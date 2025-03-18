16 человек, которые нажатием одной кнопки сотворили шедевр

Самая первая фотография, на которой были запечатлены люди, появилась в 1838 году. На ней изображен вид на оживленный бульвар. Но он кажется совершенно безлюдным: прохожие двигались слишком быстро и не попали на снимок. Увековечились только двое мужчин, которые достаточно долго оставались на одном месте: один из них, кажется, чистил ботинки другому. Что ж, фототехнологии с тех пор неслабо продвинулись, и сделать классный снимок можно за секунду.