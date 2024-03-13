15 пар фото, которые были сделаны в один день. Вот только звезды над своими успели немножко похимичить
Знаменитостей фотографируют везде и всегда: стоит им просто выйти из дома, как их осаждают папарацци, а на светских мероприятиях от них вообще отбоя нет. А потом все эти фотографии, и удачные, и не очень, выкладываются на всеобщее обозрение. И если звезды не могут контролировать то, как они получаются на случайных снимках, то для своих соцсетей они выбирают лучшие кадры, да еще и иногда немножко их ретушируют. Совсем как большинство людей.
Пэрис Хилтон
Брайс Даллас Ховард
Дженнифер Кулидж
Сальма Хайек
ну, допустим, талия у нее и на втором фото отличная. там обман зрения из-за тени, банта и воланов.
Анна Де Армас
Эх, знакомо. Тоже щеки волосами прячу😁
Иначе шайба в кадр не помещается
Шарлиз Терон
Тори Спеллинг
Тори давно пора смириться со своей нестандартной внешностью. это ж классно. одно дело - кожу подкорректировать. но куклу из себя делать - зачем? все знают, как она выглядит в жизни)
Джулианна Мур
Блин, красотка же, но лицо трескается от мимики. Ето из-за излишек косметологии, кто шарит?
Деми Мур
Эль Фэннинг
Хайди Клум
Кейт Хадсон
Вера Вонг
Что и говорить, Вера Вонг на любых снимках выглядит потрясающе, а ведь ей, на минуточку, уже за 70 лет.
Комментарии
Если честно, на половине фото - там где себе не скостили 20 кило или 15 лет - я вообще не заметила никакой разницы, кроме ракурса и выражения лица
Справа прекрасные живые женщины. Слева - жертвы потребительского отношения общества, когда ты обязана всегда быть худой, молодой, с идеальной кожей и т.д.
половина фото с улыбкой-без улыбки. вот и вся разница. 20-летняя девушка тоже будет вся в мимических морщинах, если будет так смеяться в моменте
Такое чувство, что фотографов обидели с оплатой. Некоторых вот прям злостно
а мне так в разы приятнее смотреть на первый вариант фото: ага, с фотошопом, фильтрами и всяким. Нормальные лица я каждый день вижу, а в журналках глянцевых хочу видеть столь же "глянцевые" лица: красивые и без дефектов, исключительно потому, что это красиво:-)
Вот это даа!!! Небо и земля!