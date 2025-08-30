Мы попросили ИИ показать, как он видит жителей 24 стран, и от некоторых результатов мы до сих пор в шоке

Мы в редакции задались вопросом: а как, интересно, нейросеть представляет себе жителей Грузии или Мадагаскара? Любопытство взяло верх, и мы попросили ИИ нарисовать портреты жителей 24 стран. Приготовьтесь отправиться в увлекательное приключение с сюрпризом по миру, каким его видит искусственный интеллект.