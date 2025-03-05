15 человек, которые нажали на кнопку фотоаппарата и получили шедевр, не иначе
Фотоподборки
25 минут назад
Пока одним для хорошего снимка необходимо настроить камеру, продумать сюжет, композицию или даже куда-то уехать, другим достаточно просто нажать на кнопку в телефоне. Ведь увидеть что-то чудесное можно совсем рядом, например, в собственном доме. Только посмотрите, какие потрясающие фотографии удалось сделать героям нашей статьи без особых усилий.
«Сфотографировал, как жена и сын спят»
- Это Венера и херувим? © Dial-1-For-Spanglish / Reddit
«Солнечный лев»
- Это искусство! © kittyclawz / Reddit
«Бабушка спрашивает мою больную сестру, не хочет ли она чаю»
- Такое ощущение, что это картина. © rothscorn / Reddit
«Попытался сфотографировать здание сквозь проливной дождь»
«Мама дремлет после долгого перелета»
«Моя жена и наш маленький львенок»
«Жена простудилась»
- Спорим, ты кучу денег заработаешь, если продашь это фото? © Romario477 / Reddit
«Мы с мужем у костра»
«Сделал это фото по дороге на работу»
«Картина или окно»
- Ух-ты, как же это красиво! © Cyber-Warlock / Reddit
«Моя девушка и молочный коктейль»
- Она очень красивая и определенно стала бы музой многих художников эпохи Возрождения. © holllllyy / Reddit
«Парень пытается объяснить, что такое NFT»
- Красивая атмосфера. Это искусство. © viapiave / Reddit
«Случайное фото похоже на картину Эдварда Хоппера»
- Я бы распечатала его и повесила на стену. © realhouseplantsofoc / Reddit
«Моя жена и коты»
- Блин, надеюсь, с ней все в порядке. © Fuzzy-Mountain9067 / Reddit
«Фото моих друзей в день их свадьбы. Сделано через стеклянные двери на телефон»
Классное фото получилось!
Отражение в зеркале может быть отдельной картиной)
-
-
Ответить
А если хочется еще больше случайных классных снимков, можете заглянуть в эти статьи:
Фото на превью Ulfhednarr / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
19 жизненных историй с лихим сюжетом
Истории
5 месяцев назад
16 родственников, на чьем фоне мама Кости Воронина — идеальная свекровь
Народное творчество
1 месяц назад
14 историй о персонажах, которые зря раззадорили человека с чувством юмора
Народное творчество
5 месяцев назад
16 фееричных ситуаций, которые могли случиться где угодно, а произошли в магазине
Истории
1 месяц назад
18 человек, которые просто сделали заказ, но что-то пошло не так
Народное творчество
5 месяцев назад
20+ человек рассказали, как сложились судьбы тех, от кого им срывало крышу в молодости
Народное творчество
2 года назад
16 трогательных историй о собаках, которые помогли своим хозяевам поверить в настоящую дружбу
Животные
1 месяц назад
18 новогодних историй, которые помогают нам верить в чудо
Истории
2 месяца назад
20+ человек, которым денежный вопрос помог понять, кто есть кто
Народное творчество
3 месяца назад
16 человек, которые затарились в магазине впечатлениями на жизнь вперед
Народное творчество
1 год назад
20+ человек, которые всему миру доказали, что за украшениями необязательно идти в ювелирный магазин
Народное творчество
2 года назад
18 незаурядных историй, которые случились в поездах
Истории
5 месяцев назад