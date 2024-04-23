16 родителей, которые в воспитании детей не собаку, а целого слона съели

Про обман с компьютером: как-то противно от этого, если честно. Не раз видела в магазине (работаю продавцом-консультантом), что если ребенок начинает что-то просить дорогое или в этом роде, мама ему сразу: "так, магазин закрывается, пошли отсюда поскорей", или "сейчас магазин закроют и мы не успеем выйти, пошли", даже если мы открылись только полчаса назад.

Теть, ты серьезно думаешь, что твой ребенок воспринимает это за чистую монету? А даже если и воспринимает, не стыдно потом?