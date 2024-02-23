Вот как выглядят вблизи 18 знаменитостей, чьей красоте мы поем оды

Снимки со светских мероприятий могут пошатнуть самооценку даже уверенной в себе женщины. Ведь как тут не позавидуешь: с фотографий на нас смотрят создания с идеальной кожей, на которой никогда нет ни расширенных пор, ни прыщей, ни птоза. Но действительно ли знаменитости обладают такой кукольной внешностью? Мы решили рассмотреть их лица под лупой и поняли, что они такие же люди, как и мы.