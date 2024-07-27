20+ крайне эмоциональных котеек и песелей, на чьи мордахи без смеха не глянешь

Никакие актеры кино или театра не сравнятся по степени эмоциональности с обычной собакой, которая увидела горячо любимого хозяина после дня разлуки. И, вероятно, мало какой любитель медитации сможет поддерживать ту невозмутимость, которую легко сохраняет ваш кот, пока вы бегаете по всему дому, пытаясь его найти. То, насколько комичной и богатой может быть мимика наших питомцев, покажет эта статья.

«Вот таким взглядом одарила меня собака, когда ее познакомили с новым щенком»

«Моей кошке лечили зубы под наркозом. Ее выражение мордочки после пробуждения достойно мема»

Когда приходишь домой из магазина и понимаешь, что забыл купить то, за чем, собственно, ходил. © Shiny_Mew76 / Reddit

«Моя любимая псинка»

«Вот с такой мордахой встречает меня кот друга, когда я прихожу к его хозяину в гости»

«Кажется, у моего пса был тяжелый день»

Сев на диету, кот Чарли внезапно осознал всю тщетность бытия

«Мой кот немного драматичен»

«Жена сфоткала нашу кошку в тот момент, когда та зевала. Такого мультяшного выражения счастья мы еще у нее не видaли»

«У моей собаки такая богатая мимика, что я прямо-таки затрудняюсь, как назвать это выражение»

«Мой кот ждет не дождется, когда я поделюсь с ним своей едой»

«Моя кошка кажется такой... умной»

«Мы купили новый диван, и примерно через 10 минут я обнаружил коробку из-под него в таком виде»

Чарли ждет вечер пятницы

«Это фото моего котенка заставляет меня смеяться каждый раз, как я его вижу»

«Вот такое выражение появилось у моей кошки, когда она увидела игрушку, которую я ей купила»

«Моя кошечка любит сидеть с высунутым языком. Кажется, она думает, что она собака»

«Наш кот, не стесняясь, высказывал все что думает по поводу поездки на машине»

«У кого-нибудь еще кот зевает с открытыми глазами? Или это мой такой странный?»

«Вот какое выражение у моего кота, когда он злится»

«Местный приют для животных выложил это фото (слева), и я сразу решила забрать ее. Справа то, как эта чудаковатая малышка выглядит спустя 2 месяца»

«Я хотел сделать красивое фото с нашим кустом бабочек в полном цвету...»

[Куст бабочек или буддлея — кустарник со множеством соцветий. Своим медовым ароматом она привлекает насекомых, в том числе красивых бабочек, за что и получила первое название — прим. ADME].