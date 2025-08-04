16 кадров, которые делают раз в жизни, и то если звезды сойдутся

Героям нашей статьи несказанно повезло: им удалось создать потрясающую фотографию, практически не прилагая усилий. Кто-то успел запечатлеть нечто трогательное, например, момент, когда муж впервые видит новорожденного сына. Другие же по чистой случайности щелкнули затвором в самое подходящее время.

«Сфотографировала, как мой парень уснул за просмотром мультиков»

«Лучшее фото своего ребенка я сделал совершенно случайно. Без какой-либо обработки»

«Была гостем на свадьбе и совершенно случайно сделала фото прямо в тот самый момент, когда ударила молния»

«Я случайно сдвинул телефон, когда снимал фото в режиме HDR, и фото от этого стало даже лучше»

«Снимал на телефон, торопился, потому что должен был пойти дождь. Только посмотрите на этот случайный снимок!»

Да, такое фото не воссоздашь и за миллион попыток. © SoftCitron3 / Reddit

«Намек на то, что пора воспользоваться дезодорантом»

«Замена лампочки»

«Жена готовится вешать шкафы»

Похоже на одно из тех египетских настенных изображений, где нужно было показать каждую часть тела. © Lupus_Noir / Reddit

«Корги, который гонится за своей игрушкой»

Ну какая же классная фотография! © Purple_Plum2001 / Reddit

«Фото, сделанное из окна моего подвального офиса»

«Моя коза точно знала, когда нужно появиться в кадре»

«Фото кометы на Гавайях. Мне невероятно повезло, что луна позади меня была настолько яркой, что освещала пальмы»

«Жители моего двора принимают воскресные солнечные ванны»

«Мой младший брат грустит, потому что нет WI-FI»

«Застал, как жена дремлет на солнце»

Вот это снимок, потрясающий! Надеюсь, вам за него не прилетит от жены. © Mitka** / Reddit

«Сделала это фото в летнем кафе. Я выложила это фото в соцсетях, и все думали, что это картина»