20+ пар снимков с одними и теми же героями, разница между которыми видна даже из космоса

Время — штука хитрая: вроде бы вчера ты был школьником с дурацкой прической, а сегодня уже взрослый человек и умиляешься модным вихрам своего ребенка. А потом натыкаешься на старые фото и понимаешь, что годы пролетели быстрее, чем тебе казалось. Но что удивительно — в каждом из нас все равно остается что-то неизменное. В этой подборке — люди, которые повторили свои старые снимки спустя годы. Посмотрим, что изменилось больше — они сами или мир вокруг них.

"Моя жена, моя дочь и мой внук сидят на коленях у Санты... с разницей в шестьдесят лет"

"Решила воссоздать фотографию моей мамы из 80-х"

"Я с братьями. Между фото 39 лет разницы"

"Мой папа и я с нашими первенцами с разницей в 35 лет"

"Два моих первых дня в детском саду с разницей в 30 лет"

"Я и мой сын. Через 39 лет в том же самодельном костюме"

"Мы с сестрой на наших свадьбах - разница между фото 20 лет. Мои самые любимые фотографии"

"Я с собачкой в детстве и 14 лет спустя"

"Мама со мной в 1990 и я с дочерью в 2023"

"На первом фото мы на свидании, нам 14 и 16 лет. На следующем - собираемся идти отпраздновать его 40-й день рождения. Женаты 16 лет, двое прекрасных детей"

"Дедушка и бабушка надели свои свадебные наряды спустя 60 лет"

Какая круть. Я не смогла влезть в свое платье уже через 10 лет. © iknowiknowwhereiam / Reddit

"Теща с моей будущей женой и спустя 25 лет с внучкой"

"Выпускной и свадьба — с разницей в 16 лет! Мой котик был рядом со мной в важные моменты, в радостях и трудностях, в праздниках и в испытаниях"

"Фотографии, сделанные с разницей в 40 лет. Моя старшая сестра всегда обо мне заботилась"

"Мои родители в 1971 и в 2022"

"Я с кузенами тогда и через 15 лет. Я бы отдала все, чтобы вернуться в те дни"

"На первом фото моя тетя со своим парнем на выпускном. На втором моя мама через четыре года идет на свой выпуск в том же платье, а ее кавалер - брат юноши с первого фото"

"Воссоздали нашу старую эмо-фотографию. Особых изменений нет, за исключением очередного ребенка и нескольких новых морщин"

"26 лет спустя мы с братом повторили нашу самую нелепую фотографию"

Теперь у вас есть уже две постыдные фоточки. © WhiteRabbit86 / Reddit

"В 1996 и в 2025. Все еще такие же безбашенные, просто немного старше"

"Моей бабуле скоро 101 год. Ее секрет в том, что она просто каждый день проходит не менее 3 километров"

"Между двумя этими фото прошло 10 лет"

"Мой сын и дочка подружки. Вот они уже и доросли до стесняшек"