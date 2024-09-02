14 мам, которые только родить успели, а уже всем вокруг должны

А что ж родственники тогда не предлагают свою помощь с ребенком?
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Общество проявляет повышенные требования к женщинам, у которых есть маленькие дети. Всегда найдутся желающие дать непрошеный совет, даже если маме уже явно за 30. Главное — научиться вовремя пресекать таких советчиков и не разрешать им портить себе настроение.
А что ж родственники тогда не предлагают свою помощь с ребенком?
Салам которая не общается с отцом из-за его замечания про кормление ребенком ребенка - сама ещё та дура из числа шизанутых фемок. Детям ее тоже нельзя будет иметь мнение, отличное от ее Самого Правильного Видения мира?
Кстати, о воспитании детей. У нас есть подборка про родителей, которые в воспитании детей не собаку, а целого слона съели.