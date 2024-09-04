14 историй, которые откровенно расскажут о буднях учителя

В большинстве случаев, дети ведут себя так, как их родители, или родственники, с которыми они общаются. Но учителя, тоже, не святые. Со своими характерами, взглядами и понятиями. Так что, здесь все зависит от желания родителей помочь учителю, а у учителя, достаточно терпения и профессионализма обучать детей.