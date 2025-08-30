Странно, современные жители франции весьма сильно потемнели. Видимо, из-за глобального потепления.
Мы попросили ИИ показать, как он видит жителей 24 стран, и от некоторых результатов мы до сих пор в шоке
Интересное
6 часов назад
© Delicacy (2011) / 2.4.7. Films, AI generated image, © The Devil Judge / tvN Production, AI generated image
Мы в редакции задались вопросом: а как, интересно, нейросеть представляет себе жителей Грузии или Мадагаскара? Любопытство взяло верх, и мы попросили ИИ нарисовать портреты жителей 24 стран. Приготовьтесь отправиться в увлекательное приключение с сюрпризом по миру, каким его видит искусственный интеллект.
Франция
А вот как жителей Франции увидел ИИ
Аргентина
ОАЭ
Грузия
Казахстан
Нигерия
Колумбия
А вот как колумбийцев увидел ИИ
Индия
Германия
Мексика
Испания
Армения
Азербайджан
Южная Корея
А вот как жителей этой страны увидел ИИ
Египет
Филиппины
Финляндия
Бразилия
Мадагаскар
Венесуэла
Турция
А вот как жителей Турции увидел ИИ
Япония
Канада
Австралия
Как вам образы ИИ? Справился ли он со своей задачей?
А в этой статье мы попытались очеловечить животных. Получилось неожиданно и очень смешно.
Фото на превью Delicacy (2011) / 2.4.7. Films, AI generated image, The Devil Judge / tvN Production, AI generated image
