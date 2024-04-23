Хосспади, ох уж эти школьные психологи! Всегда было интересно, в каком ветеринарном техникуме им дипломы выдавали.
Моего сына (ну и меня, разумеется) в начальной школе замучили тем, что ему нравится фиолетовый цвет. Типа это цвет жуткой депрессии и ребеночек скоро вообще совершит роскомнадзор. Ребенку. Просто. Нравится. Этот. Цвет! Все! Иногда сигара - это просто сигара.
16 родителей, которые в воспитании детей не собаку, а целого слона съели
Воспитание детей — крайне непростая штука, ведь зачастую они проявляют невероятное упорство в достижении своих целей, а еще нередко сбивают нас с толку своей непредсказуемой логикой. Однако некоторым людям все-таки удается найти к подход как к непослушным малышам, так и к своенравным подросткам. А мы решили собрать самые яркие истории об этих хитрецах.
- Дочь просит собаку. Дитю 7, и поэтому все пушистые — лапочки и пусики. Дома 2 кота, собак я не перевариваю. Короче, был заключен договор: ровно 30 дней она встает в 5:40, и мы идем гулять по району, имитируя выгул собаки. Вечером так же. Риски, конечно, были, но все обошлось. На 6 день случился бунт с утра, и звезда, забив на все договоренности, продолжила спать. Сегодня пришла, сказала, что собаку не хочет, и ушла гуглить, с кем гулять не надо. Эх, жаль, до дождя не дотерпели. © Мамдаринка / VK
- Вызвал к себе школьный психолог.
— У вас в семье все нормально? Как отношения между родителями?
— А в чем дело-то?
— Я просматривала детские рисунки, у вашего сына рисунок самый мрачный: на небе грозовые тучи, озеро темно-синее, травка грязно-зеленая, собачка — вообще черное пятно, даже солнышко не светит.
— Хорошо, мы с ним побеседуем.
Вечером осторожно пытаемся выяснить, что случилось.
— Да вот, позавчера на рисовании соседка по парте разрешила кисточку намочить водой, а помыть ни в какую. А мою непроливайку кто-то раздавил еще до урока. Не буду же я с кисточкой по всему классу бегать, поэтому солнышко коричневое получилось, небо пасмурное, а Белка стала Жучкой.
На следующий день купили две непроливайки сыну, и отношения в семье заиграли новыми красками. © CEMEH67 / Pikabu
Хосспади, ох уж эти школьные психологи! Всегда было интересно, в каком ветеринарном техникуме им дипломы выдавали.
- Стою на почте, жуткая духота, народу тьма. Заходит мужчина с коляской. В какой-то момент с содроганием замечаю, как младенец выплевывает соску и характерно кривит ротик. Стиснув зубы, думаю: «Ну, капец, только дикого младенческого ора тут не хватало!» А его папаня вдруг наклоняется к коляске и тихо произносит: «Внимание. Сектор — тишина». И малыш мгновенно затих. © Trustinka / Pikabu
- Сейчас воспитываю сына, он обычный подросток, у которого начался тот самый период в жизни, когда ты хочешь быть модным в ущерб своему здоровью. На улице мороз, а он без шапки, с подкатами на джинсах и в кроссовках. Ругалась, спорила, пыталась поговорить — он упрямый, как баран. Решила проучить. Сказала, что на лекарства, если он заболеет, пойдут его собственные деньги. Согласился. Сын сначала не проникся, но потом посидел без денег и начал прислушиваться. Теперь одевается по погоде, даже шапку согласился носить! © Палата № 6 / VK
- Наступил момент, когда дочка заявила: «Теперь хожу по магазинам сама и выбираю себе вещи!» Дочке почти 16, я могу понять такую позицию. Мне тоже не нравилось, когда с мамой вместе выбирали одежду и она навязывала свой выбор. Но все равно хочется, чтобы ребёнок на качественную вещь деньги потратил, а не повелся на сиюминутное желание. Дала деньги, сказала: в один магазин. Почему только туда? Да потому что у меня там подруга консультантом работает, она точно что-то классное посоветует и проконтролирует, чтобы ребенок штаны на 3 размера меньше не купил. © Мамдаринка / VK
- Как-то в детстве мама отвела меня к психологу, потому что я постоянно разговаривала с воображаемой подругой. Психолог тогда сказал мне: «Саша, а давай ты будешь разговаривать со мной, будешь сюда приходить и говорить обо всем, о чем говорила со своей подругой». На что я у него спросила: «А сколько мама платит вам за это?» Он ответил правду. Тогда я добавила: «А со своей подругой я общаюсь бесплатно. Зачем мама будет тратить деньги на то, что можно получить бесплатно?» И тогда мама поняла, что я непростой ребенок и психолог мне не нужен. © Палата № 6 / VK
- Год назад отдала сына родителям бывшего мужа. Сын крайне упрямый, с учебой поэтому проблемы. Все еще усугубилось разводом. Поняла, что раз свекор со свекровью как-то воспитали мужа, то и с внуком они справятся. Теперь сын встает, ложится, ест, ходит на тренировки, делает уроки в строго определенное время. Точно знает, сколько может погулять, сколько просидеть за компьютером, что нужно сделать, чтобы получить карманные деньги, пачку чипсов или сходить в гости к другу в выходные. И ребенку такой режим в кайф: стал лучше учиться, прошли истерики. Я его тоже не балую, хоть часто очень хочется. Подарки и поездки подстраиваю под его хорошее поведение или успехи в учебе. Вины за собой совершенно не чувствую, ребенку там лучше! © Подслушано / Ideer
- Пока малой еще достаточно доверчивый, мне удается его обманывать. Садится смотреть мультики или играть в игры, а через 1,5 часа ноут полностью вырубается. Я специально установила такое экранное время. Малому вру, что ноутбук перегревается и перестает работать. Потом якобы чиню, и через пару дней ситуация снова повторяется. С каждым разом уменьшаю время, теперь ноут идет в спящий режим через 40 минут. И сын не успевает зрение испортить, и конфликтов избегаем. © Мамдаринка / VK
"... мама поняла, что я непростой ребенок и психолог мне не нужен." - А если эта виртподружайка ещё и отвечает, тот уже нужен психиатр.
- Уезжала на неделю в другой город, сына на мужа оставила. Возвращаюсь домой, а там подозрительная тишина. Ну, я подумала, спят еще. Иду на кухню, и там меня вдруг ка-а-ак бахнет по лбу что-то! Аж птички в глазах. Когда зрение вернулось, вижу, сынишка стоит с противнем в руках и виновато так: «Ой, мам, это ты! Прости, пожалуйста, мы с папой играли, я не знал, что ты уже приехала! Па-а-ап, мама приехала!» И из спальни выбегает радостный муж с хоккейной клюшкой в руках. Мне интересно, все мужчины такие балбесы или только мои двое? © Палата № 6 / VK
- Сынишка принес письмо от директора. Там было сказано, что он наказан за взлом школьной компьютерной системы. Сын объяснил: «На школьном компе появилось сообщение: „Введите пароль“. Я набрал „пароль“, и открылась папка с кучей файлов. Учитель это увидел и отправил меня к директору!» Я передал директору записку, а на следующий день сын пришел с сияющим лицом: «Не знаю, что ты написал, но директор был очень добрым!» А в той записке я просто сказал, чтобы директор выдал учителям индивидуальный пароль до следующего собрания управляющих школы (я не из их числа, но директор-то об этом не знал) и потребовал похвалить моего сына за обнаружение такой серьезной проблемы. © Martin Pickering / Quora
- Дочке два года. Всегда ей говорю, что сорят только свиньи. Когда видит мусор на улице — хрюкает. Когда видит, что кто-то бросил мусор, снова хрюкает и показывает на человека пальцем, якобы свинку увидела. Ох, говорили, что воспитываю неправильно! Но самое хорошее, что немногие, но все же поднимают мусор и идут к урне. Боюсь только получить за «хрю-хрю». А так даже забавно, что двухлетка может пристыдить и воспитать. © Подслушано / Ideer
Насчёт "хрю хрю" несколько бестактно, конечно, но с другой стороны в наше время пока лицом не натыкаешь - не дойдет. А многие ещё и оскорбятся, ведь все вокруг самые умные, а часто тупее и невоспитаннее маленького ребенка, по факту
- Нужно было съездить в центр по делам, поэтому оставила мужа с детьми. Сказала, чтобы ничего не разбили и не сломали, пока меня не будет. Вернулась через три часа, а муж сидит и играет в приставку. Я в шоке, спрашиваю, где дети, а он мне показывает пальцем, мол, тише будь, и ведет в комнату. Там укутаны и замотаны в одеяло дочь и сын, прямо как младенцы. Лежат себе и дрыхнут. Муж все объяснил: «Они хотели играть в дочки-матери, вот я и сказал им, что я мама, а они младенцы. Пять минут так повалялись в „пеленках“ и уснули!» © Не все поймут / VK
- У сына сильно испортился характер. Вечные выговоры от учителей, жалобы родителей, вел он себя просто отвратно! Тут нарисовался дед и забрал его на недельку к себе. Пацан вернулся шелковым! Завтрак себе делает, папе помогает в гараже, посуду моет. Мы айда у дедушки допытываться, в чем секрет. А он сказал лишь одну фразу: «Вы его слишком сильно любите!» Я после таких перемен действительно задумалась, может, и вправду не стоит сильно любить своих детей? Все должно быть в меру? © Палата № 6 / VK
- У меня малые жуткие сладкоежки. Если приношу из магазина пачку печенек или конфет, могут умять за раз. Я решила, что полностью лишить их сладкого не могу: будут истерики, крики, сделаю все в игровой форме. Купила сладости, нарисовала карту квартиры и крестиками пометила места, куда спрятала конфеты. Дети радостно бегают в поисках клада, перебирают вещи, заглядывают везде. Получают гораздо больше удовольствия, а не тупо уминают запрещенку под мультик. © Мамдаринка / VK
- Ребенка сводили к логопеду. Нужно было поставить звук «Р». Хотелось поскорее покончить со всеми этими «пЛивет», «здЛаствуйте», «Лыба». Буква сдалась почти сразу, но теперь часто проскакивает «Р» вместо «Л»: «ПожаРуйста наРожи пеРменей с моРоком». Не знаем что делать: смеяться, плакать или опять идти к логопеду. © Ykcyccola / Pikabu
- Дочь-подросток как с цепи сорвалась. Я у нее и скряга, и деспот, и вообще злая собака.
А вот папа — это всегда праздник: парки, прогулки, покупки в ТЦ, пиццерии, мороженое, сладости. Не понимала, глупая, что он все это делает из-за чувства вины, а вообще у него новая семья. Однажды она устроила скандал при бывшем муже и завопила: «Папочка, забери меня от этой сумасшедшей!» А бывший взял да и забрал. У него свой дом, там ей выделили комнату, она была рада. Но спустя время дочь стала умолять и проститься обратно. Оказалось, что его новая молоденькая жена Наташа — педантичная зануда. Он сам целыми днями на работе и велел дочери слушаться мачеху. А та заставляет вставать на час раньше обычного, заниматься спортом, варит кашу на воде, никаких колбас и сосисок. Заставляет убираться полноценно, сидеть с младшим братишкой. Дочь взвыла через две недели! Жаловалась отцу, но он как отрезал: «В нашем доме живем по правилам Наташи». Дочь приезжала ко мне и ныла, как ей плохо. Я ей сказала: «Этот год учебный доживаешь у папы, а там посмотрим». После этого случая скандалов стало меньше, запросов тоже, учиться стала лучше, порядок поддерживает, мне помогает. Я раньше к Наташе относилась негативно, а сейчас думаю, что она молодец. © Подслушано / VK
Комментарии
У нас очень много собак в ЖК, но никто с ними в 5:40 не гуляет) А ещё с мелкими породами можно гулять, когда захочется, ибо они отлично приучаются к лотку)
Секрет Полишинеля: чтобы дети себя вели адекватно, надо ввести правила и принуждать детей их исполнять.
Про обман с компьютером: как-то противно от этого, если честно. Не раз видела в магазине (работаю продавцом-консультантом), что если ребенок начинает что-то просить дорогое или в этом роде, мама ему сразу: "так, магазин закрывается, пошли отсюда поскорей", или "сейчас магазин закроют и мы не успеем выйти, пошли", даже если мы открылись только полчаса назад.
Теть, ты серьезно думаешь, что твой ребенок воспринимает это за чистую монету? А даже если и воспринимает, не стыдно потом?