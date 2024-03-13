15 пар фото, которые были сделаны в один день. Вот только звезды над своими успели немножко похимичить

Знаменитостей фотографируют везде и всегда: стоит им просто выйти из дома, как их осаждают папарацци, а на светских мероприятиях от них вообще отбоя нет. А потом все эти фотографии, и удачные, и не очень, выкладываются на всеобщее обозрение. И если звезды не могут контролировать то, как они получаются на случайных снимках, то для своих соцсетей они выбирают лучшие кадры, да еще и иногда немножко их ретушируют. Совсем как большинство людей.