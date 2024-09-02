14 мам, которые только родить успели, а уже всем вокруг должны

Истории
54 минуты назад

Общество проявляет повышенные требования к женщинам, у которых есть маленькие дети. Всегда найдутся желающие дать непрошеный совет, даже если маме уже явно за 30. Главное — научиться вовремя пресекать таких советчиков и не разрешать им портить себе настроение.

  • Я работаю с 16 лет, и к своим 30 построила хорошую карьеру, а вот мой муж до 26 лет жил с родителями, учился, не работал. Сейчас он только на старте своей карьеры. И когда я родила доченьку, встал вопрос, кому идти в декрет. И, знаете, я решила, чтобы мы оба продолжали заниматься карьерой. И мы наняли няню. На 6 часов в день. Параллельно с этим я работаю из дома (всего 5 часов в день), поэтому могу и хочу уделять время ребенку. Муж приходит домой счастливый. Ему нравится его работа и нравится, что у него получается продвигаться по карьерной лестнице. И после работы он тоже нам помогает. Все рады. Кроме родственников, которые уверены, что мы изверги, потому что спихнули своего ребенка на няню. © Мамдаринка / VK
  • Мой отец в свои 60 на полном серьезе заявил, что я не должна позволять старшему сыну кормить младшего из бутылочки. А то, понимаешь ли, воспитаю из него девчонку! А теперь спросите, почему я не общаюсь с отцом. © Anything-Happy / Reddit
  • Я мать четверняшек, и мы все занимаемся плаванием. Муж тоже с нами. Я плаваю в раздельном купальнике. И вот сегодня ко мне подошли другие мамочки и на серьезных щах заявили, что им неловко видеть мой живот и растяжки. Ну, я пошла ва-банк и спросила, не возражают ли они против того, что мой муж и другие мужчины в бассейне плавают в одних плавках. Они ответили, что им все равно, потому что у мужиков нет послеродового живота. Теперь я не могу понять, это была грубость или честность. Я на тему растяжек никогда не думала. Может, это моя вина, что я не позаботилась о комфорте остальных? Но мой муж говорит, что со мной все в порядке. © anon-ymousss / Reddit
Конфуз
13 минут назад

Салам которая не общается с отцом из-за его замечания про кормление ребенком ребенка - сама ещё та дура из числа шизанутых фемок. Детям ее тоже нельзя будет иметь мнение, отличное от ее Самого Правильного Видения мира?

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  • Как ни странно, после рождения ребенка у многих мужиков реально какой-то переключатель срабатывает. Подруга встречалась с парнем с подросткового возраста, он прям очень заботился о ней. Когда она в больницу слегла со спиной, мотался каждый день после работы, потом на руках носил, чтоб не напрягалась, со всеми домашними делами помогал. Они долго встречались, поженились. Во время беременности он тоже ее поддерживал. После родов — пара месяцев энтузиазма, потом ребенок «спать мешает». Далее пошли претензии: «Ты все время с ребенком, мне внимания не уделяешь». Когда она уже на работу вышла, а дочка в садик пошла, все равно претензии продолжились. Мол, почему на дочь столько денег уходит. Помощи в быту от него нет никакой. В итоге съехала она с дочкой к своим родителям. © Anila / ADME
  • Я оплачивала покупки на кассе. В коляске сидела моя дочь, она пиналась ногами. Подходит дед: «Ути-пути, какой большой мальчик, ты будешь футболистом?» Ах, да, на дочке был зеленый комбинезончик. Тут до деда дошло, что это девочка, и он как завопит: «Почему ты меня не поправила?» А зачем? Тем более что и девочки могут играть в футбол. Но дед не унимался: «Почему у нее уши не проколоты? Как люди узнают, что она девочка?» Кассирша на это взирала в шоке. Я поспешила уйти. Вслед он еще орал, что девочки всегда должны носить розовое. Мне потом сказали, что он и на подростков каких-то наехал. Наверное, это печальная жизнь, когда ты только и можешь что доставать незнакомцев. © all_about_chemestry / Reddit
  • Подруга — успешный хореограф. Дочке ее уже было полгода, сама она ездила на вечерние занятия 2 раза в неделю, а муж за дитем присматривал. Сами понимаете, если навык не использовать, он теряется. Так я была свидетелем, как свекровь на подругу шипела: «Бессовестная ты, ребенка на мужа скинула». Ну ничего себе! 3 часа по вечерам 2 раза в неделю на свои нужны потратить — это уже бессовестная?
  • Я родила недавно, а тут в гости к мужу пришел его знакомый. Сцедила я молоко в пиалу, чтобы заморозить. Только отвернулась за пакетиком для заморозки, как подошел знакомый и залпом выпил это молоко. Сморщился, распробовал и говорит: «Никогда не пил такое фиговое молоко, оно скисло». Я настолько офигела, что ничего сказать не смогла. Он до сих пор не знает, что пил. И смех, и грех. © sabr.bait
  • Свекровь тут завозмущалась, мол, я неправильно воспитываю своего сына. А сын на свой день рождения захотел торт с розочками, и я его купила. Рука-лицо. © Dangerous-Buyer-903 / Reddit
  • У меня есть знакомая, она занимается таким направлением в танцах как трайбл. Очень красивые костюмы у них и гора украшений. Так вот, она пошла на танцы ближе к сорока. Есть муж и 13-летний сын. Сначала в ее окружении все крутили пальцем у виска и говорили, что не получится, что старая она для танцулек. Но знакомая стала выступать. Забеременела. Общественность выдохнула, мол, наконец-то угомонится. Но она танцевала даже на 8-м месяце. После родов завистники решили, что подруга угомонится, но снова не тут-то было. Вскоре она вернулась на танцы. Муж против, а старший сын сказал: «Если мамочка счастлива, пусть танцует».
  • Когда я ждала дочь, то представляла, как буду ее стильно одевать. Между тем, этот ребенок устроил мне истерику, потому что хочет одеваться по своему вкусу. Теперь я иду по улице с трехлеткой в ярко-розовых носках, леопардовых лосинах, зеленой футболке с ромашками и короной на голове. И это мне еще повезло, потому что я смогла уговорить ее надеть одинаковые кроссовки, а не как она хотела: на одну ногу кроссовок, а на другую — кед. Всем людям, которые смотрят на меня с непониманием и презрением, хочется сказать одно: «Подождите, пока у вас появятся собственные дети». © Мамдаринка / VK
  • Мы поженились после рождения ребенка, но были вместе довольно давно и я, разумеется, часто захаживала в гости вместе с мужем к его родственникам. И моя тогда еще будущая свекровь, вручив мне чашку чая, начала рассказывать, что и как надо делать. Я философски относилась ко всем ее идеям, пока не получила следующую директиву: «Родишь, отдашь мне, пойдешь работать». © Мамдаринка / VK
  • Хожу на фитнес. Одна из девушек сказала на тренировке, что перестанет ходить, так как не с кем дочку оставить. А тренер такая: «В чем проблема? Бери ее с собой. Посадим малышку, пусть мультики посмотрит». Эта девушка так обрадовалась, а я наблюдала за реакцией других. Некоторые девушки та-а-а-к глаза закатывали. Потом услышала в раздевалке, мол, надеемся, что Ира не будет брать с собой ребенка, потому что тот будет всем мешать. Ну, здесь уже был мой выход, и я отметила: прежде чем судить, надо хотя бы с ребенком познакомиться. К тому же, мы должны поддерживать друг друга, потому что кто еще поймет тебя, как не другая женщина. В итоге никаких проблем с ребенком не было. Девочка сидела спокойно и мультики смотрела. © Мамдаринка / VK
  • Мне 22, мужу 28. Мне рожать через 2 недели. Несколько дней назад мы с мужем обсуждали, кто еще будет в палате при родах. Он сказал: «Твоя мама, сестра, и, конечно, моя мама будут. Верно?» Это застало меня врасплох, так как мы договаривались, что его маман в палате не будет. Эта прекрасная женщина стыдила и осуждала меня на протяжении всей моей беременности. Сказала мужу, что не против, если свекровь навестит меня до и после родов. А он расстроился: «То есть твоя семья будет, а моя нет? Это же мой ребенок тоже». Я снова объяснила, что любой член его семьи может навестить меня до и после родов, но я бы предпочла не показывать им себя... в процессе. Теперь муж со мной не разговаривает. © ProjectAppropriate50 / Reddit
  • Драма у подъезда. Я стою молча и считаю до миллиона. Мой трехлетний сын орет на весь двор в слезах, топает ногами и машет руками. И все из-за того, что я сама поднесла ключ к домофону. Какая-то бабка уже кричит из окна: «Что ты издеваешься над ребенком?» Женщина, которая проходит мимо: «Может, вы успокоите его?» Кто бы меня уже успокоил?! Я пыталась поговорить спокойно, объяснить, но ребенок в истерике меня не слышит. Поэтому стою и жду, пока ему надоест кричать, и мы пойдем домой. Я очень стараюсь воспитывать правильно, но этот кризис трех лет скоро и меня сведет с ума. Уже самой хочется встать и покричать на улице. Мамы, как вы пережили этот период? © Мамдаринка / VK

Кстати, о воспитании детей. У нас есть подборка про родителей, которые в воспитании детей не собаку, а целого слона съели.

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