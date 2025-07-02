17 человек, которые преобразили свои дома покруче «Школы ремонта»
Фотоподборки
1 час назад
Ремонт — это всегда испытание: для нервов, бюджета и терпения. Но герои этой подборки не только решились на него, но и вышли победителями. Вот примеры того, как смелость, фантазия и немного упрямства превращают «до» в эффектное «после».
«Переделка ванной стоила нам копейки»
«Я рискнула и оформила нашу ванную в ярких цветах. Моим родным и друзьям понравилось, а свекровь назвала ее „шкатулкой с драгоценностями“»
«После многих лет жизни в доме без ярких красок в интерьере я решила добавить своей однокомнатной квартире немного дофамина»
Оранжевая тумба и лампа на стене напрочь забивают телевизор. Глаза не знают - на чём остановиться...
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«15 лет без дома — и вот теперь у меня есть свой угол»
«Ванная завершена на 99%, осталось дождаться только заказанный светильник»
- А у знака «Выход» над дверью есть какая-то история? No_Television_8641 / Reddit
- Не-а, я просто купила его на барахолке и решила, что будет забавно иметь нечто подобное. spildgoods / Reddit
«15 лет прожила в токсичном браке. 2 года спустя после развода наконец появились силы на ремонт. Вот такой домашний офис получился»
С браком это вы точно подметили! Я после своего токсичного 15-детнего, все еще 10 лет не могу в себя прийти!
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«Доделала свой домашний офис. Обожаю проводить здесь рабочие часы»
«Два года спустя после покупки я наконец-то чувствую себя здесь как дома»
«Я купил помещение, которое в Викторианскую эпоху было школой. Работы еще много, но уже есть что показать»
«Мое убежище. 99% вещей либо найдены на обочинах, либо выменяны в соцсетях»
«Моя первая попытка сделать интерьер в средневековом стиле. Готично получилось, как вы считаете?»
Но не средневеково. Даже если брать фильмы, анимацию и игры за вдохновение. А труъ средневековые вообще за яркие цвета были.
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«Ванная до и после»
- Очень круто! Пример того, как краска и пара акцентов могут все изменить! © shaboogami / Reddit
«Эта ванная не давала мне покоя все 2,5 года, что мы живем в этом доме. Наконец-то решились на бюджетную переделку. Получилось неидеально, но мне нравится»
«Я только что поставила точку в 15-летних отношениях и, честно, впервые за долгое время чувствую себя собой»
«Моя дочь попросила сделать ее комнату более темной к 10-летию»
- Мааам! Я тебя нашла! Слушай, можно мне тоже такую комнату к моему 47-летию? © 101violations / Reddit
Краска способна творить чудеса
«Мой парень, с которым мы были вмеcте пять лет, несколько недель назад бросил меня по СМС. Моих вещей в доме было немного, поэтому пришлось совершить набег на комиссионку за мебелью»
Если вам не хватило вдохновения — вот еще несколько подборок:
Фото на превью ofantasticly / Reddit
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