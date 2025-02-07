16 фотографий, которые выглядят как фотошоп, но они абсолютно реальны

1 день назад

1 день назад

В современном мире мы настолько свыклись с постоянной спешкой, что часто упускаем из виду удивительные вещи вокруг. Например, можно неожиданно встретить милого питомца в обычном кафе или же увидеть своими глазами, как выглядит бобровая плотина в лесу.

Мужчина и его питомец пошли позавтракать в ресторан быстрого питания. Это Гавайи

«Мы живем рядом с океаном. Вот как выглядят внешняя и внутренняя дверные ручки»

"Спорт не люблю. Мне скоро 46"

Какая фигура! Вашей маме зять не нужен? © Timmiaw / Pikabu

Кто-то возит в машине собак, а кто-то лошадок

«Сварил яйцо в воде из горячих источников в Японии»

Оно и до варки было таким? © Boris740 / Reddit

Нет, оно было белым. Дело в том, что сера в воде из горячего источника окрасила скорлупу в черный цвет. © gigacored / Reddit

"У моих родственников есть черепаха, которая носит подгузники и очень любит, когда ей чешут шею"

Кажется, этот кот приготовился к серьезному разговору

Вот что бывает, когда забываешь про мешок картошки на три месяца

«Вот такой арбуз купила моя девушка»

«Встретил это чудо в магазине. Спросил у хозяйки: „Случаем, не беременна?“ Но та ответила, что нет, просто ее спасли такой»

«Огромная плотина, построенная бобрами. Человек на фото для масштаба»

"Наша курица снесла странное яйцо"

Это значит, что ваши курочки здоровы, и в их рационе много питательных веществ. Эти шарики — кальций. © hirandomperson123456 / Reddit

Сшила своим детям одежу как в "Бриджертонах"

«Остановился в отеле. На завтрак тут подают мед вот в таком виде»

«Два абсолютно случайных человека»

«Гипермобильные суставы на большом пальце позволяют мне сделать вот так»