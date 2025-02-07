16 фотографий, которые выглядят как фотошоп, но они абсолютно реальны
Народное творчество
1 день назад
В современном мире мы настолько свыклись с постоянной спешкой, что часто упускаем из виду удивительные вещи вокруг. Например, можно неожиданно встретить милого питомца в обычном кафе или же увидеть своими глазами, как выглядит бобровая плотина в лесу.
Мужчина и его питомец пошли позавтракать в ресторан быстрого питания. Это Гавайи
«Мы живем рядом с океаном. Вот как выглядят внешняя и внутренняя дверные ручки»
"Спорт не люблю. Мне скоро 46"
Изумительно! Стройненькая! А человеку под полтос! Повезло с генетикой! А комментаторы тупенькие!
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- Какая фигура! Вашей маме зять не нужен? © Timmiaw / Pikabu
Кто-то возит в машине собак, а кто-то лошадок
«Сварил яйцо в воде из горячих источников в Японии»
- Оно и до варки было таким? © Boris740 / Reddit
- Нет, оно было белым. Дело в том, что сера в воде из горячего источника окрасила скорлупу в черный цвет. © gigacored / Reddit
"У моих родственников есть черепаха, которая носит подгузники и очень любит, когда ей чешут шею"
Кажется, этот кот приготовился к серьезному разговору
Вот что бывает, когда забываешь про мешок картошки на три месяца
«Вот такой арбуз купила моя девушка»
«Встретил это чудо в магазине. Спросил у хозяйки: „Случаем, не беременна?“ Но та ответила, что нет, просто ее спасли такой»
- Спасли откуда? Из буфета? Ха-ха. © MisterRoach / Reddit
«Огромная плотина, построенная бобрами. Человек на фото для масштаба»
В Чехии бобры построили плотину(информ. из новостей) и позволили местным властям сэкономить бюджет города!
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"Наша курица снесла странное яйцо"
- Это значит, что ваши курочки здоровы, и в их рационе много питательных веществ. Эти шарики — кальций. © hirandomperson123456 / Reddit
Сшила своим детям одежу как в "Бриджертонах"
- Выражение лиц — шедеврально! © Lala_Luna / ADME
«Остановился в отеле. На завтрак тут подают мед вот в таком виде»
Не совсем эстетично, как по мне. Каждый второй пальцы совать будет, чтобы не капнуло.
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«Два абсолютно случайных человека»
«Гипермобильные суставы на большом пальце позволяют мне сделать вот так»
Эта кошка не двухцветная, солнечный луч почти идеально разделил ее пополам
А вот что у нас есть еще:
Фото на превью liliribs / Reddit
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