Учителя, как и все остальные люди не идеальны. У каждого свои тараканы. Я рада каждому цветочку, любому знаку внимания. Но некоторым, только самое изысканное подавай. Из-за таких учителей возникает неприязнь у родителей учеников.
14 историй, которые откровенно расскажут о буднях учителя
Учебный год только-только начался, но уже складывается впечатление, будто прошло несколько месяцев. Стопки тетрадей, бесконечные родительские чаты — все это сваливается на учителей с самых первых дней. Каждое утро преподносит новые сюрпризы, и порой кажется, что время до осенних каникул станет настоящим марафоном на выживание.
- В этом году веду уроки у 8 класса. У меня большая грудь, так что ее трудно скрыть. Но я всегда следовала дресс-коду и получала только комплименты. И вот, один из родителей пришел жаловаться на меня завучу. Видите ли, их сын упомянул о моей фигуре дома. А завуч ему возьми да ответь, что я всегда соблюдаю дресс-код, а с природой спорить бессмысленно. © xtinalaperra / Reddit
- Одна девятиклассница ела попкорн прямо на уроке. Я всегда говорю детям: «Какая математика, если ты голоден? Сбегай в столовую, перекуси. Но на моем уроке есть никак нельзя». Сначала я просила ее выйти поесть, потом — убрать попкорн, в итоге просто выгнала из класса. Тут же прискакала ее мать. Оказалось, я вообще не права, потому что ее мать очень крутая и работает в районном отделе образования. Говорила, мол, девочка больна, ей надо есть каждые 30 минут. Кто при больном ЖКТ ест попкорн? Ушла работать в банк, никто мозги не маринует и платят больше. © Подслушано / Ideer
- Один высокий ученик пытался подколоть меня из-за роста. К слову, мой рост 1,57 м. Его — где-то под 1,8 м. Вышел, значит, он к доске решить пример — не получилось, я стою рядом, пытаюсь навести на мысль. И вдруг он начал отпускать шуточки про мой рост. Я не спасовала и спокойно говорю: «Понимаешь, мозгов много, они давят и я не могу вырасти. Кстати, а ты чего такой высокий?!» Было весело смотреть на его реакцию. © Подслушано / Ideer
- Живем мы в деревне, все высаживаем цветы. Само собой, на 1 сентября сделали букет из этих цветов, подарили учителю. Через несколько дней поехала в райцентр в магазин, а там была учительница нашей школы и разговаривала с женщиной в очереди, мол, ей принесли весь огород на 1 сентября, а нормальный букет из роз подарил только один мальчик. И вот как теперь дарить цветы учителям? В деревне нашей нет цветочных магазинов. © Аноним 03 / VK
- Веду естествознание в 8 классе. Задала ученикам первый мини-проект. Потратила 15 минут на подробное объяснение задания, каждый день напоминала, что пятница — срок сдачи проекта. Кроме того, надпись-напоминание об этом всю неделю висела на доске. В четверг наш урок закончился на 15 минут раньше, поэтому я дала ребятам возможность еще немного поработать над проектом и напомнила, что завтра его нужно сдать. В пятницу я дала ученикам время до конца дня доработать проект при необходимости. Итак. Пятница, 20.00. Я получаю письмо по электронной почте: «Здравствуйте, я вижу, вы отметили в журнале, что я не сдал домашку. А ее задавали что ли? Где я могу посмотреть задание, чтобы наверстать упущенное?» Самое смешное в этой ситуации, что ребенок присутствовал на всех моих уроках. © watermelonlollies / Reddit
- Коллега работал раньше помощником преподавателя, и однажды родитель выкатил ему претензию, мол, его налоги идут на выплату учительской зарплаты, так что учителю стоит почтительно молчать, когда тот с ним изволит разговаривать. Коллега не растерялся, а подсчитал, сколько именно налогов с этого родителя пошло на его зарплату, положил эту сумму в конверт, вызвал скандалиста в свой кабинет и сказал: «Поздравляю, вам возвращают все, что вы мне заплатили, так что теперь будьте добры меня выслушать». © jayhof52 / Reddit
- К первому сентября у нас на даче вовсю цвели георгины. Они были большими и очень тяжелыми. И, начиная с первого класса, я всегда несла на линейку букет георгин. Стебли были намертво перемотаны скотчем, так как ни одна ленточка не выдержала бы такого веса. Этими букетами неизменно восхищались, но они же были проклятием для учителя. Каждый год я с широкой улыбкой шла одаривать букетом кого-то из них, а учителя с ужасом в глазах пытались угадать, кому «повезет» в этот раз. © Подслушано / Ideer
- На летних каникулах я перестал проверять свою электронную почту, а в начале учебного года знатно прибалдел, когда обнаружил в ящике целую сагу из 13 писем от безумного родителя, и с каждым новым письмом градус безумия нарастал. К счастью, за лето ситуация разрешилась сама собой. До сих пор не верю, что чудом избежал всего этого стресса. © NoAir9583 / Reddit
- Коллега публично пыталась унизить меня перед всеми из-за размера моей груди. Чем я ей насолила? Я наклонилась, чтобы подписать документ, и вырез едва приоткрылся. Я была просто в шоке от такого поворота событий. © DPhoenix24 / Reddit
Если коллега хотела опозорить из-за размера груди, можно унизить её тем, что она, почему то, слишком озабочена женскими формами и проявляет к этому нездоровый интерес, заглядывая в вырез платья.
- Работаю учителем. Поначалу было трудно, не знала, как правильно себя вести, как разговаривать. В общем, были свои заморочки. Потом началось то, что называют рутиной: одно и то же, много нервотрепки, куча бумажной работы. Не знала, как вновь вернуть себе удовольствие в выполнении любимой работы. И придумала! Я стала представлять, что работаю в Хогвартсе, а сама я как профессор Макгонагалл: культурная, сдержанная и фанат своей работы. Сразу все стало получаться лучше. © Подслушано / Ideer
- В первый же день занятий я умудрилась плюхнуться на пятую точку в проходе между партами перед всеми моими учениками. Я была на полу всего 7 секунд, но это казалось вечностью. К счастью, это был первый урок у старшеклассников, так что они еще до конца не проснулись. Я посмеялась над собой, а потом просто продолжила урок. © vfry15 / Reddit
- В мае я поставил двойку одному ученику, который стабильно прогуливал уроки и не сдал ни одной работы. А в конце июня я получаю от него сообщение, где он просит дать ему шанс сдать все работы и написать контрольную, чтобы заработать проходной балл. Как вы поняли, к тому времени занятия уже несколько недель как закончились. Но ученика это не смутило, к письму он добавил: «Мои родители платят за обучение. Они — ваши боссы!» © BlackOrre / Reddit
- Забежала в супермаркет, а на парковке — двое моих лучших учеников мне машут. Я подумала, что было бы смешно прикрыть лицо и пробежать мимо них. Увы, я споткнулась и рухнула на бетон на глазах у детишек и их родителей. Следующие несколько мгновений пролетели как в тумане. Стоит ли мне срочно переезжать в другой город? © bird_teeth / Reddit
- Работаю учителем, детей люблю. Все говорят, мол, ой, сложно, наверное. Нет, с детьми несложно, намного сложнее с их невоспитанными родителями. По ребенку сразу можно представить, какой родитель появится в школе. Если ребенок крикливый, то и мамаша такая же приходит и качает права. Для нее учитель всегда плохой, а дитятко — золото. Есть дети — хамы, которые оговариваются. Соответственно, видим, в кого эти дети. Радует, что есть и вежливые, воспитанные дети. Родителям себя воспитывать надо в первую очередь, а дети так и так все равно будут на них похожи! © Подслушано / Ideer
А вот история матери, чья 12-летняя дочь пошла на школьную линейку с макияжем. И это нормально.
Комментарии
Плохому танцору яйки мешают, а плохому учителю - "невоспитанные" родители
В большинстве случаев, дети ведут себя так, как их родители, или родственники, с которыми они общаются. Но учителя, тоже, не святые. Со своими характерами, взглядами и понятиями. Так что, здесь все зависит от желания родителей помочь учителю, а у учителя, достаточно терпения и профессионализма обучать детей.