"Когда у телeвизоров еще была антeнна", пишет автoр Елeна Р. А почeму не "когда динoзавры были"? У вас в пoдборке полoвина фильмoв из нулeвых, и даже от 2015 года. Вы где живeте, что у вaс в 2015 году у тeлевизора была антeнна?
Подбoрке ставлю диз. И не только потому, что унылoе г эти ваши бeсконечные "как актeры постaрели", но и пoтому что полeнились не повторяться по актерам, потому что не пoтрудились выбрать качeственные фoто, и потому что полeнились заголoвок сопoставить с подбoркой, где есть и стaрые фильмы 80х, и вeсьма свeжие, которым и 10 лeт нет
Как изменились французские кинодуэты, которые развлекали нас во времена, когда у телевизоров еще была антенна
Франция у многих ассоциируется в первую очередь с высокой модой и потрясающей кухней. Но и киноиндустрия там замечательная. Только вспомните, сколько радости нам в детстве и юности приносили фильмы вроде «Пришельцев» или «Красоток». Их и сейчас спокойно можно пересматривать. Но мы решили пойти дальше и выяснить, как успели измениться сыгравшие в них актеры.
1. Кристиан Клавье и Жан Рено в фильме «Пришельцы»
2. Кристиан Клавье и Мари-Анн Шазель в фильме «Пришельцы»
3. Виржини Ледуайен и Катрин Денев в фильме «8 женщин»
4. Криста Тере и Софи Марсо в фильме «ЛОЛ»
5. Матьё Кассовиц и Одри Тоту в фильме «Амели»
6. Виржини Эфира и Пьер Нине в фильме «Притворись моим парнем»
7. Ромен Дюрис и Ванесса Паради в фильме «Сердцеед»
8. Франсуа Клюзе и Венсан Кассель в фильме «Этот неловкий момент»
9. Моника Беллуччи и Жамель Деббуз в фильме «Астерикс и Обеликс: „Миссия Клеопатра“»
10. Пьер Ришар и Фанни Коттансон в фильме «Налево от лифта»
11. Ален Шаба и Шарлотта Генсбур в фильме «Как жениться и остаться холостым»
12. Жюдит Годреш и Ор Атика в фильме «Красотки»
Ну а если вам хочется посмотреть на изменения и других актеров, можно заглянуть в эти статьи:
Комментарии
"Когда у телeвизоров еще была антeнна", пишет автoр Елeна Р. А почeму не "когда динoзавры были"? У вас в пoдборке полoвина фильмoв из нулeвых, и даже от 2015 года. Вы где живeте, что у вaс в 2015 году у тeлевизора была антeнна?