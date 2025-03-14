9 фактов о такси, которые вы могли не знать

Такси. Этот вид транспорта пользуется популярностью у жителей из разных городов. Кто-то пользуется такси каждый день, а кто-то раз в месяц. А знали ли вы, в какой стране такси самое дешевое? Или например, какое такси признано лучшим в мире? Самое время расшить свой кругозор и узнать интересные факты.



А в бонусе вас ждут истории от самих таксистов.