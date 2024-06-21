14 историй об приключениях в отпуске, которые врезались людям в память, как тесный купальник в тело

Истории
12 минут назад

Есть люди, которые скрупулезно планируют каждую деталь своего отпуска, а есть те, кто срывается в путешествие в последний момент и бронируют жилье по принципу «не на улице, и ладно». Но и у тех, и у других отдых может пойти не по плану, так что прямо и знать не будешь, чем эта вся катавасия закончится.

  • Это было в Таиланде. Собираю всех на экскурсию часов в 5 утра, когда еще темно, сверяю по списку и тут же отправляю в сторону автобуса, стоящего в 20 метрах, чтобы занять места. Трогаемся, через 30 минут остановка, а после остановки оказывается, что семьи из 3-х человек не хватает. Звоню на мобильный, а их батя говорит, что они давно автобусе. Прошу их поднять руки — никто не поднимает. Становится понятно, что они-то автобусе, но не в моем. Прошу батю передать трубку водителю, чтобы выяснить их местоположение. И неожиданно слышу крики, вопли и визги. Оказалось, водила ехал после рейса порожняком, гнал без остановок, чтобы быстрее добраться домой. И вдруг увидел в зеркало, как над сиденьями медленно поднимаются 3 руки и разговор какой-то начинается. А поскольку тайцы — народ суеверный, он принял их за духов. И, когда белый силуэт двинулся в его сторону, он просто в ужасе убежал из автобуса. В итоге они за ним 20 минут гонялись, а добираться назад им все-таки пришлось самим. © DenKar777 / Pikabu
  • Отдыхали мы как-то с мужем и сыном возле бассейна при нашем отеле. Ну и параллельно общались с одной семьей, наши дети вместе играли, так что мы не всегда были рядом. И тут я глянула в бассейн и аж опешила: муженек-то мой заплывает на мелководье и вдруг начинает обнимать стоящую там даму. А потом смотрит на нее, видит женщину лет 50-ти и с криком «О-о-о... вы не моя жена!» бежит прочь от нее. А она ничуть, не растерявшись, говорит ему вдогонку: «Ух! Я бы не отказалась ею быть». После того случая он решился-таки сделать коррекцию зрения. © jenn1222 / Reddit
  • Однажды я задумал поразить жену поездкой в Ниццу прямо на ее день рождения. Стал искать отели и оказалось, что на Ниццу в августе большой спрос. Кое-как нашел 2-звездный отель на 4-й береговой линии с комнатой на 16 квадратных метров. Накануне дня рождения я сказал ей, что ее ждет сюрприз и чтобы паковала вещи. Она настороженно спросила, точно ли ей он понравится. Мне даже стало немного обидно. В итоге мы попали в 5-часовую пробку на машине. После чего предстояло еще 5 часов пути. К аэропорту мы приехали, убитые в хламищу. Добрались мы до Ниццы на лоукостере, на котором перебили аппетит сэндвичами сомнительного качества. И вот наконец-то попали в наш невзрачный отель. И тут меня прямо на ресепшене скручивает пополам. К ночи у меня такая боль, словно у меня вот-вот вылезет чужой из живота. Жена звонит в страховую и пытается через них вызвать скорую — без толку. Я чувствую, что отправлюсь прямо к праотцам прямо на день рождения супруги. Лишь к утру, когда мне полегчало, приезжает врач, говорит, что у меня отравление, и советует попить... кока-колу. Жена в шоке с «рецепта», и пару дней я валяюсь в номере. За оставшиеся 1,5 дня отпуска мы успели лишь скататься в Канны и раз сходить на море. Теперь я вынужден согласовывать с женой все сюрпризы. © serezha.smog / Pikabu
  • Есть на работе девушка Оля. Не глупа, целеустремленна и ответственна. И в один момент решила стать путешественницей, мол, а что, у друзей все соцсети завалены фото, чем я хуже. Но как только она идет в отпуск, тут же в нее вселяется какой-то демон тупости, не иначе. Раз она лишь сходила «носик припудрить» и кофе попить, а тут на тебе — самолет улетел без нее. И виноваты сотрудники, а не она. В другой раз ждала поезд на другом вокзале. И удивляется теперь, зачем в городе 3 вокзала начинаются на одну букву. А самое эпичное было, когда она решила транспортной компанией отправить вещи заранее, чтобы лететь налегке. И угадайте, кто первым увидел курортный город: Оля или ее паспорт? © sunnychel / Pikabu
  • Как-то во время отпуска мы потеряли моего младшего брата на набережной. Вся наша семья с час была сама не своя от беспокойства. И вдруг мы его увидели в окружении кучи байкеров и их подружек. Он восседал среди них, уплетая попкорн и запивая его газировкой, в то время как байкеры и их подружки внимательно разглядывали прохожих, надеясь, что мой брат узнает тех, кто его ищет. © Rosanna44 / Reddit
  • Поехали с женой на экскурсию в Камбоджу с ночевкой в местном отеле. И тут одна дама показала жене плетеные сумочки, купленные всего за $ 20 на местном рынке. Жена загорелась. И вот мы собрали вещи, через час наш автобус, который повезет на границу, а мы решили заехать за сумочками — благо, рынок рядом, всего 5 минут добираться на тук-туке. Приезжаем и жену не остановить: нужно поторговаться, пойти к соседнему прилавку, там поторговаться, еще круг сделать. В итоге остается 10 минут, мы несемся с рынка в поисках тук-тука. Первый водитель не понимает по-английски, а на листок из отеля с картой смотрит, как мы на из храмовые узоры. А второй при виде визитки отеля сразу сказал: «Окей!», — мы прыгнули на сиденье и поползли по пыльным улицам. Естественно, когда мы подъехали к отелю, наш автобус уже отошел, и до него было метров 300. Я как мог объяснил нашему «пилоту», что вот этот автобус наш, нам надо его догнать. «Окей-окей», — сказал пилот и.. пополз с той же скоростью за автобусом. В Камбодже услуги тук-тукеров стоят $ 1, независимо от расстояния. И я, понимая, что эта вялая гонка может долго продолжаться, помахал перед носом у водителя купюрой в $ 5. И чудо случилось! За 2 секунды мы обогнали автобус, подрезали и заставили остановиться. © aav62 / Pikabu
  • Как-то раз я бронировал номер в отеле в Париже. Но случайно перепутал поля даты и месяца, о чем узнал, лишь приехав на место. Выяснилось, что вместо 6-9 мая я забронировал 5 июня, 5 июля, 5 августа и 5 сентября. © themountainsareout / Reddit
  • Был прекрасный вечер и я пришла на пляж, чтобы полюбоваться красивейшим закатом.
    Заказав вкуснейших мидий и том ям [тайский кисло-острый суп — прим. ADME], я сидела и смотрела, как заходит солнце. Как вдруг появились они....семья, которой нужно было все и сразу. Устроив прямо передо мной небольшую перепалку с тайцем из-за того, что все столики первой линии заняты, а они не хотят, чтоб им кто-то загораживал закат, эта семейка потребовала перенести столик и поставить ближе к морю. Таец сдался, перенес столик из второго ряда и поставил прямо передо мной. После чего семейка расположилась, стала спорить из-за цен, запретила сыну брать мидии и заказала гамбургеры. Я решила оплатить счет и уйти. И стоило мне встать, как семейство роняя стулья поспешило сесть за мой стол, который еще даже не успели убрать. © Unknown author / Pikabu
  • Прилетели в Камбоджу в конце сентября, в сезон дождей. Первый раз вообще в тропиках, даже в Тае до этого не бывали. Добрались до домика, швырнули вещи и бегом на пляж. А там ни одного туриста! На небе тучи, недавно дождь прошел, песок влажный, но вдалеке где-то солнце пробивается. Стоим такие, недоумеваем, может нельзя купаться? Спрашиваем у местного: «В чем дело, может медузы или акулы?» А он как на дурачков на нас смотрит и выдает: «Так погода дождливая» © TalithaCumi / Pikabu
  • Коллега как-то поехала одна в отпуск на Гоа. Сама все бронировала. Самолет задержали, прилетела она ночью. Должна была добираться до своего отеля на автобусе, но он уже ушел. Она нашла какого-то местного парня на машине, он не знал английского, но на название отеля отреагировал кивком, мол, знаю, довезу. Она села к нему в машину и тот повез ее через джунгли. Ночь, кромешная тьма, дождь еще идет, да и в Индии женщине одной быть не очень безопасно. Но коллега была уверена, что с ней ничего не случится. Так и произошло: ее привезли в отель без происшествий. Отель, правда, оказался так себе, номер сама отмывала, но она умудрилась со всеми местными перезнакомиться, подружиться и в целом решила, что это прекрасная страна, где живут милые люди. Теперь я убеждена, что позитивный настрой бережет от неприятностей. © Вероника / ADME
  • Я по первому образованию востоковед и знаю турецкий немного. Но об этом никто не подозревает, так как по специальности я никогда не работала. И вот мы впервые махнули с семьей в Турцию. На ресепшене тьмуща народу, маленький сын капризничает, но я быстро заполнила анкету и подошла первой, а за мной уже выстроилась очередь. А сотрудник отеля начал обслуживать ее с другого конца. Говорю, что я стояла первая, а тот презрительно выдает: «Моя вас не понимать». Тут у меня в голове что-то щелкнуло, и я вдруг затараторила по-турецки, мол, я первая заполнила, пожалуйста, начните с меня, у меня вот сын плачет. Ресепшионист сразу переменил тон, говорит, мол, не переживайте, сейчас все сделаем, пригласил другого чувака, а тот в качестве комплимента вместо стандарта выдал нам расширенный семейный номер. Я обрадовалась, мужу говорю, мол, прикинь, нам Фэмили дают бесплатно. А тот смотрит на меня, как на инопланетянку, и отвечает: «Ничего себе ты на турецком шпаришь. Что я еще не знаю про тебя?» © Carioka / Pikabu
  • На мое 18-летие родители подарили мне круиз, на который мы отправились всей семьей. Я предупредил родителей, что на круизе придется следовать графику. Но они в итоге так увлеклись торговлей с местными жителями, что не хотели возвращаться на корабль. Я их пытался уговорить, говорил, что уже нужно идти, но мама лишь отмахнулась от меня. Я вернулся сам. Лайнер отплыл, а через 45 минут они связались со мной через WhatsApp, злясь, что я не заставил 3998 других пассажиров ждать, пока они закончат свой шоппинг. Им пришлось лететь в следующий порт, и это ощутимо ударило по их кошельку. © ProfessionalTax7753 / Reddit
  • Запланировали отдых летом в 2019 году на Кипре. Я с женой и 2-летняя дочка. Визу получать не нужно, сами забронировали жилье и купили билеты на самолет. И вот за 3 часа стоим в очереди на стойку регистрации, дама посмотрела наши паспорта и говорит: «А покажите, пожалуйста, ваши про-визы». Я спрашиваю, мол, что показать. А она на меня смотрит, как на дурака, и медленно объясняет, что хотя виза не нужна, такой документ нужно было оформить через посольство. У нас с женой паника. Отходим от стойки, оформляю про-визу через сайт, заполнил все, что нужно, и появляется сообщение, что заявка принята. Вот только после звонка в посольство узнаю, что, документы могут быть готовы сегодня, завтра, а то и послезавтра. Думали уже сдавать билеты, но тут я решил обзвонить друзей. И от одного из них получил телефон туристического агентства, где нам за 24 тысячи в считаные минуты сделали про-визы на всех троих. В итоге попали на стойку за 10 минут до окончания регистрации и успели на самолет. © Unknown author / Pikabu
  • Лет 10 назад собирались мы с женой на 4 дня в Мадрид. Зашел на сайт почитать отзывы, подобрал отличное жилье в центре. Достопримечательности рядом, метро, все чики-пуки. Решил подыскать то же вариант на другом сайте и нашел в 2 раза дешевле, но без возможности отмены бронирования, деньги не возвращают. А что, билеты куплены, все вроде зашибись, бронирую. Забронировал и только тогда понял, что сделал это в Барселоне. © kolma / Pikabu

То, насколько будет приятным отпуск, во многом зависит от комфортности жилья. О том, с какими подводными камнями столкнулись гости отелей, можно прочитать в этой статье.

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Нет предела человеческой глупости, жадности и желанию урвать (любимое выражение здешних авторов)

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