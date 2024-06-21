14 историй об приключениях в отпуске, которые врезались людям в память, как тесный купальник в тело

Если человек идиот, плетеная сумочка за 20 $ ума ему не прибавит)
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Есть люди, которые скрупулезно планируют каждую деталь своего отпуска, а есть те, кто срывается в путешествие в последний момент и бронируют жилье по принципу «не на улице, и ладно». Но и у тех, и у других отдых может пойти не по плану, так что прямо и знать не будешь, чем эта вся катавасия закончится.
Если человек идиот, плетеная сумочка за 20 $ ума ему не прибавит)
То, насколько будет приятным отпуск, во многом зависит от комфортности жилья. О том, с какими подводными камнями столкнулись гости отелей, можно прочитать в этой статье.
Нет предела человеческой глупости, жадности и желанию урвать (любимое выражение здешних авторов)