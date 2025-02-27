15+ человек, которые сначала сделали фото, а потом как присмотрелись

В наше время телефонная галерея пополняется сотнями снимков едва ли не каждый день — мы фиксируем все, что кажется интересным. Но иногда, пересматривая фотографии, вдруг замечаешь любопытные детали, которые ускользнули от взгляда в момент съемки. Это может быть какое-то совпадение или даже целая комедия с драмой, пойманные объективом.

"Все прекрасно в этом фото: от «спящего» папы, моих не в меру непринужденных брата и сестры и меня, которая больше не хотела нести цветы невесты на свадебной церемонии"

"Драматическое селфи с птицей"

"Хотели сфотографироваться, поставили таймер, и именно в момент фото перед телефоном пролетел лист"

"Сфоткала в зоопарке. Тут у черепахи словно свитер под горло"

"Дочка пропустила дневной сон. Мама даже напряглась от такого фото"

«Просто хотел сфоткать собаку друга, но песель врезался в меня и выбил картонку с яйцами у меня из рук»

В свободное время загляните к нас в статью с доказательствами того, что самые классные фото получаются только с бухты-барахты.

«Сделал эту фотку на пляже несколько лет назад»

«Сегодня выяснили, что спасательный жилет нашего песеля все-таки работает»

«Мой брат получил по щам от рыбы»

«А я просто не поделилась с кошкой вкусняшками»

«Просто хотел сфоткать свою девушку, когда в кадре неожиданно появился этот парень»

«Фотография, которую подпортил банан»

«Делала фотку дочери, когда наша собака решила присоединиться»

«Я так гордился этой фоткой, пока не заметил кончик своего пальца в кадре»

«Решил сделать классное фото заката, и теперь у меня на всех снимках темное пятно, которое никуда не пропадает»

«Воробей спокойно себе обедал, когда второй возник из ниоткуда и решил присоединиться к трапезе»

«Делал общее фото и неожиданно разжился перекусом»

Будем надеяться, что камера не очень пострадала от гуся

«Именно в эту секунду наш пес осознал, что корзина, в которой он сидел, падает»