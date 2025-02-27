15+ человек, которые сначала сделали фото, а потом как присмотрелись
Народное творчество
1 час назад
В наше время телефонная галерея пополняется сотнями снимков едва ли не каждый день — мы фиксируем все, что кажется интересным. Но иногда, пересматривая фотографии, вдруг замечаешь любопытные детали, которые ускользнули от взгляда в момент съемки. Это может быть какое-то совпадение или даже целая комедия с драмой, пойманные объективом.
"Все прекрасно в этом фото: от «спящего» папы, моих не в меру непринужденных брата и сестры и меня, которая больше не хотела нести цветы невесты на свадебной церемонии"
"Драматическое селфи с птицей"
"Хотели сфотографироваться, поставили таймер, и именно в момент фото перед телефоном пролетел лист"
"Сфоткала в зоопарке. Тут у черепахи словно свитер под горло"
Вот поэтому такие свитера называются turtleneck
Водолазки (или бадлоны, если угодно) - тоже
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"Дочка пропустила дневной сон. Мама даже напряглась от такого фото"
«Просто хотел сфоткать собаку друга, но песель врезался в меня и выбил картонку с яйцами у меня из рук»
В свободное время загляните к нас в статью с доказательствами того, что самые классные фото получаются только с бухты-барахты.
«Сделал эту фотку на пляже несколько лет назад»
«Сегодня выяснили, что спасательный жилет нашего песеля все-таки работает»
«Мой брат получил по щам от рыбы»
«А я просто не поделилась с кошкой вкусняшками»
«Просто хотел сфоткать свою девушку, когда в кадре неожиданно появился этот парень»
«Фотография, которую подпортил банан»
«Делала фотку дочери, когда наша собака решила присоединиться»
«Я так гордился этой фоткой, пока не заметил кончик своего пальца в кадре»
«Решил сделать классное фото заката, и теперь у меня на всех снимках темное пятно, которое никуда не пропадает»
«Воробей спокойно себе обедал, когда второй возник из ниоткуда и решил присоединиться к трапезе»
«Делал общее фото и неожиданно разжился перекусом»
Будем надеяться, что камера не очень пострадала от гуся
«Именно в эту секунду наш пес осознал, что корзина, в которой он сидел, падает»
Такие случайные находки делают обычные снимки по-настоящему особенными, ведь в них скрывается магия момента. Так что не спешите удалять фотографии — возможно, на них затаилось что-то любопытное.
Фото на превью Heatblade12 / Reddit
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