Воспоминание разблокировано! Мне так в то время нравилась эта передача, особенно Крис и Энджи!
Как изменились 14 звезд, шоу с которыми крутили по телеку в нулевых
3 часа назад
«6 кадров», «Галилео», «Самый умный»: эти и другие передачи из начала нулевых мы когда-то обожали и старались ни в коем случае не пропустить. А между тем с выхода многих из них прошло уже 20 и больше лет. Вот мы и решили узнать, как теперь выглядят актеры и актрисы, которые снимались в них.
Анна Ардова, «Одна за всех»
Эвелина Бледанс, «Одна за всех»
Александр Пушной, «Галилео»
А был такой открытый и светлый взгляд. Вот жизнь, .ука, что с людьми делает...
Андрей Бурковский, «Даешь молодежь!»
Михаил Башкатов, «Даешь молодежь!»
Анжелика Каширина, «Даешь молодежь!»
Дмитрий Нагиев, «Окна»
Алексей Куличков, «Такси»
Яна Чурикова, «Фабрика звезд»
Тина Канделаки, «Самый умный»
Вела укpаинcкую передачу, а теперь поддерживает геноцид в Укpаине, омерзительное существо.
Михаил Кожухов, «В поисках приключений»
Сергей Дружко, «Необъяснимо, но факт»
Обьяснимо! Андрогинная аллопеция, но всё равно - фак !!! Жалко волосики...
Галина Данилова, «6 кадров»
Ирина Медведева, «6 кадров»
А какие передачи в то время любили смотреть вы?
Фото на превью Одна за всех / Yellow, Black & White, Галилео / ГалилеоМедиа
Знаю Пушного, Чурикову и Нагиева. И фамилии Бледанс и Канделаки. У остальных даже фамилий не слышала.
