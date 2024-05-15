Как изменились французские кинодуэты, которые развлекали нас во времена, когда у телевизоров еще была антенна

Кино
7 часов назад

Франция у многих ассоциируется в первую очередь с высокой модой и потрясающей кухней. Но и киноиндустрия там замечательная. Только вспомните, сколько радости нам в детстве и юности приносили фильмы вроде «Пришельцев» или «Красоток». Их и сейчас спокойно можно пересматривать. Но мы решили пойти дальше и выяснить, как успели измениться сыгравшие в них актеры.

1. Кристиан Клавье и Жан Рено в фильме «Пришельцы»

© Les visiteurs / Canal+, THOMAS SAMSON / AFP / East News, zz / Siegfried Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

2. Кристиан Клавье и Мари-Анн Шазель в фильме «Пришельцы»

3. Виржини Ледуайен и Катрин Денев в фильме «8 женщин»

© 8 femmes / BIM Distribuzione and co-producer, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

4. Криста Тере и Софи Марсо в фильме «ЛОЛ»

© LOL (Laughing Out Loud) / Pathé, Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News, L.Urman / Starface / STARFACE PHOTO / East News

5. Матьё Кассовиц и Одри Тоту в фильме «Амели»

6. Виржини Эфира и Пьер Нине в фильме «Притворись моим парнем»

© 20 ans d'écart / TF1, Vianney Le Caer / Invision / East News, LAURENT BENHAMOU / SIPA / Sipa Press / East News

7. Ромен Дюрис и Ванесса Паради в фильме «Сердцеед»

© L'arnacoeur / Quad, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Serge Arnal / Starface / STARFACE PHOTO / East News

8. Франсуа Клюзе и Венсан Кассель в фильме «Этот неловкий момент»

© Un moment d'égarement / La Petite Reine, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

9. Моника Беллуччи и Жамель Деббуз в фильме «Астерикс и Обеликс: „Миссия Клеопатра“»

© Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre / Canal+, GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP / East News, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

10. Пьер Ришар и Фанни Коттансон в фильме «Налево от лифта»

11. Ален Шаба и Шарлотта Генсбур в фильме «Как жениться и остаться холостым»

© Prête-moi ta main / Chez Wam, Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

12. Жюдит Годреш и Ор Атика в фильме «Красотки»

© Bimboland / Gaumont, STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Ну а если вам хочется посмотреть на изменения и других актеров, можно заглянуть в эти статьи:

Фото на превью STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / East News, Bimboland / Gaumont, Vianney Le Caer / Invision / East News

Комментарии

Уведомления
Vianna
3 часа назад

"Когда у телeвизоров еще была антeнна", пишет автoр Елeна Р. А почeму не "когда динoзавры были"? У вас в пoдборке полoвина фильмoв из нулeвых, и даже от 2015 года. Вы где живeте, что у вaс в 2015 году у тeлевизора была антeнна?

Подбoрке ставлю диз. И не только потому, что унылoе г эти ваши бeсконечные "как актeры постaрели", но и пoтому что полeнились не повторяться по актерам, потому что не пoтрудились выбрать качeственные фoто, и потому что полeнились заголoвок сопoставить с подбoркой, где есть и стaрые фильмы 80х, и вeсьма свeжие, которым и 10 лeт нет

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