9 фактов о такси, которые вы могли не знать

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2 часа назад

Такси. Этот вид транспорта пользуется популярностью у жителей из разных городов. Кто-то пользуется такси каждый день, а кто-то раз в месяц. А знали ли вы, в какой стране такси самое дешевое? Или например, какое такси признано лучшим в мире? Самое время расшить свой кругозор и узнать интересные факты.

А в бонусе вас ждут истории от самих таксистов.

  • Хотите верьте, хотите нет, но услуги такси восходят к древней цивилизации. В таких городах, как Рим и древний Вавилон, конные экипажи были доступны для аренды и функционировали примерно так же, как такси сегодня.
  • Самый старый в мире таксометр был изобретен в 1891 году немецкий изобретателем Фридрихом Вильгельмом Густавом Бруном. Он создал первый счетчик такси, обеспечивающий справедливый и точный расчет стоимости проезда. Это нововведение произвело революцию в индустрии такси, внедрив прозрачное ценообразование.
  • Такси в Бангкоке отличается своими яркими цветами. Там можно встретить ярко-зеленые, ярко-голубые, красные, оранжевые, желтые, синие, розовые, фиолетовые и бежевые машины.
  • Нью-йоркские такси традиционно окрашены в знаменитый жёлтый цвет, иногда с чёрно-белыми шахматными узорами, а на крыше установлена светящаяся лампа с номером лицензии. Яркий цвет был выбран ещё в начале XX века компанией Yellow Cab, которая начала выпуск автомобилей специально для такси. Основная причина такого выбора — высокая заметность жёлтых машин на улицах города.
  • Первой женщиной-таксистом в Пакистане была Захида Казми. В 1992 году она сломала барьеры, став первой женщиной-таксистом в стране. Ее смелость и решимость удивила многих. Захида возила своих пассажиров в отдаленные уголки и смогла узнать многое о стране, в которой жила, и ее людях.
  • Самым дешевым считается такси в Египте. Уровень доходов населения в Египте ниже, чем в некоторых других странах, поэтому тарифы на такси адаптированы к платежеспособности местных жителей.
  • Согласно Книге рекордов Гиннесса, самая длинная поездка на такси составила около 70 000 километров. Ее совершили три университетских друга из Англии, и она обошлась им примерно в 127 000 долларов. Они объехали весь мир, побывав во многих странах, и на это у них ушло больше года.
  • Один из необычных видов такси можно встретить во Вьетнаме. Если вы поедете один, то здесь можно вызвать скутер через удобное приложение и домчаться с ветерком. Поездка таким образом обойдется вам дешевле и веселее, чем на автомобиле. Данный вид такси есть и в некоторых других странах Азии, например в Малайзии.
  • Отдельный разговор про самое лучшее такси. Почему же Лондонское такси признано одним из лучших? Все из-за того, что каждый водитель проходит большую подготовку и сдает один из самых сложных экзаменов — «The Knowledge». Экзамен так и называется «Знание», потому что водителям нужно обучаться целых 4 года, чтобы сдать один экзамен. Если вы хотите заслужить привилегию водить лондонское такси, вам придется выучить наизусть все 25 000 улиц, а также 60 000 интересных мест, в том числе клубы, больницы и около 20 000 памятников!
    После ряда тестов на знание маршрутов водители сдают экзамен на соблюдение манер и правил приличия.
    Понятно, что в эпоху современных навигаторов это не так уж и нужно, но этот экзамен является гордостью у англичан, поэтому он все еще есть.

Бонус. Несколько историй от водителей такси

  • Когда кто-то просит поехать на переднем сиденье, я сразу же предполагаю, что поеду с приятным и/или добрым человеком. Самые интересные разговоры во время вождения, у меня были с пассажирами, которые просили сесть спереди. Я вожу машину всего 7 месяцев, но пока что я заметил, что есть 2 типа пассажиров. Те, кто считает вас слугой, и те, кто видит в вас человека. С пассажирами на заднем сиденье вы не можете знать, к какой категории они относятся, пока они не отнесутся к вам тем или иным образом.
    © Edgar Urrea / Quora
  • Я обычно сразу вижу, что за человек ко мне в такси садится. Один раз заперлась в грязных сапогах дама на переднее сидение, сняла обувь, а потом давай какой-то палочкой налипшую грязь на пол сковыривать. Я офигел и в ответ просто-напросто высадил ее на проезжей части. Она еще долго на меня жалобы строчила.
  • Я водила такси около двух лет. И каждый пассажир был удивлен, что за ним приезжает водитель-девушка. Было всегда много вопросов, но один запомнился мне надолго. Мужчина, который проехал со мной уже больше 10 километров спросил: «И как? У вас получается водить машину?»
  • Несколько лет назад, когда я работал таксистом, я забрал турецкого бизнесмена из аэропорта. Он был в отличном настроении — прилетел заключать сделку, которая, по его словам, должна была стать главным успехом его карьеры. Я отвез его по указанному адресу, но там оказался пустой офис с поддельным номером на двери.
    Заподозрив неладное, я решил проверить информацию и выяснил, что компания, с которой он вел переговоры, уже давно не существует. Когда он наконец понял, что его обманули, он был в полном шоке. Уже отправленный товар был очень ценным, а сам контракт должен был стать крупнейшим в его жизни. Мы сидели в тишине около 15 минут.
    Когда он ушел, я заметил на заднем сиденье конверт. Внутри была записка: «Спасибо» и несколько купюр. Прошло три года, а я до сих пор думаю об этом парне. Смог ли он вернуть свои деньги? © IAMNOTEVENANINJA / Reddit
  • Поехал как-то к друзьям в соседний город и взял попутный заказ. Села женщина, разговорились. А узнав, что я еду «по пути», она заявила, что не будет оплачивать мои поездки к друзьям. Я предложил ей или оплатить или выйти и после ее возмущений просто высадил ее в поле. А через 15 минут пошел дождь. Надеюсь, она растаяла.
    © Ex****Man / Pikabu

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