16 актеров и актрис, которых угораздило измениться так, что мало не покажется

Многие любят смотреть и пересматривать старые фильмы. Считается, что в них человек находит наслаждение простой хорошо знакомой историей, которая его успокаивает. И действительно, подобные просмотры порой дарят ощущение стабильности и даже безопасности. А так как со времен выхода этих кинолент прошел не один десяток лет, актеры, которые в них сыграли, успели изрядно измениться. И нам стало любопытно посмотреть, насколько.

1. Эми Адамс в 1999 году и в 2022

2. Мишель Пфайффер в 1988 году и в 2023

© Married to the Mob / Orion Pictures and co-producers , NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

3. Адам Сэндлер в 2004 году и в 2024

© 50 First Dates / Columbia Pictures and co-producers , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

4. Дженнифер Лав Хьюитт в 2001 году и в 2018

5. Кейт Бланшетт в 2004 году и в 2024

6. Кевин Бейкон в 1992 году и в 2022

© A Few Good Men / Columbia Pictures and co-producers , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

7. Кэтрин О’Хара в 1992 году и в 2022

© Home Alone 2: Lost in New York / Twentieth Century Fox and co-producers , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

8. Хилари Суэнк в 2004 году и в 2024

© Million Dollar Baby / Warner Bros. and co-producers , Charles Sykes / Invision / East News Charles Sykes / Invision / East News

9. Гэри Олдман в 2004 году и в 2024

10. Дженнифер Гарнер в 2004 году и в 2024

© 13 Going on 30 / Revolution Studios and co-producers , MICHAEL TRAN / AFP / East News MICHAEL TRAN / AFP / East News

11. Ума Турман в 2004 году и в 2023

© Kill Bill: Vol. 2 / Miramax and co-producers , NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

12. Николас Кейдж в 2004 году и в 2024

© National Treasure / Walt Disney Pictures and co-producers , Jack Plunkett / Invision / East News Jack Plunkett / Invision / East News

13. Ева Мендес в 2000 году и в 2022

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

14. Венсан Кассель в 2004 году и в 2024

© Ocean's Twelve / Warner Bros. and co-producers , ALAIN JOCARD / AFP / East News ALAIN JOCARD / AFP / East News

15. Диана Крюгер в 2004 году и в 2024

© Troy / Warner Bros. and co-producers , MICHAEL TRAN / AFP / East News MICHAEL TRAN / AFP / East News

16. Дженнифер Энистон в 2003 году и в 2024

© Bruce Almighty / Universal Pictures and co-producers , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News