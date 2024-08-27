16 историй от людей, у которых при слове «школа» начинает дергаться глаз

Повзрослев, мы можем окунаться в воспоминания о пройденном жизненном пути. В том числе о школьных деньках, по которым некоторые скучают. А другие вот радуются, что все закончились давно. Третьи и вовсе снова сталкиваются со всеми прелестями образовательного процессе уже из-за своих детей.