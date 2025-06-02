Как сейчас выглядят актеры культового сериала «Зачарованные», от которого мы когда-то просто отлипнуть не могли

Дрю появился в конце 5-го сезона в роли путешествующего во времени сына Пайпер и Лео. До «Зачарованных» дела на актерском поприще у него шли так себе, заметных ролей не было. Именно этот сериал сделал из него звезду. После окончания съемок Дрю продолжил сниматься. К примеру, вы могли видеть его в «Блондинке с амбициями», где он сыграл вместе с Джессикой Симпсон. Но успех его постепенно сходил на нет, и он вынужден был за него бороться. Чаще всего ему приходилось довольствоваться ролями второго плана или эпизодическими. В 2022 году он совместно с Брайаном Краузе и Холли Мари Комб создал подкаст, в котором они смотрят «Зачарованных» серия за серией и обсуждают их.