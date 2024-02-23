Вот как выглядят вблизи 18 знаменитостей, чьей красоте мы поем оды

Дизайн
49 минут назад

Снимки со светских мероприятий могут пошатнуть самооценку даже уверенной в себе женщины. Ведь как тут не позавидуешь: с фотографий на нас смотрят создания с идеальной кожей, на которой никогда нет ни расширенных пор, ни прыщей, ни птоза. Но действительно ли знаменитости обладают такой кукольной внешностью? Мы решили рассмотреть их лица под лупой и поняли, что они такие же люди, как и мы.

Ким Кардашьян

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

Laurent Vu/SIPA/Sipa Press / East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Эмили Блант

Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Моника Беллуччи

© ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo, LOIC VENANCE / AFP / East News

Изабель Юппер

Kazuko Wakayama/KCS/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Кейт Уинслет

Scott Garfitt/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Шарлиз Терон

ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News, Anna Maria Tinghino/SIPA/Sipa Press / East News

Кристина Агилера

JUAN PABLO RICO / AFP / East News, © Image Press Agency / Alamy Stock Photo

Кейт Хадсон

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, ANDREAS SOLARO/AFP/East News

Ирина Шейк

Chassery+Pecquenard / KCS / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Сальма Хайек

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Оливия Уайлд

SamPayne@Broadimage/Broad Image/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Кейт Бекинсейл

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Хайди Клум

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Алессандра Амбросио

Jeffrey Mayer / Avalon/Photoshot/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Николь Кидман

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Айшвария Рай

Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News, © Abaca Press / Alamy Stock Photo

Дженнифер Лопес

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

А эти материалы покажут вам, какая пропасть лежит между идеальными картинками в социальных сетях и реальной жизнью:

Фото на превью ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo, LOIC VENANCE / AFP / East News

Комментарии

Уведомления
Ёжик в авокадо
15 минут назад

Стоит отметить, что некоторым моделям настолько повезло, что они обрели новую жизнь. Один пластиковый модуль Futuro House, оказавшийся в свое время в Порт-Альфреде (Южная Африка), в районе, где прошло детство Крейга Барнса, ныне живущего в Лондоне художника, настолько запал в его душу, что, будучи уже взрослым человеком, решил спасти от полного уничтожения. Когда Крейг снова попал Порт-Альфред, яркое воспоминание из детства оказалось на то же месте, что и раньше, правда, состояние его было очень удручающим. У художника сразу возникла идея его восстановления, с которой он обратился к властям, а затем и к владельцу, уговорив продать заброшенный объект, напоминающий о временах оптимизма и веры в прогресс, когда человек покорял космос и хотел улучшить качество жизни с помощью сборных пластиковых изделий.

Разборный домик был перевезен в Великобританию, где его основательно отреставрировали и стали выставлять в различных общественных местах Лондона, включая крышу Central Saint Martins и Марстон-парк, который давно стал царством уникальных произведений искусства. В Парке его установили на берегу озера, где он превратился в волнующий ящик Пандоры с «космическими» формами, сулящий незабываемые впечатления для современников. Кстати сказать, в нем можно даже провести ночь-другую, как это делали первые владельцы футуристических домиков.

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Ёжик в авокадо
12 минут назад

Есть такие дома и в России. Один попал в крымский поселок Гурзуф — в 1980-х в нем, прямо на набережной, располагалось популярное кафе «Тарелка». Заведение работало более трех десятилетий, потом несколько лет стояло закрытым и, по слухам, было реанимировано пару лет назад. Теперь там вновь работает бар с дискотекой.

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Ёжик в авокадо
11 минут назад

Еще один экземпляр приземлился в Домбае на высоте 2250 метров над уровнем моря и стал гостиницей «Тарелка». Это единственный Futuro, который используется именно так, как его и задумывали, — зимний дом для лыжников. Гостиница, кстати, работает до сих пор, и любой желающий может в ней остановиться. По информации на странице в соцсетях, «благодаря своим уникальным конструктивным особенностям гостиница хорошо отапливается, и в холодные зимние вечера температура в ней не опускается ниже +22 °С».

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Ёжик в авокадо
11 минут назад

Третья «тарелка» попала в Краснодар. И неожиданно приземлилась не где-нибудь на Красной, а стала важной достопримечательностью одного из спальных микрорайонов города. Творение модного финского архитектора Матти Сууронена нашло свое постоянное место на улице Атарбекова, где располагается и сейчас — по соседству с теплотрассой, потрепанными хрущевками и дворами-парковками.

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