15 историй о том, что у богатых свои приколы
Говорят, у богатых свои причуды. Еще бы: порой очень даже обеспеченные люди ведут себя мелко или глупо. А иногда, напротив, ожидаешь подвоха от какого-нибудь миллионера, а он оказывается удивительно простым и щедрым парнем. Героям нашей сегодняшней статьи пришлось столкнуться и с теми и с другими, и они просто не смогли об этом промолчать.
- В богатеньком районе прорвало водопровод. Вот мы приехали, трубу заменили и к концу дня аккуратно покрыли асфальтом. Вышло просто идеально. Но перед отъездом заметил кучку недовольных жильцов. Только минут через 10 до меня дошло, что их бесит. Оказалось, они были в ярости из-за цвета асфальта. Старое дорожное покрытие было серым, а новый залатанный участок — черным. Видите ли, я не залатал дыру серым асфальтом. © Ken_Thomas / Reddit
- Нужно было покрасить одну комнату в доме богатеев. Естественно, они хотели, чтобы все было как можно быстрее. Ну и парень-маляр сказал, что теоретически быстро можно все сделать распылителем. Хозяева довольные, спрашивают, мол, у тебя есть эта штука? Парень ответил, что нет. Тогда они спросили, какой нужен и просто подарили ему этот агрегат стоимостью, на минуточку, 5000 евро. © Z-W-A-N-D / Reddit
- Я управлял сетью ресторанов премиум-класса. К нам начал приходить один бизнесмен, который оставлял баснословные чаевые. А однажды в порыве щедрости он и вовсе отдал официанту свои дорогущие часы. Но на следующее утро вернулся. Официант все сразу понял — снял часы и отдал владельцу. А мужчина вдруг сделал то, от чего у всех нас рты открылись. Он сказал: «Прости, было невежливо с моей стороны отдать тебе поношенные часы», — достал коробку с такими же, но новыми, и подарил ему. © alex-manutd / Reddit
- Когда-то давно, начал ухаживать за мной очень обеспеченный парень, а я морочила ему голову, мол, то да, то нет. В итоге отказала. Позже решила возобновить общение. Он за это время съехался с девушкой. Чтобы начать отношения со мной, но и ее при расставании не обидеть, он купил ей квартиру с дорогим ремонтом. Сказал, что некрасиво выставлять девушку на улицу. © Подслушано / Ideer
- Приходит как-то парнишка по вакансии курьера. Обсудили все. Вот только под конец он уточняет:
— Я буду не пешим курьером, у меня есть авто.
— Вам, молодой человек, только 18 исполнилось. У вас уже есть права и машина?
— Нет, прав нет. У меня личный водитель
— ???
— Папа сказал: «Ты уже здоровый лоб, иди работать». © tanri / Pikabu
- Есть у моих родителей очень обеспеченные друзья. Из тех людей, которые летают в отпуск 4 раза в год и покупают квартиру в каждом городе, куда им хочется приезжать почаще. Ну так вот. Были как-то у них в гостях, и мне показалось что стаканы странные какие-то. Присмотрелась - а это банки от джема, по форме как стаканы. У каждого надпись на донышке имеется. © Тревожное Пирожное / ADME
- У моей подруги есть такая знакомая, которая прям очень обеспеченная, а сама подруга - вполне себе обычная. И та вечно ей звонит и какие-то волшебные советы дает. Типа: "Мы детям купили квадроциклы. Ой, эта такая классная вещь, они на них гоняют, им так нравится! Я тебе прям советую, обязательно своим купи!" И подружка такая: "Я не пойму, что это - святая простота или она типа так хвастается?" © Инесса Федоровна / ADME
- У меня еще круче вариант всплыл как-то раз. Мадам поучала целый коллектив: "Что вы здесь сидите, сейчас самое время квартиры покупать!" © ФьюАлка / ADME
Мой любимый совет прошлого года от друзей: зачем вы едете na Волгу отдыхать? Добавьте еще тысяч 150 и слетайте в Турцию. Если что, этот человек - мой начальник, знает мою зп, зп моего мужа в приблизительных цифрах и количество детей )) иногда правда удивляюсь: это простота или глупость?
- Девочка из параллельного класса училась в одном столичном вузе. В ее семье с финансами все было хорошо, но родители деньги контролировали. Каждые полгода телефоны не меняла, по общению адекватная. Однако большинство студентов были гораздо богаче и более оторванными от реальности. Например, одна студентка не могла поверить, что можно жить в 2-комнатной квартире, в которой даже 2-го этажа нет. У другой случилась истерика, когда она узнала, что бывают дома с туалетом на улице. © Namegood / Pikabu
- Работаю в частной школе. Как-то захожу в класс, а там кучка семиклассниц успокаивают бьющуюся в истерике подругу. Девочка вся в слезах и чуть ли не ультразвуком жалуется на своих родителей: «Я не понимаю! Неужели им сложно купить мне новую лошадь?!» Двумя днями позднее она была уже довольная и хвалилась, что дошантажировала родителей. Заявила, что бросит конный спорт, и ту лошадь ей все-таки купили — на каникулах они поедут за ней в Дубай. © LlamaDelGrey / Pikabu
- Работала моя сестра в магазине одежды с конскими ценниками. Пришел как-то к ним дядя купить себе пальто где-то за 9 тысяч долларов. Пробивают сумму по терминалу, проводит карту, а платеж не прошел. Ну завис терминал и все. Ладно, перезагрузили, повторно провели оплату, все успешно, дядя довольный ушел. Но внезапно в течение дня из терминала выезжает чек на всю ту здоровенную сумму! Да, та транзакция при зависании терминала решила все-таки завершиться. Девки на взводе. Ну еще бы, у человека с карты столько денег ошибочно списать! Звонили ему целый день в ожидании фееричного скандала, но абонент был не абонент. В итоге он сам перезвонил на следующий день:
- Добрый день, вы мне звонили?
- Да, мы извиняемся, но при покупке пальто мы дважды взяли с вас оплату! Не могли бы вы к нам подъехать для возврата денежных средств?
- Вы серьезно? Одну минуту, — говорит и проверяет счет. - Ого, девушка, а я и не заметил даже! © alekseipetrenko / Pikabu
- После переезда в студенческое общежитие ко мне подошла одна богатенькая девушка и спросила: «Как часто и в какое время приходят горничные?» Я сдерживалась изо всех сил, чтобы не рухнуть на колени от смеха. © BluesBoys101 / Reddit
- У меня была очень обеспеченная одноклассница. Когда обсуждался выпускной, ее отец отмел и разгромил абсолютно все варианты, подходившие классу по бюджету - то местоположение не нравилось, то потенциальное наличие в соседнем зале других выпускников, то еще что-то. В итоге он предложил найти место по ряду критериев, несмотря на цену. Сказал, что разницу между запланированным бюджетом и итоговой стоимостью покроет сам и, собственно, обещание выполнил. Так что выпускной у нас был просто волшебный: без лишнего пафоса, но с очень вкусной едой и без единой лишней души вокруг. © Злобный_суслик / ADME
- Я как-то подругу пригласила на дачу. Она очень нервничала из-за туалета на улице и первые сутки вообще отказывалась туда заходить. Я уговорила, и оказалось, что не все так страшно, как она представляла. А на второй день я с удивлением узнала, что она не умеет чистить картошку и не знает, что из курицы можно варить бульон. С одной стороны, было смешно, а с другой даже завидно - в 20 лет не знать бытовухи. © lowkick / ADME
- Я подаю коктейли возле бассейна в 4-звездочном отеле. Однажды постоялица, даже не взглянув на меня, монотонно произнесла: «Я потеряла солнцезащитный крем. Найди его». © bluebunny20 / Reddit
Бонус: иногда дело совсем не в деньгах
- Друзья семьи - очень обеспеченные люди. Но их сын, мой ровесник, в школьные годы на карманные расходы получал меньше, чем я. В начале лета мы вместе приезжали к его отцу на один из его объектов и пару-тройку часов выполняли всякие поручения: мыли машины, бегали разносить корреспонденцию и всякое такое. За это нам платили, поровну. Не думаю, что наш труд был очень полезен и заметен. Но тогда отец моего друга, видимо, очень переживал, что вырастит мажора, не знающего цену деньгам и презирающего работу. В общем, у отца получилось, парень вырос что надо.
Зато у двоюродной сестры, которая упахивается, растя в одиночку сына, отпрыск как раз понятия не имеет, как делать бутерброд и что такое губка для мытья посуды. В общем, не всегда дело в состоятельности семьи. © Олень / ADME
Комментарии
Не все истории про мелкий жемчуг. Среди состоятельных людей точно такой же процент порядочных и щедрых, как и среди не богатых.
Богатые и состоятельные люди в большинстве своём в прошлом небогатые и не состоятельные.
Просто деньги выявляют в людях их скрытые качества.