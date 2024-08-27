"Но самое смешное, что сейчас эта мамзеля работает полицейским." - что-то совсем не смешно. Скорее - страшно.
16 историй от людей, у которых при слове «школа» начинает дергаться глаз
Повзрослев, мы можем окунаться в воспоминания о пройденном жизненном пути. В том числе о школьных деньках, по которым некоторые скучают. А другие вот радуются, что все закончились давно. Третьи и вовсе снова сталкиваются со всеми прелестями образовательного процессе уже из-за своих детей.
- В школе я занималась народными танцами вместе с дочкой нашей англичанки. У меня лучше получались связки и мне разрешали выполнять более сложные элементы. Эта девочка так обзавидовалась, что однажды спрятала куда-то свои ботинки, пришла домой босиком, а в «краже» обвинила меня. Тогда никто ей не поверил. Но самое смешное, что сейчас эта мамзеля работает полицейским. © Подслушано / Ideer
- Я никогда не чувствовала себя принцессой или тем более королевой. Всегда была больше рыцарем, который готов победить дракона, чем девой, ожидающей своего принца в высокой башне. Поэтому на свой школьный выпускной (а меня жутко бесили все платья и я не хотела наряжаться) я решила выделиться. И пришла в спортивном костюме! Красиво, нетипично и, главное, удобно! Но классная руководительница чуть сердечный приступ не словила. © Палата № 6 / VK
- Я училась в школе в то время, когда компьютеры и принтеры были только у избранных. И невероятно обидно было, что двоечников ставили в пример за красиво напечатанные доклады, в то время как рукописные работы чуть ли не с отвращением бросали в ящик учительского стола. © Подслушано / Ideer
- Когда моему мужу было лет 11, он принес в школу огромное ведро с ужиками, чтобы показать и все о них рассказать. А во время обеда все змеи сбежали. Их ловили еще несколько недель. © phantommoose / Reddit
- В школе надо мной издевались из-за того, что я носил старые вещи. Было больно терпеть все издевательства, но я справлялся. А сейчас офигеваю от того, что те самые одноклассники, которые каждый день прикалывались надо мной, штурмуют секонд-хенды. Мда, жизнь — несправедливая штука. © Палата № 6 / VK
- Одноклассник принес кассету с «Бэмби». Это был день кино, начальная школа. Оказалось, что на кассете был на самом деле записан фильм «Царь скорпионов». Учителя поставили фильм и ушли. Они могли бы никогда об этом не узнать, если бы другой одноклассник не побежал настучать им, когда мы уже половину посмотрели. © bamguirre / Reddit
- В 1 классе мне не разрешали самой возвращаться домой после уроков. Время около 6 вечера, мы с уставшей учительницей ждали мою маму. Учительница не знала, что я засунула в нос оторвавшуюся от блузки маленькую пуговицу и случайно ее вдохнула. Мне было сложно дышать, я думала, что обязательно умру, и, что еще хуже, меня будут ругать. Наконец я чихаю и пуговица вылетает из носа — снова можно дышать. Эти несколько секунд детского ужаса помню до сих пор. Взрослым так и не сказала. © Подслушано / Ideer
- Было мне лет 8, поехали с классом в кукольный театр. Спектакль шел часа 2. В антракте пошли в туалет. И знаете, что я увидела? Большой, светлый, чистый, красивый туалет, в котором мыло само капало тебе на руку, а кран, казалось, блестит ярче звезд. Еще и на ручки дует теплый ветерок из какой-то штуки. Я была поражена! И когда все дети делились впечатлениями про спектакль, я рассказывала родителям о том, в каком красивом туалете я побывала. © Подслушано / Ideer
Ага, поставили кассету нажали кнопку и убежали раньше, чем начались вступительные титры, точно:)
Хотя, а что плохого в "Царе скорпионов"? Рейтинг-то у него PG-13, то есть, вполне себе всё прилично.
- Сам воспитываю дочь, она меня недавно спросила, откуда берутся дети. Я знал, что это скоро случится, но не в 6 же лет! Решил не придумывать колесо и пошел в книжный, где купил хорошую современную книгу для детей. Дочери очень понравилась книга, она получила ответы на свои вопросы, а потом случилась школа. Одноклассник сказал ей, что детей аист приносит, а она ему правду рассказала. После чего мне звонили его родители и жаловались, что моя дочь портит их мальчика. © Палата № 6 / VK
- Однажды я создала на школьном компьютере файл со всеми возможными символами, чтобы не запоминать, где они находятся на клавиатуре или в программе, а просто копировать и вставлять. И с этого момента для того, чтобы сесть за этот компьютер, надо было чуть ли не стоять в очереди. Школьники даже стали кидать файл из одной папки в другую, чтобы учителя не смогли его найти и удалить. А бумажку с названием папки, в которой на данный момент был файл, клеили под стул. © Подслушано / Ideer
- Один мой друган учился в школе почти без окон. Просто архитектор решил, что дети слишком часто смотрят в окна. Когда я впервые увидел ее, то подумал, что это тюрьма. © guynamedjames / Reddit
- Было это классе в третьем. Уроки проходили на первом этаже, расстояние от окна до земли было чуть больше метра. Я всегда была энергичным ребенком, никогда не сидела на месте. И подруга у меня такая же. И мы не придумали ничего лучше, чем на перемене попрыгать вниз. Естественно, сторожа заметили неладное, когда несколько раз две девчонки в школу заходили, но не выходили ни разу. Рассказали учителю. Мама до сих пор смеется из-за записи в дневнике: «25 мая, после пятого урока Катя выпрыгнула в окно!» © Подслушано / Ideer
Детки изобрели таблицу символов — стандартный инструмент Windows начиная с 3.хх, если не раньше? А специальный файл для вызова командной строки они от учителей не прятали по-партизански?
- Сыну в школе сказали, что надо делать добрые дела. Сначала он бабкам двери открывал в магазине, пока меня ждал. Ни одна даже «спасибо» не сказала, все только косились. Потом он решил давать деньги нуждающимся. Я ему объяснил, кто они такие. В итоге нашли лучший вариант для ребенка — покупает на карманные деньги корм и кошек у подвала откармливает. © Подслушано / Ideer
- Знавал я учителя географии, у которого по всему классу висели фотографии знаменитых мест в рамочках. И однажды перед уроком кто-то заменил их все фотками разных девушек. Ох, учитель не сразу заметил это... © themanfromvulcan / Reddit
- Мне было лет 14, выпускной класс того года решил всех разыграть. Они где-то взяли огромное количество конфетти и высыпали все это в трубы школьного органа в актовом зале. Когда через 2 часа во время торжественной части орган заиграл, по всему помещению рассыпались конфетти. Очевидно, мальчики получили разрешение от учителя музыки на эту выходку, но все остальные были в шоке. © Dippycat149 / Reddit
- Рассказала дочь. В ее классе у одной девочки плохая успеваемость по английскому. Однажды во время урока к ним в класс ворвалась мать этой девочки и начала требовать, чтобы ее дочери ставили «5», потому что она на отлично окончила курсы английского. Учительница предложила собрать комиссию, чтобы оценить девочку. Так женщина забрала дочь из класса со словами: «Я вам тут покажу». И пошла к директору. © Подслушано / Ideer
А вот вам еще несколько доказательств того, что у каждого есть хотя бы одна история о чудаковатом однокласснике.
Комментарии
У меня пухлые губы, и в школе меня обзывали губошлёпкой, мне было очень обидно. А сейчас, половина моих одноклассниц накачали губы и это выглядит очень смешно)
Не первый раз замечаю, что нейтральные слова из оригинальных историй целенаправленно заменяются сниженной лексикой. Девочка - мамзеля. Завидовала - обзавидовалась. Причем это делается так коряво (для того, чтобы к месту использовать сниженную лексику, нужно тоже иметь чувство языка), что истории начинают казаться неестественными и выдуманными.
Цензура тут такая цензура.
Учителю географии в рамочки вставили не просто фотки "разных девушек", а фото из плейбой и пентхаус.