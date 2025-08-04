16 кадров, которые делают раз в жизни, и то если звезды сойдутся
Героям нашей статьи несказанно повезло: им удалось создать потрясающую фотографию, практически не прилагая усилий. Кто-то успел запечатлеть нечто трогательное, например, момент, когда муж впервые видит новорожденного сына. Другие же по чистой случайности щелкнули затвором в самое подходящее время.
«Сфотографировала, как мой парень уснул за просмотром мультиков»
- Да вы там обалдели такое выкладывать? © ennimeow / Reddit
- Он красавчик. Классное фото. © Least-Morning-2978 / Reddit
«Лучшее фото своего ребенка я сделал совершенно случайно. Без какой-либо обработки»
- Обалдеть, потрясающее фото! © Unknown author / Reddit
«Была гостем на свадьбе и совершенно случайно сделала фото прямо в тот самый момент, когда ударила молния»
И разверзлись небеса... И впустили новую семью... Я бы так трактовала. А фото и правда удачное!
«Я случайно сдвинул телефон, когда снимал фото в режиме HDR, и фото от этого стало даже лучше»
«Снимал на телефон, торопился, потому что должен был пойти дождь. Только посмотрите на этот случайный снимок!»
- Да, такое фото не воссоздашь и за миллион попыток. © SoftCitron3 / Reddit
«Намек на то, что пора воспользоваться дезодорантом»
«Замена лампочки»
Замена лампы при включенном освещении это очень хорошая идея....сама так делала, пока электрики не увидели и не сказали пару слов матом))
«Жена готовится вешать шкафы»
Поменялись местами? Жена полочки прикручивает, а муж фоточки в сеть выкладывает 😀
- Похоже на одно из тех египетских настенных изображений, где нужно было показать каждую часть тела. © Lupus_Noir / Reddit
«Корги, который гонится за своей игрушкой»
- Ну какая же классная фотография! © Purple_Plum2001 / Reddit
«Фото, сделанное из окна моего подвального офиса»
«Моя коза точно знала, когда нужно появиться в кадре»
«Фото кометы на Гавайях. Мне невероятно повезло, что луна позади меня была настолько яркой, что освещала пальмы»
«Жители моего двора принимают воскресные солнечные ванны»
И не только ванну примут, скорее всего сейчас чем-то приятным займутся, вон как лапку na жопку положил)))
- Очень в стиле Моне! © Connect_Rhubarb395 / Reddit
«Мой младший брат грустит, потому что нет WI-FI»
- Как трагично! Потрясающая фотография. © Previous-Parsnip-290 / Reddit
«Застал, как жена дремлет на солнце»
- Вот это снимок, потрясающий! Надеюсь, вам за него не прилетит от жены. © Mitka** / Reddit
- Вы могли бы сказать, что это Рембрандт, и я бы вам поверил. © intisun / Reddit
И вот еще несколько статей, полных классных фотографий:
Комментарии
Фотографии интересные. Но сейчас можно любое фото отредактировать так что получится "невероятный снимок".
Случайный снимок, картинка из серии "сколько котов вы найдете?")