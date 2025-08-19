Как изменились 14 звезд, шоу с которыми крутили по телеку в нулевых

3 часа назад

«6 кадров», «Галилео», «Самый умный»: эти и другие передачи из начала нулевых мы когда-то обожали и старались ни в коем случае не пропустить. А между тем с выхода многих из них прошло уже 20 и больше лет. Вот мы и решили узнать, как теперь выглядят актеры и актрисы, которые снимались в них.

Анна Ардова, «Одна за всех»

Enn Meow
1 час назад

Воспоминание разблокировано! Мне так в то время нравилась эта передача, особенно Крис и Энджи!

Эвелина Бледанс, «Одна за всех»

Александр Пушной, «Галилео»

Бродяга
1 час назад

А был такой открытый и светлый взгляд. Вот жизнь, .ука, что с людьми делает...

Андрей Бурковский, «Даешь молодежь!»

Михаил Башкатов, «Даешь молодежь!»

Анжелика Каширина, «Даешь молодежь!»

Дмитрий Нагиев, «Окна»

Алексей Куличков, «Такси»

Яна Чурикова, «Фабрика звезд»

Тина Канделаки, «Самый умный»

Hellfire
2 часа назад

Вела укpаинcкую передачу, а теперь поддерживает геноцид в Укpаине, омерзительное существо.

Михаил Кожухов, «В поисках приключений»

Сергей Дружко, «Необъяснимо, но факт»

Бродяга
1 час назад

Обьяснимо! Андрогинная аллопеция, но всё равно - фак !!! Жалко волосики...

Галина Данилова, «6 кадров»

irina a
только что

Второе фото абсолютно не информативное- настолько отфильтрованное.

Ирина Медведева, «6 кадров»

А какие передачи в то время любили смотреть вы?

Ио
49 минут назад

Надеюсь Дружко уже пригласили сыграть Воландеморта в новом Гарри Поттере?

