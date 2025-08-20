Мы очеловечили 14 животных, и это стало открытием для нас самих

2 дня назад
AI-generated image

Представьте льва с царственной осанкой и пышной гривой, превратившейся в роскошные кудри, или зайца — хрупкого, с выразительными глазами и слегка нервной подвижностью.
В этой статье мы с помощью ИИ оживим 14 животных в человеческом воплощении и попробуем угадать, какие их повадки перешли в новый образ.

Тигр

AI-generated image

Скунс

AI-generated image
Светлана БМВ
2 дня назад

Какой милый зверёк этот скунс. Но может быть таким вонючим! А тётка может и вонючая, но не милая совсем

-
-
Ответить

Квокка

AI-generated image

Тапир

AI-generated image

Жираф

AI-generated image

Ай-ай

AI-generated image

Нарвал

AI-generated image

Заяц

AI-generated image

Лев

AI-generated image

Хомяк

AI-generated image
Noumen
1 день назад

Этот хома и цапнуть может, а мужичок только щёки надувает

-
-
Ответить

Окапи

AI-generated image

Какапо

AI-generated image

Манул

AI-generated image

Мандрил

AI-generated image
Фото на превью AI-generated image

