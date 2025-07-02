17 человек, которые преобразили свои дома покруче «Школы ремонта»

Ремонт — это всегда испытание: для нервов, бюджета и терпения. Но герои этой подборки не только решились на него, но и вышли победителями. Вот примеры того, как смелость, фантазия и немного упрямства превращают «до» в эффектное «после».

«Переделка ванной стоила нам копейки»

«Я рискнула и оформила нашу ванную в ярких цветах. Моим родным и друзьям понравилось, а свекровь назвала ее „шкатулкой с драгоценностями“»

«После многих лет жизни в доме без ярких красок в интерьере я решила добавить своей однокомнатной квартире немного дофамина»

«15 лет без дома — и вот теперь у меня есть свой угол»

«Ванная завершена на 99%, осталось дождаться только заказанный светильник»

А у знака «Выход» над дверью есть какая-то история? No_Television_8641 / Reddit

Не-а, я просто купила его на барахолке и решила, что будет забавно иметь нечто подобное. spildgoods / Reddit

«15 лет прожила в токсичном браке. 2 года спустя после развода наконец появились силы на ремонт. Вот такой домашний офис получился»

«Доделала свой домашний офис. Обожаю проводить здесь рабочие часы»

«Два года спустя после покупки я наконец-то чувствую себя здесь как дома»

«Я купил помещение, которое в Викторианскую эпоху было школой. Работы еще много, но уже есть что показать»

«Мое убежище. 99% вещей либо найдены на обочинах, либо выменяны в соцсетях»

«Моя первая попытка сделать интерьер в средневековом стиле. Готично получилось, как вы считаете?»

«Ванная до и после»

Очень круто! Пример того, как краска и пара акцентов могут все изменить! © shaboogami / Reddit

«Эта ванная не давала мне покоя все 2,5 года, что мы живем в этом доме. Наконец-то решились на бюджетную переделку. Получилось неидеально, но мне нравится»

«Я только что поставила точку в 15-летних отношениях и, честно, впервые за долгое время чувствую себя собой»

«Моя дочь попросила сделать ее комнату более темной к 10-летию»

Мааам! Я тебя нашла! Слушай, можно мне тоже такую комнату к моему 47-летию? © 101violations / Reddit

Краска способна творить чудеса