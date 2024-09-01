Моя дочь ходит на 1 сентября с макияжем, и это абсолютно нормально

Моей дочери Алисе 12 лет и она в этом году идет в 6 класс. Прошлым летом она начала интересоваться косметикой и прочими «украшательствами», а перед 1 сентября попросила меня разрешить ей пойти на традиционную школьную линейку с макияжем. И я не стала ей запрещать тогда, не буду и сейчас.

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Уже четыре года подряд каждое лето мы отправляем дочку в спортивный лагерь — она занимается легкой атлетикой, на которую пошла по собственному желанию, и два летних месяца проводит с такими же юными спортсменами. Обычно у них нет времени ни на что, кроме спорта, кружков, мастер-классов, сна, питания и вылазок на море, а на редкие вечерние дискотеки не всегда хватает сил. В прошлом году Алиса подружилась с девочкой-ровесницей, которая приехала в лагерь впервые, и иногда по вечерам красила губы и ресницы привезенными с собой розовым блеском и тушью. В один из дней дочка попросила подружку накрасить и ее, и результат пришелся по душе. Когда мы с мужем приехали забирать Алису домой после смены, на ее ресницах и губах тоже был еле заметный макияж. Я, конечно, удивилась, но не стала ничего говорить, решив отложить разговор на более подходящее время.

На следующее утро после возвращения из лагеря Алиса сама подошла ко мне и спросила, можно ли ей краситься. Честно говоря, я была немного в растерянности — мне самой мама запрещала делать макияж до 18 лет, отчего я сильно страдала, ведь всем моим ровесницам позволили пользоваться декоративной косметикой гораздо раньше. Дело было больше 20 лет назад, и, конечно, различные средства были гораздо менее безопасными для кожи, чем сейчас, но тогда и мало кто думал о подобном. В сознании моей более чем консервативной мамы косметика ассоциировалась, мягко говоря, с не очень хорошим поведением. И я всегда думала, что если моя дочь придет и попросит разрешить ей делать макияж, я, конечно, разрешу. А еще я вспомнила, как тех самых девочек из моего класса, которые приходили в школу с подкрашенными ресницами и губами, классная руководительница заставляла смывать макияж в туалете. А как-то раз одной из одноклассниц, отказавшейся это делать, собственноручно начала стирать косметику с лица грязной тряпкой, которой вытирали доску. Девочка тогда расплакалась и убежала к директору жаловаться, а тот поддержал «классуху», сказав, что все она сделала правильно.

Перед сном я решила почитать, не вредно ли краситься в 11 лет — особенно меня волновало мнение медиков. Оказалось, что интересоваться собственной внешностью и пытаться подражать взрослым в ее возрасте — вполне естественный этап взросления, а задача матери — мягко направлять ребенка и сказать твердое «нет», если, по ее мнению, макияж выглядит слишком ярко или неуместно. А еще научить тому, что косметика — это способ подчеркнуть свою внешность, а не скрыть ее за макияжем. На следующий день мы отправились с Алисой за ее первой косметикой. Пошли в хороший магазин, где работают профессиональные консультанты, которые могут посоветовать качественные гипоаллергенные тушь и помаду — пока мы с дочкой договорились только на них. Выбрали, а заодно прихватили и средство для снятия макияжа, которое подходит столь молодой коже. В одном из павильонов торгового центра, где находился магазин косметики, была парикмахерская. На входе в нее висел баннер с фотографией девушки, чьи волосы были покрашены в ярко-розовый цвет. Алиса потянула меня за рукав: — Ма-а-а-а-м... — протянула она. — А можно мне так же? Ну пожалуйста-пожалуйста! — А давай мы сделаем несколько прядей? Они будут здорово в хвостиках смотреться! — предложила я, и дочка радостно закивала головой. В общем, домой мы приехали с ярко-розовыми прядями. Обе. А вечером я учила ее, как нужно красить ресницы и губы, и как правильно снимать макияж. Я уверена, что она будет помнить этот день всю жизнь и воспоминание будет согревать ей душу. Мне уж точно будет.