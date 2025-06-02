Как сейчас выглядят актеры культового сериала «Зачарованные», от которого мы когда-то просто отлипнуть не могли
Сериал о могущественных ведьмах-сестрах вышел в 1998 году и сразу пришелся зрителям по душе. Позднее он вообще стал культовым и получил множество наград и номинаций. К примеру, вошел в список «60-ти величайших научно-фантастических сериалов всех времен». С момента его выхода прошло уже больше 20 лет, и мы решили узнать, как теперь выглядят и чем занимаются актеры, которые сыграли там главных персонажей.
Холли Мари Комбс
Сниматься Холли начала еще в 80-е, но по-настоящему прорывной в ее карьере стала роль средней сестры Холливелл, Пайпер. После завершения проекта мелькала на экранах она не очень-то и часто, наиболее заметными были ее работы в сериалах «Милые обманщицы» и «Анатомия страсти». В настоящее время она ведет подкаст, в котором вместе с коллегами Дрю Фуллером и Брайаном Краузе смотрит и обсуждает «Зачарованных».
Брайан Краузе
После «Зачарованных» Брайан не смог повторить свой успех. Он продолжал сниматься, но в основном в низкобюджетных фильмах или совсем уж эпизодических ролях. Также он стал прототипом героев в нескольких видеоиграх, одного из которых и озвучил. Вместе с коллегами он участвует в подкасте, посвященном «Зачарованным».
Алисса Милано
Алиса и до «Зачарованных» была известна, ведь сниматься и играть в театре она начала еще ребенком. Вы могли видеть ее в сериалах «Кто здесь босс?», «Мелроуз-Плейс», фильме «Коммандо». Сыграв в последний раз Фиби Холливелл, актриса без дела не сидела: она начала вести бейсбольный блог, запустила линию одежды для бейсбольных болельщиц, рисовала комиксы, попробовала себя в качестве ведущей шоу «Проект подиум: все звезды». Она выпустила несколько книг, в том числе детских, и параллельно продолжала и продолжает потихоньку сниматься и играть на сцене.
Дрю Фуллер
Дрю появился в конце 5-го сезона в роли путешествующего во времени сына Пайпер и Лео. До «Зачарованных» дела на актерском поприще у него шли так себе, заметных ролей не было. Именно этот сериал сделал из него звезду. После окончания съемок Дрю продолжил сниматься. К примеру, вы могли видеть его в «Блондинке с амбициями», где он сыграл вместе с Джессикой Симпсон. Но успех его постепенно сходил на нет, и он вынужден был за него бороться. Чаще всего ему приходилось довольствоваться ролями второго плана или эпизодическими. В 2022 году он совместно с Брайаном Краузе и Холли Мари Комб создал подкаст, в котором они смотрят «Зачарованных» серия за серией и обсуждают их.
Роуз Макгоуэн
Актриса присоединилась к сестрам Холливелл в 4 сезоне. После «Зачарованных» ей досталась большая роль в фильме Квентина Тарантино и Роберта Родригеса «Планета страха» и в тарантиновском же «Доказательстве смерти». Она снялась в пяти эпизодах «Частей тела», озвучивала мультфильмы и видеоигры. Но большинство проектов, в которых она принимала участие, были невысоко оценены зрителями и критиками. Последний фильм с ней вышел в 2017 году. Спустя год она выпустила дебютный альбом и переиздала его через пару лет. В 2020 году она переехала в Мексику, так как ей «захотелось тишины», и проживает там до сих пор. Кажется, она больше не планирует продолжать свою актерскую карьеру.
Джулиан МакМэхон
После «Зачарованных» он продолжительное время снимался в популярном сериале «Части тела», появлялся в эпизодических ролях то здесь, то там. Но в последнее время ему достаются более заметные работы. Например, МакМэхон с 2020 по 2022 год играл Джесса ЛаКруа в сериале «ФБР: Самые разыскиваемые», и недавно снялся вместе с Николасом Кейджем в «Серфере», мини-сериале «Резиденция».
Кейли Куоко
Кейли появилась в сериале только в 8 сезоне. Она сыграла начинающую ведьму, которую обучали опытные сестры Холливелл. Но большинство знают ее как Пенни из сериала «Теория большого взрыва», в котором сниматься она начала сразу после «Зачарованных» и продолжала это делать до 2019 года. После того, как его закрыли, актриса снялась в нескольких не самых заметных фильмах, а также в сериалах с довольно высоким рейтингом. Кейли активно снимается и воспитывает дочь.
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