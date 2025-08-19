Как изменились 14 звезд, шоу с которыми крутили по телеку в нулевых

«6 кадров», «Галилео», «Самый умный»: эти и другие передачи из начала нулевых мы когда-то обожали и старались ни в коем случае не пропустить. А между тем с выхода многих из них прошло уже 20 и больше лет. Вот мы и решили узнать, как теперь выглядят актеры и актрисы, которые снимались в них.