Мы очеловечили 14 животных, и это стало открытием для нас самих
Животные
2 дня назад
AI-generated image
Представьте льва с царственной осанкой и пышной гривой, превратившейся в роскошные кудри, или зайца — хрупкого, с выразительными глазами и слегка нервной подвижностью.
В этой статье мы с помощью ИИ оживим 14 животных в человеческом воплощении и попробуем угадать, какие их повадки перешли в новый образ.
Тигр
AI-generated image
Скунс
AI-generated image
Какой милый зверёк этот скунс. Но может быть таким вонючим! А тётка может и вонючая, но не милая совсем
-
-
Ответить
Квокка
AI-generated image
Тапир
AI-generated image
Жираф
Ай-ай
Нарвал
Заяц
AI-generated image
Лев
Хомяк
AI-generated image
Окапи
Какапо
AI-generated image
Манул
Мандрил
Фото на превью AI-generated image
