 и 2024 годах она приходила более чем подготовленная. К своему довольно сдержанному наряду она добавила массивные серьги в виде замочных скважин и замков, а также с немаленьким ожерельем в виде, опять же, замочной скважины.

Кейт Бланшетт

AFP / EAST NEWS

Появление Кейт на красной дорожке «Оскара» в 2014 году вызвало целую бурю обсуждений. Особое внимание привлекли ее серьги Chopard с опалами в белом золоте и с бриллиантовым обрамлением. Этот бренд уже начали считать негласным талисманом премии, ведь украшения от него частенько надевают победители. Что ж, актриса не стала исключением, и с мероприятия ушла со статуэткой за лучшую женскую роль в фильме «Жасмин».

Тейлор Расселл

Jordan Strauss / Invision / East News

Небывалый интерес вызвало и украшение Тейлор. Казалось, она мужественно носила просто огромные серьги, которые спускались аж до груди. На самом деле это был ободок. Да, такой массивный аксессуар, скорее всего, ни одни мочки бы не выдержали.

Дженнифер Лопес

Jordan Strauss /Invision / AP / East News , AFP / EAST NEWS

В 2017 году на «Грэмми» Джей Ло появилась в эффектном лавандовом платье с воздушным бантом у шеи. Как всегда, от артистки было просто не оторвать глаз. И дело было не только в наряде, но и в тщательно подобранных кольцах и браслете, которые отлично сочетались с обувью и клатчем.

Николь Кидман

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , David Longendyke / Everett Collection / EAST NEWS

В 2008 году Николь Кидман появилась на церемонии «Оскар» в черном платье и эффектном сотуаре из алмазов. На тот момент актриса была беременна и попыталась перевести внимание общественности с округлившегося животика на ослепительное ожерелье. Кажется, это ей удалось: украшение из 7 645 бриллиантов почти в 1 400 каратов стало звездой вечера.

Да, знаменитости точно знают, что нужно сделать для привлечения внимания. Например, надеть экстравагантную обувь или украшения. Но иногда их подводит собственная одежда, и тогда появление звезд становится особенно запоминающимся.