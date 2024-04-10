16 актеров и актрис, которых угораздило измениться так, что мало не покажется

Кино
1 час назад

Многие любят смотреть и пересматривать старые фильмы. Считается, что в них человек находит наслаждение простой хорошо знакомой историей, которая его успокаивает. И действительно, подобные просмотры порой дарят ощущение стабильности и даже безопасности. А так как со времен выхода этих кинолент прошел не один десяток лет, актеры, которые в них сыграли, успели изрядно измениться. И нам стало любопытно посмотреть, насколько.

1. Эми Адамс в 1999 году и в 2022

© Drop Dead Gorgeous / New Line Cinema and co-producers, Jordan Strauss / Invision / East News
Katie M.
1 час назад

Очень люблю Эми Адамс, но такой юной я ее не видела)

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2. Мишель Пфайффер в 1988 году и в 2023

© Married to the Mob / Orion Pictures and co-producers, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

3. Адам Сэндлер в 2004 году и в 2024

© 50 First Dates / Columbia Pictures and co-producers, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

4. Дженнифер Лав Хьюитт в 2001 году и в 2018

5. Кейт Бланшетт в 2004 году и в 2024

© The Aviator / Forward Pass and co-producers, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

6. Кевин Бейкон в 1992 году и в 2022

7. Кэтрин О’Хара в 1992 году и в 2022

8. Хилари Суэнк в 2004 году и в 2024

© Million Dollar Baby / Warner Bros. and co-producers, Charles Sykes / Invision / East News

9. Гэри Олдман в 2004 году и в 2024

© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

10. Дженнифер Гарнер в 2004 году и в 2024

11. Ума Турман в 2004 году и в 2023

© Kill Bill: Vol. 2 / Miramax and co-producers, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

12. Николас Кейдж в 2004 году и в 2024

13. Ева Мендес в 2000 году и в 2022

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

14. Венсан Кассель в 2004 году и в 2024

15. Диана Крюгер в 2004 году и в 2024

© Troy / Warner Bros. and co-producers, MICHAEL TRAN / AFP / East News

16. Дженнифер Энистон в 2003 году и в 2024

© Bruce Almighty / Universal Pictures and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Конечно, годы накладывают свой отпечаток на лица. Но мы тут заметили, что не только новая прическа может так изменить внешность, что мало не покажется, но даже обычная челка.

Фото на превью Drop Dead Gorgeous / New Line Cinema and co-producers, Jordan Strauss / Invision / East News

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