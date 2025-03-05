15 человек, которые нажали на кнопку фотоаппарата и получили шедевр, не иначе

Фотоподборки
25 минут назад

Пока одним для хорошего снимка необходимо настроить камеру, продумать сюжет, композицию или даже куда-то уехать, другим достаточно просто нажать на кнопку в телефоне. Ведь увидеть что-то чудесное можно совсем рядом, например, в собственном доме. Только посмотрите, какие потрясающие фотографии удалось сделать героям нашей статьи без особых усилий.

«Сфотографировал, как жена и сын спят»

«Солнечный лев»

«Бабушка спрашивает мою больную сестру, не хочет ли она чаю»

«Попытался сфотографировать здание сквозь проливной дождь»

«Мама дремлет после долгого перелета»

«Моя жена и наш маленький львенок»

«Жена простудилась»

  • Спорим, ты кучу денег заработаешь, если продашь это фото? © Romario477 / Reddit

«Мы с мужем у костра»

«Сделал это фото по дороге на работу»

«Картина или окно»

«Моя девушка и молочный коктейль»

  • Она очень красивая и определенно стала бы музой многих художников эпохи Возрождения. © holllllyy / Reddit

«Парень пытается объяснить, что такое NFT»

«Случайное фото похоже на картину Эдварда Хоппера»

«Моя жена и коты»

«Фото моих друзей в день их свадьбы. Сделано через стеклянные двери на телефон»

Фото на превью Ulfhednarr / Reddit

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