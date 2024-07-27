Щенок-из-ада))))такой прикольный оскал)))
Но на Куджо не похож ни один из них
20+ крайне эмоциональных котеек и песелей, на чьи мордахи без смеха не глянешь
Никакие актеры кино или театра не сравнятся по степени эмоциональности с обычной собакой, которая увидела горячо любимого хозяина после дня разлуки. И, вероятно, мало какой любитель медитации сможет поддерживать ту невозмутимость, которую легко сохраняет ваш кот, пока вы бегаете по всему дому, пытаясь его найти. То, насколько комичной и богатой может быть мимика наших питомцев, покажет эта статья.
«Вот таким взглядом одарила меня собака, когда ее познакомили с новым щенком»
Щенок-из-ада))))такой прикольный оскал)))
- «Ты привел домой... Куджо?» © IkNOwNUTTINGck / Reddit
«Моей кошке лечили зубы под наркозом. Ее выражение мордочки после пробуждения достойно мема»
А мы нашему сегодня чистили зубки под седацией. Это его ещё не отошедшая от наркоза мордашка.
- Когда приходишь домой из магазина и понимаешь, что забыл купить то, за чем, собственно, ходил. © Shiny_Mew76 / Reddit
«Моя любимая псинка»
«Вот с такой мордахой встречает меня кот друга, когда я прихожу к его хозяину в гости»
«Кажется, у моего пса был тяжелый день»
Сев на диету, кот Чарли внезапно осознал всю тщетность бытия
«Мой кот немного драматичен»
«Жена сфоткала нашу кошку в тот момент, когда та зевала. Такого мультяшного выражения счастья мы еще у нее не видaли»
«У моей собаки такая богатая мимика, что я прямо-таки затрудняюсь, как назвать это выражение»
«Мой кот ждет не дождется, когда я поделюсь с ним своей едой»
«Моя кошка кажется такой... умной»
«Мы купили новый диван, и примерно через 10 минут я обнаружил коробку из-под него в таком виде»
Чарли ждет вечер пятницы
«Это фото моего котенка заставляет меня смеяться каждый раз, как я его вижу»
Какая мимимишность!))сытый,черно-бело-розовый кошачий дитеныш,как он очарователен
«Вот такое выражение появилось у моей кошки, когда она увидела игрушку, которую я ей купила»
«Моя кошечка любит сидеть с высунутым языком. Кажется, она думает, что она собака»
Ага, мой йорк так уже тринадцатый год живëт, столько фоток умилительных накопилось!
«Наш кот, не стесняясь, высказывал все что думает по поводу поездки на машине»
«У кого-нибудь еще кот зевает с открытыми глазами? Или это мой такой странный?»
Моя, когда зевает, становится один в один как этот... Жаль, никак поймать в кадр не могу))
«Вот какое выражение у моего кота, когда он злится»
«Местный приют для животных выложил это фото (слева), и я сразу решила забрать ее. Справа то, как эта чудаковатая малышка выглядит спустя 2 месяца»
«Я хотел сделать красивое фото с нашим кустом бабочек в полном цвету...»
[Куст бабочек или буддлея — кустарник со множеством соцветий. Своим медовым ароматом она привлекает насекомых, в том числе красивых бабочек, за что и получила первое название — прим. ADME].
Бывает так, что просто делаешь снимок, а получается шедевр. Так, как на этих кадрах, где птичка вылетела в нужный момент.
Комментарии
Эта моська встречает меня каждый вечер после работы, выражение мордашки означает, что нужно очень срочно погладить спинку и обязательно почесать подбородочек)))