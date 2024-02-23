Вот как выглядят вблизи 18 знаменитостей, чьей красоте мы поем оды
Снимки со светских мероприятий могут пошатнуть самооценку даже уверенной в себе женщины. Ведь как тут не позавидуешь: с фотографий на нас смотрят создания с идеальной кожей, на которой никогда нет ни расширенных пор, ни прыщей, ни птоза. Но действительно ли знаменитости обладают такой кукольной внешностью? Мы решили рассмотреть их лица под лупой и поняли, что они такие же люди, как и мы.
Ким Кардашьян
Роузи Хантингтон-Уайтли
Эмили Блант
Моника Беллуччи
Изабель Юппер
Кейт Уинслет
Шарлиз Терон
Кристина Агилера
Кейт Хадсон
Ирина Шейк
Сальма Хайек
Оливия Уайлд
Кейт Бекинсейл
Хайди Клум
Алессандра Амбросио
Николь Кидман
Айшвария Рай
Дженнифер Лопес
А эти материалы покажут вам, какая пропасть лежит между идеальными картинками в социальных сетях и реальной жизнью:
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Есть такие дома и в России. Один попал в крымский поселок Гурзуф — в 1980-х в нем, прямо на набережной, располагалось популярное кафе «Тарелка». Заведение работало более трех десятилетий, потом несколько лет стояло закрытым и, по слухам, было реанимировано пару лет назад. Теперь там вновь работает бар с дискотекой.
Еще один экземпляр приземлился в Домбае на высоте 2250 метров над уровнем моря и стал гостиницей «Тарелка». Это единственный Futuro, который используется именно так, как его и задумывали, — зимний дом для лыжников. Гостиница, кстати, работает до сих пор, и любой желающий может в ней остановиться. По информации на странице в соцсетях, «благодаря своим уникальным конструктивным особенностям гостиница хорошо отапливается, и в холодные зимние вечера температура в ней не опускается ниже +22 °С».
Третья «тарелка» попала в Краснодар. И неожиданно приземлилась не где-нибудь на Красной, а стала важной достопримечательностью одного из спальных микрорайонов города. Творение модного финского архитектора Матти Сууронена нашло свое постоянное место на улице Атарбекова, где располагается и сейчас — по соседству с теплотрассой, потрепанными хрущевками и дворами-парковками.
Стоит отметить, что некоторым моделям настолько повезло, что они обрели новую жизнь. Один пластиковый модуль Futuro House, оказавшийся в свое время в Порт-Альфреде (Южная Африка), в районе, где прошло детство Крейга Барнса, ныне живущего в Лондоне художника, настолько запал в его душу, что, будучи уже взрослым человеком, решил спасти от полного уничтожения. Когда Крейг снова попал Порт-Альфред, яркое воспоминание из детства оказалось на то же месте, что и раньше, правда, состояние его было очень удручающим. У художника сразу возникла идея его восстановления, с которой он обратился к властям, а затем и к владельцу, уговорив продать заброшенный объект, напоминающий о временах оптимизма и веры в прогресс, когда человек покорял космос и хотел улучшить качество жизни с помощью сборных пластиковых изделий.
Разборный домик был перевезен в Великобританию, где его основательно отреставрировали и стали выставлять в различных общественных местах Лондона, включая крышу Central Saint Martins и Марстон-парк, который давно стал царством уникальных произведений искусства. В Парке его установили на берегу озера, где он превратился в волнующий ящик Пандоры с «космическими» формами, сулящий незабываемые впечатления для современников. Кстати сказать, в нем можно даже провести ночь-другую, как это делали первые владельцы футуристических домиков.