С бюджетом в 500 зеленых можно было и нормальные балконные кресла купить, они не миллионы стоят)
15 человек забабахали балкон мечты, и нам теперь сидеть и завидовать
Сделай сам
39 минут назад
Уютный балкон — это маленький уголок спокойствия, который есть в домах людей по всему миру. Для одних это место, где можно насладиться чашечкой кофе, для других — пространство для чтения или вечерних встреч с друзьями. На балконах в Японии можно увидеть сакуру в цвету, а в Италии — виды на старинные улочки. Этот небольшой уголок становится отражением культурных традиций, где каждый человек создает свою атмосферу уюта и тепла.
"Два дня уборки и у меня новый балкон"
"За несколько месяцев и 500 баксов превратил свой балкон в цветущий сад"
- Ух ты! Какое классное место в таком большом городе! © Emergency-Economy654 / Reddit
"Мы все еще не можем решить это балкон, патио или терраса, но это очень уютно"
«Птицы и природа против крупного шоссе рядом»
«Наш уютный балкон в горах Рио-де-Жанейро»
«Наш балкон готов к лету»
- Если бы это был мой балкон, я бы там жил. Принеси ноутбук, купи мини-холодильник и проведи там все лето. Я бы, наверное, там даже спал! © maricopa88 / Reddit
"Я наконец-то подготовил балкон к лету"
- Вау! Какая работа! Я тоже займусь завтра балконом! © michkbrady2 / Reddit
«Я никогда не устаю от этого вида»
«Обожаю свой маленький балкон»
«Балкон моего друга. Это идеальное место для общения»
«Мой сказочный цветочный сад на балконе»
«Мое любимое место для утреннего кофе»
«Сделал в квартире балкон мечты. Это был мой первый подобный проект»
«Закончил ремонт своего балкона, теперь я могу наслаждаться великолепным видом и чаем»
«Прогресс на балконе — я почти закончил ремонт»
Если вам не хватило вдохновения — вот еще несколько подборок:
Фото на превью linusvantzandtvliedt / Reddit
Комментарии
Уведомления
Меня смущает только одна тенденция- много растительности. Имхо, перегруз.
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