Мы очеловечили 14 животных, и это стало открытием для нас самих

Представьте льва с царственной осанкой и пышной гривой, превратившейся в роскошные кудри, или зайца — хрупкого, с выразительными глазами и слегка нервной подвижностью.

В этой статье мы с помощью ИИ оживим 14 животных в человеческом воплощении и попробуем угадать, какие их повадки перешли в новый образ.