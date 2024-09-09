20 человек, которые не очень-то искали встреч с дикой природой, но та влезла без спросу

Не нужно быть принцессой из диснеевского мультфильма, чтобы дикие животные сами шли к вам: иногда непутевые мамаши из леса сами оставляют своих детенышей под присмотром человека. А других зверьков как не отгоняй, они сами в гости к людям так и рвутся. О том, каково это — встретить дикую природу, расскажут пользователи из этой подборки.

«Этот чудик забрался в гараж брательника, слопал кучу закусок. И в итоге так растолстел, что застрял под полкой»

«Жена купила лежанку для кошек, но ни один из наших котов не захотел в ней спать. Бросили ее в гараже, а сегодня обнаружили этого спящего ангелочка — опоссума»

«Был в сафари-парке. Нам разрешили кормить верблюда только салатом. Верблюд не захотел есть салат. Он нашел нечто повкуснее — мою машину»

Верблюд просто возмущен: «Машины отняли нашу работу!» © Cridday-Bean / Reddit

«Живу в Австралии. И мы на работе обнаружили этого малыша ехидны, застрявшего в шахте. Мы копаем, чтобы достать его — он роет быстрее, мы снова копаем — он опережает»

«30 минут нам потребовалось, чтобы откопать и переместить этого стесняшку в более безопасное место».

«Утро на работе началось не с кофе... Летучая мышь в моих руках замерла, как котенок, я даже сначала испугалась, что придавила. Но как в окно выпустила, она улетела»

«Сел в лесу послушать птиц. И даже не заметил этого оленя, который уселся прямо передо мной, пока не поднял глаза»

«Как бездарно эти люди расходуют материал для гнезда», — вероятно, подумала эта пичуга, восстанавливая вселенскую справедливость

«Лисица решила, что наш сад — самое подходящее место для выращивания детенышей»

«Я поймал злющего детеныша опоссума, который жил под моей плитой»

«Делал снимок, и в этот самый момент на мой фотоаппарат запрыгнула белка»

«Этого дружелюбного осла я встретил во время похода»

«Легкомысленная мама-олениха оставила своего новорожденного детеныша прямо перед дверью нашего дома. А тот даже спрятаться от нас не пытался»

«Этот серый пушистый парень перепутал столб на моем крыльце с эвкалиптовым деревом. Пришлось вызывать спасателей, чтобы те переместили его на настоящее дерево»

«Я из Новой Зеландии. Сегодня нашел малыша тюленя, бегущего по рельсам. Мне удалось поймать его и положить в коробку, чтобы он не перегрелся и не попал под поезд»

«А потом отвез его в зоопарк на осмотр, откуда его уже отпустили обратно в дикую природу».

«Белка перегрызла у меня провода уличного освещения. „Купи фальшивую сову, чтобы ее отпугнуть“, — говорили все.... Фото на следующий день после того, как установил сову»

«Сегодня в моем доме произошла попытка взлома. Подозреваемая скрылась и оказалась не очень опасной»

«В дом моего друга ворвалась... пума»

«Сегодня на работе я почувствовала себя принцессой из диснеевского мультфильма»

«Косил газон и увидел этого малыша. К счастью, успел его спасти от газонокосилки в последнюю секунду»

«Неделями этот хитрюга разорял мой гараж. А сегодня попался. Я к нему подошел, а он с выражением мордочки „О блин, я влип!“ вдруг замер, дав взять себя в руки»

«Он был не очень-то доволен, но не бунтовал. А я вынес его на улицу и отпустил. Чувствую прямо детский восторг, мой день удался!»