16 актеров и актрис, которых угораздило измениться так, что мало не покажется
Кино
1 час назад
Многие любят смотреть и пересматривать старые фильмы. Считается, что в них человек находит наслаждение простой хорошо знакомой историей, которая его успокаивает. И действительно, подобные просмотры порой дарят ощущение стабильности и даже безопасности. А так как со времен выхода этих кинолент прошел не один десяток лет, актеры, которые в них сыграли, успели изрядно измениться. И нам стало любопытно посмотреть, насколько.
1. Эми Адамс в 1999 году и в 2022
2. Мишель Пфайффер в 1988 году и в 2023
© Married to the Mob / Orion Pictures and co-producers, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
3. Адам Сэндлер в 2004 году и в 2024
4. Дженнифер Лав Хьюитт в 2001 году и в 2018
5. Кейт Бланшетт в 2004 году и в 2024
6. Кевин Бейкон в 1992 году и в 2022
7. Кэтрин О’Хара в 1992 году и в 2022
© Home Alone 2: Lost in New York / Twentieth Century Fox and co-producers, Invision / Invision / East News
8. Хилари Суэнк в 2004 году и в 2024
9. Гэри Олдман в 2004 году и в 2024
© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
10. Дженнифер Гарнер в 2004 году и в 2024
11. Ума Турман в 2004 году и в 2023
12. Николас Кейдж в 2004 году и в 2024
13. Ева Мендес в 2000 году и в 2022
Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News
14. Венсан Кассель в 2004 году и в 2024
15. Диана Крюгер в 2004 году и в 2024
16. Дженнифер Энистон в 2003 году и в 2024
© Bruce Almighty / Universal Pictures and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Конечно, годы накладывают свой отпечаток на лица. Но мы тут заметили, что не только новая прическа может так изменить внешность, что мало не покажется, но даже обычная челка.
Фото на превью Drop Dead Gorgeous / New Line Cinema and co-producers, Jordan Strauss / Invision / East News
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