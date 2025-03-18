16 человек, которые нажатием одной кнопки сотворили шедевр

Фотоподборки
5 минут назад

Самая первая фотография, на которой были запечатлены люди, появилась в 1838 году. На ней изображен вид на оживленный бульвар. Но он кажется совершенно безлюдным: прохожие двигались слишком быстро и не попали на снимок. Увековечились только двое мужчин, которые достаточно долго оставались на одном месте: один из них, кажется, чистил ботинки другому. Что ж, фототехнологии с тех пор неслабо продвинулись, и сделать классный снимок можно за секунду.

«Сфотографировала себя в отеле при свете прикроватной лампы»

«Венера в мехах»

«Фото с моими рыбками похоже на полотно голландских мастеров»

«Мне повезло, что кошка продолжала держать позу, пока я шла за телефоном. Ну до чего они оба милые!»

«Сфотографировал жену, когда она уснула после душа»

«Отец только что вышел из больницы после серьезной операции. Моя собака почувствовала, что ему нужна дополнительная забота. Ценю эти моменты»

  • Просто рыдаю от этой фотографии. Она очень красивая, а я еще и эмоциональный человек. © freakouterin / Reddit

«Здоровье не ценится, пока не наступит болезнь»

«Мой парень смотрит на свою единственную настоящую любовь — своего богомола»

«Он знает, как позировать перед камерой»

«Лежу с дочерью и смотрю, как жена читает нашему сыну Гарри Поттера»

«Пасторальное садовое собрание»

«Моя бабушка с животными на ферме»

«Вьетнам»

"Тсс, мое шоу началось"

«Сфотографировал спящую жену»

  • Да как такое возможно вообще? Как ей удается выглядеть такой красивой во сне? © LittleMissMuffin**tt / Reddit

«Старые соборные часы»

Фото на превью BubblesPR / Reddit

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