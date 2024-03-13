15 пар фото, которые были сделаны в один день. Вот только звезды над своими успели немножко похимичить

Культура
3 часа назад

Знаменитостей фотографируют везде и всегда: стоит им просто выйти из дома, как их осаждают папарацци, а на светских мероприятиях от них вообще отбоя нет. А потом все эти фотографии, и удачные, и не очень, выкладываются на всеобщее обозрение. И если звезды не могут контролировать то, как они получаются на случайных снимках, то для своих соцсетей они выбирают лучшие кадры, да еще и иногда немножко их ретушируют. Совсем как большинство людей.

Пэрис Хилтон

Jordan Strauss/Invision/East News

Брайс Даллас Ховард

USA TODAY Network / Sipa USA / East News

Дженнифер Кулидж

John Salangsang/Invision/East News

Сальма Хайек

Julie Edwards / Avalon / Photoshot / East News

Анна Де Армас

ROBYN BECK/AFP/East News

Шарлиз Терон

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

Тори Спеллинг

Richard Shotwell/Invision/East News
Анастасия Челокьян
2 часа назад

Тори давно пора смириться со своей нестандартной внешностью. это ж классно. одно дело - кожу подкорректировать. но куклу из себя делать - зачем? все знают, как она выглядит в жизни)

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Джулианна Мур

ANGELA WEISS / AFP / East News

Кейт Бекинсейл

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Деми Мур

Эль Фэннинг

ROBYN BECK / AFP / East News

Николь Кидман

Invision/Invision/East News

Хайди Клум

BDGEStewartSmith / BroadimageEntertainment / Broad Image / East News

Кейт Хадсон

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Вера Вонг

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Что и говорить, Вера Вонг на любых снимках выглядит потрясающе, а ведь ей, на минуточку, уже за 70 лет.

Фото на превью USA TODAY Network / Sipa USA / East News

Комментарии

Уведомления
Оксана Роговая
16 часов назад

Если честно, на половине фото - там где себе не скостили 20 кило или 15 лет - я вообще не заметила никакой разницы, кроме ракурса и выражения лица

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mita
3 часа назад

Справа прекрасные живые женщины. Слева - жертвы потребительского отношения общества, когда ты обязана всегда быть худой, молодой, с идеальной кожей и т.д.

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Анастасия Челокьян
2 часа назад

половина фото с улыбкой-без улыбки. вот и вся разница. 20-летняя девушка тоже будет вся в мимических морщинах, если будет так смеяться в моменте

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Буква Эф
59 минут назад

Такое чувство, что фотографов обидели с оплатой. Некоторых вот прям злостно

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Marina El Mapache
40 минут назад

а мне так в разы приятнее смотреть на первый вариант фото: ага, с фотошопом, фильтрами и всяким. Нормальные лица я каждый день вижу, а в журналках глянцевых хочу видеть столь же "глянцевые" лица: красивые и без дефектов, исключительно потому, что это красиво:-)

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