И за 60 лет никому в голову не пришло перестать уже пугать детей)
20+ пар снимков с одними и теми же героями, разница между которыми видна даже из космоса
Народное творчество
2 часа назад
Время — штука хитрая: вроде бы вчера ты был школьником с дурацкой прической, а сегодня уже взрослый человек и умиляешься модным вихрам своего ребенка. А потом натыкаешься на старые фото и понимаешь, что годы пролетели быстрее, чем тебе казалось. Но что удивительно — в каждом из нас все равно остается что-то неизменное. В этой подборке — люди, которые повторили свои старые снимки спустя годы. Посмотрим, что изменилось больше — они сами или мир вокруг них.
"Моя жена, моя дочь и мой внук сидят на коленях у Санты... с разницей в шестьдесят лет"
"Решила воссоздать фотографию моей мамы из 80-х"
"Я с братьями. Между фото 39 лет разницы"
"Мой папа и я с нашими первенцами с разницей в 35 лет"
"Два моих первых дня в детском саду с разницей в 30 лет"
"Я и мой сын. Через 39 лет в том же самодельном костюме"
"Мы с сестрой на наших свадьбах - разница между фото 20 лет. Мои самые любимые фотографии"
"Я с собачкой в детстве и 14 лет спустя"
"Мама со мной в 1990 и я с дочерью в 2023"
"На первом фото мы на свидании, нам 14 и 16 лет. На следующем - собираемся идти отпраздновать его 40-й день рождения. Женаты 16 лет, двое прекрасных детей"
"Дедушка и бабушка надели свои свадебные наряды спустя 60 лет"
- Какая круть. Я не смогла влезть в свое платье уже через 10 лет. © iknowiknowwhereiam / Reddit
"Теща с моей будущей женой и спустя 25 лет с внучкой"
"Выпускной и свадьба — с разницей в 16 лет! Мой котик был рядом со мной в важные моменты, в радостях и трудностях, в праздниках и в испытаниях"
"Фотографии, сделанные с разницей в 40 лет. Моя старшая сестра всегда обо мне заботилась"
"Мои родители в 1971 и в 2022"
"Я с кузенами тогда и через 15 лет. Я бы отдала все, чтобы вернуться в те дни"
"На первом фото моя тетя со своим парнем на выпускном. На втором моя мама через четыре года идет на свой выпуск в том же платье, а ее кавалер - брат юноши с первого фото"
"Воссоздали нашу старую эмо-фотографию. Особых изменений нет, за исключением очередного ребенка и нескольких новых морщин"
Очень, очень хорошие фотографии. Семья излучает счастье, тепло, душевное спокойствие.
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"26 лет спустя мы с братом повторили нашу самую нелепую фотографию"
- Теперь у вас есть уже две постыдные фоточки. © WhiteRabbit86 / Reddit
"В 1996 и в 2025. Все еще такие же безбашенные, просто немного старше"
"Моей бабуле скоро 101 год. Ее секрет в том, что она просто каждый день проходит не менее 3 километров"
"Между двумя этими фото прошло 10 лет"
"Мой сын и дочка подружки. Вот они уже и доросли до стесняшек"
- Вы просто обязаны показать нам их еще через пару лет. © cranberry94 / Reddit
Берегите свои старые фото, даже те, от которых вы сейчас не в восторге. Ведь кто знает, может, лет через десять-двадцать вы решите их повторить, как сделали люди из этих наших подборок:
Фото на превью _mcmanus_ / Reddit
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