Мы попросили ИИ показать, как он видит жителей 24 стран, и от некоторых результатов мы до сих пор в шоке

6 часов назад

Мы в редакции задались вопросом: а как, интересно, нейросеть представляет себе жителей Грузии или Мадагаскара? Любопытство взяло верх, и мы попросили ИИ нарисовать портреты жителей 24 стран. Приготовьтесь отправиться в увлекательное приключение с сюрпризом по миру, каким его видит искусственный интеллект.

Франция

А вот как жителей Франции увидел ИИ

Ales Draco
13 минут назад

Странно, современные жители франции весьма сильно потемнели. Видимо, из-за глобального потепления.

Аргентина

ОАЭ

Грузия

Казахстан

Нигерия

Колумбия

А вот как колумбийцев увидел ИИ

Индия

Германия

Мексика

Испания

Армения

Азербайджан

Южная Корея

А вот как жителей этой страны увидел ИИ

Египет

Филиппины

Финляндия

Бразилия

Мадагаскар

Венесуэла

Турция

А вот как жителей Турции увидел ИИ

Япония

Канада

Австралия

Как вам образы ИИ? Справился ли он со своей задачей?

Фото на превью Delicacy (2011) / 2.4.7. Films, AI generated image, The Devil Judge / tvN Production, AI generated image

Капибара в кимоно
5 часов назад

Старые, замученные, как из лагерей. Он их по national geographic изучал? Там обычно рассказывают, как трудно живётся в этом заброшенном мире за пределами США

